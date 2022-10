Quién es Romina Uhrig, la ex diputada nacional que entró a Gran Hermano

Luego de que se viralizara su postulación para entrar a la casa de Gran Hermano, finalmente la ex diputada nacional por el Frente de Todos, Romina Uhrig, fue elegido entre los participantes para ser parte del reality show. Es ex esposa del ex intendente de Moreno, Walter Festa.

«Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Vivo en Moreno. Me encanta la política. Cuando fui diputada acompañé la ley del cupo laboral trans porque a mí me crió mi tía que era travesti», comenzó diciendo en el reality que se emite por Telefé.

Walter Festa y Romina Uhrig.

En esa línea, contó que se separó de Walter Festa: «Actualmente estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está».

«Me encanta entrenar, me cuido mucho, bastante. Realmente soy muy insegura conmigo misma», siguió y ante la pregunta de si se realizó operaciones estéticas, comentó: «¡Qué no me hice!. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox».

«Soy una persona de carácter, me dicen mecha corta, pero soy muy amiguera y realmente muy leal aunque en la casa voy a jugar y no voy a hacer amigos, o capaz que sí», dijo Romina Uhrig.

Romina Uhrig terminó su mandato como diputada nacional a fin de 2021.

Luego, al dialogar con el conductor Santiago del Moro, agregó: «A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, no se dio y cuando vi la propaganda dije esta es la mía y me anoté. Pienso ser yo, divertirme, pasarla bien, jugar y obviamente que quiero ganar».

Quién es Romina Uhrig

Tan sólo en diciembre pasado terminó la gestión en el Congreso de Uhrig, y a pesar de que se postuló para el Concejo Deliberante del distrito de Moreno, la cuestionada gestión de su esposo hizo que tan sólo pasara las PASO con un 2% y quedara afuera de la política por el momento.

Es en ese marco, decidió postularse para Gran Hermano y su presentación se había vuelto viral. En ella, la joven decidió revelar que a los 18 años se había anotado para participar, y que ese sueño sigue latente años después y con una familia formada.

«Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años, tengo tres hijas: Mía, de 11 años; Felicitas, de 3 años; y Nina, de un año. Estoy casada. Mi esposo se llama Walter Festa, el ex intendente de Moreno, tiene dos hijos, uno de ellos vive con nosotros», comienza el video.

Romina Uhrig y su foto con Cristina Kirchner.

«Fui diputada nacional por el Frente de Todos, hoy estoy trabajando en el IPS (Instituto de Previsión Social Provincia de Buenos Aires). Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo haciendo, obviamente con muchísimos menos recursos», agregó.

«Hago musculación, trato de cuidarme un poco en las comidas, hago tenis, empecé hace poquito». «Me encanta cocinar, es una de las cosas que… es como mi cable», detalló.

Por otro lado, reveló una de sus pasiones: «Hago uñas esculpidas, arranqué de chica. Me encanta también, es una de las cosas que despejan mi cabeza, me gusta mucho».

Y confesó: «Soy muy creyente, creo mucho, mucho en Dios. Y me encantaría poder entrar a la casa de Gran Hermano, ya que a los 18 años me había anotado y no se me dio. Ojalá, que sea lo que Dios quiera, que esta sea mi oportunidad«.

