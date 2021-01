quién le acusa de violar a su hijastro y por qué se desvela después de 30 años

La Fiscalía de París abrió este martes una investigación tras las acusaciones en la prensa de la hijastra del mediático politólogo Olivier Duhamel, que fue eurodiputado socialista, al que acusa de haber abusado sexualmente de su hermano mellizo cuando este era menor, hace una treintena de años.

Duhamel anunció el pasado lunes su dimisión como presidente la Fundación Nacional de Ciencias Políticas a través de Twitter, tras conocer la acusación: “Al ser objeto de ataques personales y deseoso de preservar las instituciones en las que trabajo, pongo fin a mis funciones”. Horas después cerraba su cuenta en la red social.

¿Quién es Duhamel?

Duhamel, de 70 años de edad, es considerado uno de los más influyentes constitucionalistas de Francia y una de las figuras públicas más conocidas de París, hijo de un diputado, profesor emérito de la famosa universidad Sciences Po, presidente del Consejo Constitucional entre 1983 y 1995 y eurodiputado socialista de 1997 a 2004, entre otras etapas de su dilatada carrera académica y editorial.

Además, es comentarista habitual en varios medios de comunicación, y su hermano Stéphane ha sido un famoso directivo de grupos de prensa.

¿De qué se le acusan?

La investigación se ha activado tras la entrevista publicada por el medio francés L’Obs donde la hijastra relataba los hechos. Se estudian posibles delitos de violación y agresión sexual a cargo de una persona con autoridad sobre un menor. En un comunicado, la Fiscalía indicó que ya hubo un procedimiento previo por este caso hace unos 10 años, pero entonces la presunta víctima no lo quiso denunciar y Duhamel no tuvo que prestar declaración.

Camille Koucher, que publicará un libro el próximo 7 de enero titulado “La gran familia” explicando los sucedido, aseguro que Duhamel abusó de su hermano. En la entrevista explicaba que “el libro nace de la necesidad de dar testiomnio a un incesto”.

Los mellizos, de 45 años, son hijos de Evelyne Pisier y Bernard Kouchner, este último cofundador de Médicos Sin Fronteras y exministro de Exteriores de Francia.

¿Cuándo empezaron los abusos?

En 1988, explica Camille al diario Le Monde, Evelyne Pisie se hundió en la depresión y el alcohol tras el suicidio de su madre. Fue en ese año cuando Olivier Duhamel comenzó a violar a su hijastro. Un tiempo después, explica, su hermano le confió lo que había hecho su padrastro: “Vino a mi cama y me dijo: ‘Te lo mostraré. Todos están haciendo esto. Me acarició y luego, ya sabes”.

Según cuenta Camille, Duhamel iba a la habitación de su hermano mellizo varias noches por semana para obligarle a realizar “juegos sexuales”, prologándose esto durante varios años.

El hermano ha confirmado a Le Monde los hechos narrados por Camille: “Todo lo que cuenta es cierto. Durante años, mientras vivió mi madre, decidimos callar. Fallecida mi madre, mi hermana ha decidido contar la historia”.

¿Quiénes conocían los hechos?

Cuenta Camille que decidió guardar silencio porque su hermano no quería que se supiera nada, sin embargo, en 2008, se lo contaron a su madre, Evelyne Pisie. Al parecer, esta se encerraría en la negación y pediría que no se contara nada para no crear un escandalo que afectara a la familia.

Otro familiar que al parecer también lo sabría es el propio padre del abusado, Bernard Kouchner, que ha hecho recientemente una declaración a través de su abogada: “Se ha levantado un pesado secreto que nos ha pesado durante tanto tiempo. Admiro el coraje de mi hija, Camille”.

Además, otro de sus hermanos ha querido prestar apoyo a la valentía de Camille, y ha escrito en su cuenta de Twitter que “saludo su valentía y apoya su decisión de romper el silencio”

J’aime mes frères et ma soeur.

Je salue leur courage et soutiens leur choix de briser le silence.

Il faut toujours écouter, entendre et protéger celles et ceux qui ont souffert et souffrent.

Pour tout le reste, je vous renvoie au livre.

Que tous les bourreaux tremblent. — Alexandre Kouchner (@AlexKouchner) January 4, 2021

Después de 30 años, ¿han prescrito los delitos?

Todavía no está claro si han prescrito los presuntos delitos de abusos sexuales. Una ley de 2018, que no tiene carácter retroactivo y por tanto no se podría aplicar a estos hechos en caso de que se demostraran ciertos, aumenta el periodo de prescripción de los abusos contra menores a 30 años (20 años anteriormente) después de que la víctima alcance la mayoría de edad, es decir hasta los 48 años.

En una nota de prensa, la Fiscalía recuerda que existe “un procedimiento previo relativo a estos hechos” y que el asunto fue archivado en 2011. Ahora, de las investigaciones se encarga la Brigada de Protección de Menores de la Policía Judicial, que tiene la misión de aclarar los hechos, comprobar si están prescritos e identificar a cualquier otra víctima potencial.

Por el momento Duhamel no ha querido aclarar las acusaciones, y se ha limitado a dimitir de sus cargos y desaparecer de la vida pública.