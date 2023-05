Quién es Leopoldo Aizerstein, el argentino que revolucionó la industria del videojuego en Ecuador

video2.jpg Leopoldo Aizerstein es licenciado en Administración de empresas, pero lejos está de dedicarse a eso. Su otro título, el de Técnico en Efectos Especiales y Animación 3D, tienen más que ver con su pasión, que es desarrollar videojuegos.

Periodista: ¿Cuándo empezó tu fanatismo por los videojuegos?

Leopoldo Aizerstein: Mi primer recuerdo es a los 4 años desempolvando el Atari 2600 de mi hermana. Yo tengo 38 ya, así que fue hace mucho. Jugué muy poco, pero cuando tenía 5 a mi primo mayor le regalaron el primer Nintento, el NES y me fanaticé fuerte con los clásicos (Mario Bross, Tetris, etc.). Mis papás juntaron lo que pudieron y me regalaron uno. El fanatismo fue evolucionando con mi primera computadora, luego Nintendo 64 que lo vendí y compré un Game Cube, luego la Wii. A los 15 años había empezado a jugar juegos de rol y ahí descubrí el amor por hacer juegos, por inventar historias, contarlas, crear personajes y por las matemáticas. Era de ir mucho a los famosos «cybers» a jugar a los que ahora son juegos clásicos: Quake, Counter Strike, Call of Duty, entre otros.

P.: ¿Siempre supiste que querías desarrollar videojuegos?

L.A.: En realidad, un poco sí, y tuve la suerte de que mis padres me apoyaron. Cuando salí del secundario e intenté seguir la carrera de Derecho, mi papá me incentivó a hacer algo más artístico porque sabía que a mí me gustaba contar historias, crear personajes, mundos, etc. Entonces le hice caso y empecé a estudiar efectos especiales tradicionales (maquetas, maquillaje, etc…). Después decidí volcarme a la animación 3D por computadora y con 19 años ahí salí a buscar trabajo: armé un CV bastante precario, un portfolio aún más escueto y bueno, la suerte llamó a mi puerta porque vi un pequeño cartel en donde estudiaba en el cual pedían «Animador 3D».

Yo no sabía para qué empresa era, pero sí aclaraban que era para una pasantía. En la entrevista me entero que era para 100 Bares, la productora de Juan José Campanella, y no lo podía creer porque siempre me gustó el cine y por supuesto la animación. Les mostré las cosas que había hecho y me contrataron, trabajando bajo la tutela de dos grandes como Mauro Serei y Rodrigo Tomasso.

P.: ¿Cómo fue esa experiencia, de tener nula experiencia a trabajar con consagrados?

L.A.: El primer día fue malísimo porque estaba tan nervioso que vomité y me tuve que ir a mi casa descompuesto. El segundo día fue normal y el tercer día me senté a trabajar y me dicen «levantate que nos vamos»; «¿A dónde?” Contesté yo. «Al cine al estreno de nuestra última película». La sensación de alegría fue inmensa, y apenas llegué me encontré entre famosos, actores, periodistas y muchas luces. Me enamoré instantáneamente de la industria, y el ambiente laboral era tan bueno que incluso nos quedábamos después de hora. ¿Qué hacíamos? ¡Jugábamos videojuegos! Call of Duty Modern Warfare para ser precisos.

Pero como todo termina, también mi pasantía llegó a su final; y si bien me contrataron para otros trabajos (lo más destacado fue en Canal Encuentro en un ciclo que conducía el mismísimo Juan José Campanella), empecé a buscar trabajo en otras productoras. Las propuestas que llegaban no eran de mi interés así que abrí el panorama y encontré una oferta en The Coffe Store (cadena de franquicias de café en Argentina) para arreglar las computadoras de las sucursales cuando se rompieran. Al poco tiempo, creo que ya era el año 2010, terminé haciéndome cargo de toda la parte de Sistemas de la empresa y me comentan la idea que tenían de instalar máquinas de café en oficinas. Me pareció tan buena que cuando finalmente la desecharon la hice propia, la llevé a cabo y fundé mi propia empresa de máquinas de café para hogares y oficinas, allá por el año 2011. Sinceramente me estaba por casar y quería ser independiente y manejar mis tiempos.

P.: ¿Te fue bien?

