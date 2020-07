Quién es Sapan Desai, el gran “farsante” de los datos médicos sobre la Covid (que ha engañado incluso a ‘The Lancet’)

El doctor Sapan Desai ha estado detrás de la publicación de dos estudios sobre el coronavirus que han sido posteriormente retractados. Fueron publicados en dos revistas científicas de gran reputación, The New England Journal of Medicine y The Lancet, y al menos uno de ellos tuvo gran repercusión a nivel internacional, el referido a la peligrosidad de la cloroquina y de la hidroxicloroquina.

A través de una compañía de Big Data, el doctor Desai, de 41 años, habría facilitado datos que desembocaron en esos dos estudios retractados. Tras este suceso, ha desaparecido del foco mediático y se ha negado a compartir los datos en bruto utilizados incluso con sus coautores.

Ahora The New York Times publica un artículo mostrando algunos puntos oscuros de su pasado. Para ello, ha entrevistado a más de dos docenas de personas que han tenido contacto con el doctor en las últimas dos décadas.

Graduado en la universidad con 19 años y con un doctorado en medicina a los 27 años, el doctor Desai terminó su formación como cirujano vascular en 2014. Para entonces, ya era considerado, además de un médico ambicioso, un empresario y un prolífico investigador publicado en revistas médicas.

Según la investigación del New York Times, muchas de las personas que le han conocido le describen como un ex niño genio dispuesto a tomar atajos, tergiversar información y embellecer sus credenciales con tal de conseguir aquello que ambiciona.

En el plano de la medicina, algunos médicos dicen que era poco fiable y no tenía mucho interés en el trato al paciente, estando más pendiente de la revista médica que fundó y de su empresa. Antes de la publicación de los dos estudios, Desai dejó su trabajo en un hospital de los suburbios de Chicago donde había estado desde 2016. Al parecer, estuvo acusado en tres demandas por negligencia médica en 2019.

Trabajó años antes en un hospital en Carolina del Norte. Sus excompañeros recuerdan que la información que aportaba Desai no era muy fiable, hasta el punto de que se convirtió en una práctica habitual verificar dos veces todo lo que el doctor Desai decía sobre un paciente. A menudo tampoco cumplía con las directrices que otros médicos establecían para los pacientes, dando “explicaciones inverosímiles” cuando se le cuestionaba.

En lo empresarial, su empresa basada en el análisis de datos encontró en la crisis del coronavirus una oportunidad para darse a conocer. La intención de su empresa es usar el Big Data para mejorar la atención médica. La empresa, llamada Surgisphere, había creado QuartzClinical, una herramienta que ofrecía a los centros de salud un análisis de datos para mejorar sus resultados.

La existencia de la gran base de datos que habría creado a lo largo de una década no se ha demostrado. Según el doctor, habría sido capaz de reunir con un pequeño equipo de trabajadores una gran cantidad de información de numerosos hospitales.

Esto también ha sido puesto en duda por Ariane Anderson, una exempleada de la empresa, que ha contado las grandes dificultades que la herramienta tenía para recopilar datos, además de señalar que, para finales de 2019, solo había un hospital que hubiese contratado QuartzClinical.

Estas son solo algunas de las acusaciones que se han hecho sobre el doctor Sapan Desai, de quien también han hablado negativamente compañeros académicos. Desde la publicación de los dos estudios hasta que las revistas se retractaron -debido al escrutinio de otros científicos- el doctor Desai tuvo numerosas apariciones públicas. Sin embargo, ahora es difícil encontrarle.