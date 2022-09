Quién es Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner

La vecina de la vicepresideta en Recoleta, Ximena de Tezanos Pinto apareció en el radar mediático cuando comenzó a colgar banderas arriba del departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta. Sin embargo, su notoriedad aumentó cuando se supo que la abogada del integrante de un grupo de escrache le alquiló una habitación.

Durante uno de los tractorazos que llevó adelante la Mesa de Enlace este año, Tezanos Pinto sujetó arriba de la ventana de la vicepresidenta una insignia en favor de los productores y en contra del Gobierno Nacional que rezaba: «Estamos hartos«. Por aquellos días de mayo, la mujer no sólo hizo explícito su apoyo sino que lo expuso en la esquina donde se encuentra la casa de una de las dirigentes más importantes del país.

“Ya estoy encariñada con el mote de ‘la vecina de Cristina’”, reconoció en una entrevista radial con AM 550 tiempo después de que su nombre ganara notoriedad por vivir en el edificio de Recoleta. Para entonces, no sólo había colgado más banderas de descontento («Basta de impunidad» y «Estamos hartos»), sino que comenzaba a elevar su perfil público. «Jamás he colgado ninguna bandera con agravios en mi balcón, colgué ideales que quiero para Argentina», dijo esta mañana con María O’ Donnell en Urbana Play al respecto.

La vecina de Cristina Kirchner niega tener vínculo con los agresores de la vicepresidenta

Luego de que el 1 de septiembre Fernando Sabag Montiel le gatillara en la cara a Cristina Kirchner y la Justicia comenzara a investigar el hecho, los ojos se posaron nuevamente sobre su figura.

Bandera en la casa de Ximena Tezanos Pinto

Sobre todo cuando se supo que le subalquilaba una habitación a la letrada Gladys Egui, representante legal de Leonardo Sosa, un integrante del grupo de escrache Revolución Federal. Incluso el joven se fotografió en el balcón de Tezanos Pinto cuatro días antes del disparo fallido de Sabag Montiel. Este miércoles, el supuesto líder del grupo Jonathan Morel dijo que recibió dinero de un grupo empresario para financiar el asesinato, vinculando al Grupo Caputo.

Además de representar a Sosa, Egui también tiene entre su cartera de clientes a Gastón Guerra, quien participó de los escraches en Casa Rosada el día que Sergio Massa asumió como Ministro de Economía. Incluso tiene una causa por agredir al cronista Lautaro Maislin, de C5N.

Las prácticas violentas de estos hombres despiertan dudas sobre si Tezanos Pinto tenía conocimiento o no de quien entraba a su domicilio, sobre todo con esos antecedentes y su marcada posición contra el oficialismo. Por ahora, la Justicia no considera esta línea de investigación.

Antiperonista, votante de Javier Milei y seguidora de Ricardo López Murphy

Integrante del partido Republicanos Unidos que fundó Ricardo López Murphy para anexarse a Juntos por el Cambio, «la vecina de Cristina» exhibió en numerosas oportunidades su identidad antiperonista e incluso ha contado qué relación tiene con la titular del Senado. Más allá de su afiliación, afirmó que en 2021 votó por Javier Milei en las elecciones legislativas.

«Lástima no le tengo de nadie. Por Cristina puedo sentir compasión, no lástima. A veces me compadezco de Cristina y me da la impresión de que está padeciendo esa figura en la que se convirtió», definió una vez sobre lo que significaba la ex Presidenta.

Esta semana en Animales Sueltos, Tezanos Pinto describió el accionar de la seguridad vicepresidencial dentro del edificio ubicado en Juncal y Uruguay, en Recoleta. «Recién ahora se están pidiendo los documentos a la gente cuando ingresa», relató.

Ximena Texanos Pinto, en su casa, con militantes kirchneristas

También habló sobre sus encuentros casuales con Cristina Kirchner. «Me ha pasado de bajar del ascensor y encontrarme con la vicepresidenta cuando ella ingresaba. Avisé en su momento que se debía chequear que el ascensor esté vacío cuando ella esté por subir«, agregó.

Durante las vigilias que llevaron adelante los seguidores de la vicepresidenta antes de que sucediera el atentado, Tezanos Pinto también opinó críticamente. “Lo que ocurrió acá es que se juntaron murga, con barrabravas y rock, la gente que quería trabajar se tenía que desviar y se empezó a complicar la vida de todo el mundo”, dijo.

Las conjeturas por lo que pasó en el intento de magnicidio y el perfil antikirchnerista de la mujer llevaron a relacionarla en redes sociales con una ex agente de los Servicios de Inteligencia, luego de que se conociera el nombre de Marta Susana García Tezanos Pinto. “No tiene nada que ver conmigo”, respondió tajante la mujer, enojada por las relaciones que le achacan.

GI/fl