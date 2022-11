Quien es quién en la foto del equipo de Larreta y su «generación del 23»

Horacio Rodríguez Larreta, avanza progresivamente con la construcción de su candidatura presidencial, para lo cual conformó un equipo integrado por distintas figuras que lo acompañarán en el desafío electoral. En Twitter, el líder de Juntos por el Cambio difundió una foto de la autoproclamada «generación del 23», lo cual indicaría que, pese a que aún no confirma su postulación, el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aspira con determinación a la jefatura de Estado en 2023.

«Tenemos un plan de desarrollo productivo para la Argentina que se viene. Primero hay que bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo, para duplicar las exportaciones y generar más trabajo. La generación del 23 es la que va a cambiar la historia«, comunicó en sus redes el alcalde porteño.

Twitter / @horaciorlarreta

En la fotografía publicada en las redes, Larreta presentó a sus colaboradores y realizó la presentación oficial de su plan económico en caso de llegar a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Entre los presentes estuvieron el ex ministro de Economía Hernán Lacunza; la ex jefa de Gabinete de Lacunza en Buenos Aires, Milagros Gismondi; el economista de Econviews, Andrés Borenstein; y el economista y ex jefe de asesores del Banco Nación Luis Secco.

Hernán Lacunza.

Andrés Borenstein. Twitter: @Coloboren

Milagros Gismondi.

Luis Secco

Asimismo, participan de la denominada «generación del 23» la ex titular de Cippec y actual jefa de asesores del jefe de Gobierno porteño, Julia Pomares; la especialista en economía del conocimiento Daniela Ramos; Martín Etchegoyen y Fernando Grasso, ex secretarios de Industria; el ex secretario de Agricultura Ricardo Negri, y al ex subsecretario de Política Minera Santiago Dondo.

Más guiños de Larreta al radicalismo

Por otra parte, Rodríguez Larreta se mostró este martes junto al gobernador de la provincia de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, con quien dialogó sobre «política, economía y la realidad del país».

«Ambos compartieron sus preocupaciones y propuestas basadas en la necesidad de trabajar dentro de Juntos por el Cambio para sacar a la Argentina adelante de forma sostenida en el tiempo«, afirmaron en el entorno del mandatario porteño.

Los movimientos del jefe de Gobierno porteño están enfocados en su plan presidencial, para lo cual deberá definir en lo sucesivo el desdoblamiento electoral o no de la Ciudad de Buenos Aires.

Se especula que su estrategia sería unir los comicios locales a los nacionales para atar la suerte de su postulación nacional a la Ciudad.

