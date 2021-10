¿Quiénes acompañan a Mauricio Macri a su indagatoria en Dolores por supuesto espionaje?

Dirigencia del PRO en apoyo a Macri. Foto: NA.

El ala dura del PRO, que alista a legisladores, intendentes y ex ministros, realiza hoy una marcha en Dolores para respaldar al ex presidente Mauricio Macri, quien deberá presentarse ante el juzgado federal de esa jurisdicción para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por el presunto espionaje realizado durante su Gobierno a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan en los meses posteriores a la tragedia.

El sector del PRO más identificado con el ex jefe de Estado habría contratado micros para movilizar militantes, en una estrategia similar a la que tuvo lugar en el barrio porteño de Retiro en abril de 2016 cuando organizaciones políticas del kirchnerismo duro se dieron cita masivamente frente a los tribunales de Comodoro Py para apoyar a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en un acto político esgrimió un encendido discurso en medio del asedio judicial por la ya inexistente causa dólar futuro que investigaba el juez Claudio Bonadío.

Bajo la consigna «Basta de atropellos», el macrismo buscará hacer una demostración de fuerza parecida a aquella, con el objetivo de blindar a su jefe político, a quien consideran víctima de una supuesta «persecución judicial» en su contra motorizada por el kirchnerismo. El intendente de Dolores, Luis María Camilo Etchevarren, es uno de los organizadores del evento público, y es asistido en esta tarea por el ex secretario de Medios Públicos y mano derecha de Macri, Hernán Lombardi.

Entre los dirigentes políticos que serán de la partida se encuentran la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el jefe de bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo; los senadores Humberto Schiavoni y Alfredo de Angeli; los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Martín Yeza (Pinamar), entre otros.

Además, participarán de la manifestación en Dolores los ex ministros de Cambiemos Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Luis María Echevehere, Gustavo Santos y Fernando De Andreis; y también asistirán la ex embajadora de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol y la ex titular de ENACOM Silvana Giudici.

La UCR no convocó a marchar pero habrá algunos dirigentes sueltos del centenario partido como el jefe del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y el ex ministro de Defensa Julio Martínez; mientras que por la Coalición Cívica irá como representante el diputado nacional Javier Campos.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal y Diego Santilli avisaron que no podrán concurrir debido a compromisos de agenda de campaña, aunque ya habían manifestado su apoyo a Macri en redes sociales como parte de la acción en redes sociales bajo el hashtag #MauricioYoTeBanco.

Mauricio Macri, ex presidente de la Nación. Foto: NA.



«Como siempre lo ha hecho, Mauricio está a absoluta disposición de la Justicia. Él es muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones y mañana se presentará en Dolores para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan», posteó Rodríguez Larreta en Twitter.

«Conozco a @mauriciomacri y puedo afirmar que es una persona de palabra que cree en las instituciones y la transparencia», tuiteó Vidal.

«Reitero mi apoyo a @mauriciomacri y expreso mi honda preocupación por la actuación de un juez que se está prestando a satisfacer los deseos del kirchnerismo», escribió por la misma red social el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, otro de los que no podrán decir presente debido a compromisos asumidos previamente.

El referente de Peronismo Republicano Miguel Ángel Pichetto, muy cercano a Macri, también se excusó de participar del acto alegando que el rol institucional que ocupa como auditor general de la Nación lo exime, aunque expresó un enérgico apoyo al ex mandatario en la causa.

El rionegrino, junto a los presidentes del PRO, Patricia Bullrich, de la UCR, Alfredo Cornejo y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, firmó la semana pasada un comunicado en el que la coalición opositora expresó su «máxima preocupación» por el accionar del juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, y se solidarizó con Macri.

«La conducta del juez Bava es abuso de poder en plena campaña electoral», denunciaron los popes de Juntos por el Cambio. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el miércoles a Bava al frente de la causa, al rechazar una recusación de la defensa de Macri. En esta causa ya fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex titular y vice, respectivamente, de la Agencia Federal de Inteligencia.

En el caso de Macri se trata de la tercera citación a declarar: en la primera se encontraba en el exterior y en la segunda se negó a comparecer ante Bava. Al igual que en los casos de Arribas y Majdalani, sobre Macri pesa la prohibición de salida del país por temor a que se fugue y entorpezca la investigación, aunque la defensa del ex presidente apeló y la situación deberá ser definida por la Cámara Federal de Mar del Plata. Durante la presentación en Dolores, Macri podría contestar las preguntar del magistrado y del fiscal federal Juan Pablo Curi, o bien negarse a declarar y presentar un escrito con su descargo.





