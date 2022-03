La amenaza de una guerra nuclear: ¿quién tiene y quién aprieta el botón rojo en Rusia, EE UU y China?

No pensábamos ver otra guerra en Europa y aquí la tenemos. La guerra de Rusia contra Ucrania ha causado una enorme crisis de refugiados y un futuro oscuro e impredecible. Tanto que lo que más se teme es que el conflicto vaya más allá y suponga un enfrentamiento entre grandes potencias y pueda devenir en una Tercera Guerra Mundial.

Ese escenario, que los dirigentes mundiales están evitando a toda costa, podría implicar el uso de armas nucleares. Lo último que ha dicho Rusia es que sólo las usará si el país se enfrenta a una «amenaza existencial».

«Si se trata de una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede ser», ha dicho el portavoz ruso, Dimitri Peskov. En respuesta a preguntas de la cadena estadounidense CNN argumentó que lo dicho es lo que recogen los protocolos del Kremlin.

Si de verdad Putin estuviera dispuesto a usar su arsenal nuclear, ¿Cómo es el proceso? ¿Quién tiene acceso al botón nuclear? ¿Quien lo aprieta?

Rusia, no uno sino tres maletines

No es, claro, un botón ni está en un cajón del despacho del presidente ruso. Lo que sí existen son maletines; en el caso ruso son tres (un original y dos copias). En caso de decidir un ataque con ojivas nucleares, Putin tendría acceso a un maletín (el original), el ministro de Defensa a otro y el jefe del Estado Mayor al tercero.

El maletín es conocido como Cheget. Una unidad especial de miembros del servicio secreto lo portan y acompañan a Putin allá donde va. Del mismo modo para el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

Eso sí, el Cheget fundamental es el del presidente: si no está conectado la orden de ataque no se hace real porque el sistema no funciona. De ello puede deducirse que Putin, por si solo, puede dar orden de poner en marcha un ataque con armas nucleares, pero no pueden hacerlo los otros dos poseedores de un maletín (las dos copias).

Técnicamente, el maletín nuclear ruso permite acceder a Kavkaz, un sistema de telecomunicaciones creado para las emergencias nucleares. Kavkaz se conecta con Kazbek, un sistema que comunica con los responsables militares encargados de llevar a cabo la orden. Todos los códigos, los de Kavkaz y los de Kazbek, se transmiten encriptados.

Un sistema de misiles S-300 rusos, durante un desfile militar. KREMLIN

El Cheget de Putin le da acceso al arsenal nuclear uso, que está compuesto oficialmente por 1.588 ojivas desplegadas. Sin embargo, la cifra llegaría a las 6.000 teniendo en cuenta las ojivas almacenadas, las no desplegadas y las que van a ser desmanteladas.

Las armas desplegadas se reparten entre las que portarían sus bombarderos (unas 200), los misiles balísticos intercontinentales (más de 800) y las desplegadas como misiles balísticos lanzados desde submarinos (más de 500).

En el mundo hay 13.080 armas nucleares

Vehículo militar con dos misiles, en un desfile en Corea del Norte. EFE/How Hwee Young

Pero no sólo Rusia posee un arsenal nuclear. En el mundo otros 8 países cuentan con armas letales de este tipo. Según Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente 13.080 armas nucleares y el 90% son de Estados Unidos y Rusia.

El Instituto de Investigación de Estocolmo para la Paz (SIPRI) calcula que esas 13.080 ojivas son 400 menos que hace un año. Según sus datos, la temible tarta nuclear se reparte así:

Estados Unidos : tiene 5.550, de ellas 1.800 desplegadas y otras 3.750 almacenadas, de reserva o en espera de desmantelamiento.

: tiene 5.550, de ellas 1.800 desplegadas y otras 3.750 almacenadas, de reserva o en espera de desmantelamiento. China : que se sepa son 350 ojivas nucleares.

: que se sepa son 350 ojivas nucleares. Francia : unas 290 (de ellas, desplegadas 280).

: unas 290 (de ellas, desplegadas 280). Reino Unido : unas 260 ojivas (120 desplegadas).

: unas 260 ojivas (120 desplegadas). Pakistán : hasta 165 ojivas nucleares.

: hasta 165 ojivas nucleares. India : unas 156.

: unas 156. Israel : se cree que tiene plutonio para al menos 100 armas nucleares.

: se cree que tiene plutonio para al menos 100 armas nucleares. Corea del Norte: es difícil saberlo. Desde 2006 ha llevado a cabo al menos 6 pruebas nucleares. Según el SIPRI, tendría un máximo de 50 ojivas nucleares.

Misiles en desfile del Día de la República, en Nueva Delhi, India. Kamal Kishore/Reuters

El botón rojo de EE UU

El sistema que abriría la caja de los truenos nucleares funciona, de entrada, de parecida manera en Estados Unidos. Hay un maletín, que, según The New York Times, es conocido como football (balón de fútbol) y que pesa unos 20 kilos.

Lo transportan cinco militares (por las cinco armas del Ejército estadounidense), que acompañan al presidente allá donde vaya. Es un maletín de aluminio del fabricante Halliburton (famosa por los beneficios que obtuvo de la Casa Blanca durante la Guerra de Irak).

Hoy si Joe Biden quisiera usar el maletín tendría primero que identificarse ante esos cinco militares. Para ello no vale con decir «soy el presidente, deme el maletín», sino que debe identificarse con un código específico que nadie más tiene. El presidente lo lleva escrito en una tarjeta (le dicen ‘la galleta’) que debe llevar siempre consigo.

El submarino nuclear estadounidense ‘USS Virginia’. US NAVY / WIKIMEDIA COMMONS

Ya con el football en su manos, el presidente de EE UU accede a un sistema de comunicaciones con el que ya puede transmitir la orden al Ejército, en este caso, primero al Pentágono. En cualquier caso en el principio de todo, Biden habrá necesitado el permiso del Congreso para declarar una guerra.

No obstante, Biden tiene poderes para dar una orden de carácter militar en caso de emergencia nacional por un ataque contra territorio de Estados Unidos o contra sus fuerzas armadas. Para ello, debe informar al Congreso antes de 48 horas.

El botón chino, ese misterio

Del sistema de armamento nuclear de China se supone mucho y se sabe poco. El país es en ésto, como en tantas cosas, ópaco como lo son las dictaduras.

Réplica de la primera bomba nuclear china. MAX SMITH / MEGAPIXIE / WIKIMEDIA COMMONS

Al parecer el sistema chino no es tan ortodoxo y depende más del factor humano, o sea, de un cara a cara basado en la escala pública de poder. La autoridad principal reside en el presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino (CMC), cargo que suele ser ocupado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República.

De todos modos, la doctrina nuclear china es de no primer uso (en inglés, no first use, NFU). Se refiere a su compromiso de no utilizar armas nucleares como medio de guerra a menos que reciba un ataque nuclear de otro país. Por ello el sistema nuclear de China no prioriza tanto la respuesta rápida, como la supervivencia del sistema de respuesta.