L.A.: Sí, pero al cabo de unos años sentía que no estaba orgulloso ni feliz con lo que estaba haciendo, y en 2013, que nació mi hijo, me pareció también que cambiar era una buena forma de mostrarle que hay que luchar por los sueños. Así, decidí dedicarme a lo que realmente me gustaba: desarrollar videojuegos. Yo algo de programación ya sabía y por Internet encontré un programa que se llama Unity, uno de los más usados junto con Unreal: ahí empecé a aprender, soy autodidacta, no estudié esto formalmente. Empecé casi «jugando» y al poco tiempo empecé a ayudar a gente que programaba, y ya para 2015 intenté hacer un juego propio, que bueno, digamos que falló. Yo había hecho un curso de Game Design y con un compañero intentamos hacer ese juego que salió mal, pero al año siguiente decidí fundar lo que ahora es Round 2 (porque en el primero me había ido mal).

P.: ¿Y ahí finalmente empezaste a desarrollar Guardian Of Lore?

L.A.: Exacto. Pero es importante destacar que antes que nada soy empresario, así que por supuesto hice mi estudio de mercado antes de dedicarme a desarrollar el juego. Y noté que luego del boom que fue Hollow Knight (un juego 2D) sería buena opción hacerlo Guardian Of Lore en 2D. Y así fue; pero el tema es que en Ecuador prácticamente no había desarrolladores de videojuegos y era muy difícil armar un equipo, así que empecé organizando charlas sobre diseño lúdico, participando en convenciones y congresos y así pude ir conociendo gente capaz y ya en 2019 decidí invertir y contratar al equipo. Veníamos avanzando, ya teníamos el primer nivel y una idea lograda, pero en marzo de 2020 vino la pandemia y todo se retrasó por obvias razones. De todas maneras, para 2021 lo teníamos terminado y lo presentamos en sociedad, con un éxito inmediato porque rápidamente fue incorporado para jugarlo en PC, primero para Steam y luego para Epic Games Store, que quienes conocen del tema saben que es más complicado «entrar». Fuimos el primer videojuego desarrollado en Ecuador que entró a Epic Games Store. A partir de ahí fue todo éxito, ya que conseguimos un «publisher» (el equivalente a Editor en el rubro de los libros) que pudo «meter» al juego en todas las plataformas exitosas conocidas: Play Station, Nintendo y ahora, en XBox.

P.: ¿Por qué se te ocurrió hacer un videojuego sobre mitología latinoamericana?

L.A.: A los 20 hice el Camino del inca y me voló la cabeza. En Valle Sagrado hay un templo hecho exclusivamente con piedras de otro valle y fueron traídas no sé cómo ni por qué. Empecé a leer mucha mitología y Ecuador es un país que preservó mucho su cultura originaria, con festivales, bailes, etc. Me di cuenta de que mitología de otros territorios hay mucho, entonces me pareció interesante transmitir un poco de mitología Latina. Empecé a investigar, pero como los nativos no tenían escritura se complicaba. Ahí tuve la idea de que el juego se trate sobre “libros” mágicos de mitología Latinoamericana. En el juego, dependiendo lo que hacés cambia o no la leyenda.

video3.jpg

P.: Después de semejante éxito, ¿vas a seguir con el desarrollo de videojuegos?

L.A.: Tal vez, pero quiero explotar mi otra faceta: la de creador de contenidos. Digamos que terminando la pandemia mi esposa empezó una maestría, primero a distancia desde Ecuador y luego tuvimos que mudarnos a Estados Unidos. Y como ella mantenía su trabajo a distancia, yo estaba casi de papá tiempo completo y desarrollador medio tiempo así que tenía que hacer algo más, algo distinto. Fue mi terapeuta quien me dijo que me tenía que poner en una posición incómoda para tener nuevos desafíos, y entonces pensé que, lo que menos disfrutaría y donde más incómodo me sentiría es justamente en TikTok, la red que menos entendía. Empecé haciendo videos mostrando cómo jugaba y después empecé a transmitir en directo, y a partir de mi décimo video la cantidad de vistas explotó, llegando a casi 500 mil en poco tiempo.

P.: ¿Entonces decidiste cambiar de rubro digamos?

L.A.: Y, me di cuenta de que me gustaba mucho esto de «stremear» y que me quería dedicar en buena parte a eso, hacer contenidos. De hecho, mi objetivo es crear una empresa que ofrezca contenidos online para distintas plataformas en distintos idiomas e intereses, con gente valiosa alrededor del mundo. Es decir, hoy las cosas evolucionaron y el cine, la TV, la radio, todo ha cambiado y hay una cantidad de gente que no está en medios tradicionales pero que hace cosas por demás interesantes, con un valor y una libertad únicas. Yo quiero descubrir talentos y que trabajen juntos, algo internacional y único, abrir un estudio de grabación de TV en USA orientado al streaming online.