Quieren quebrar a la Ciudad

El mandatario porteño ratificó que volverá a acudir a la Corte Suprema de Justicia, como ya lo había hecho en septiembre pasado con el decreto que recortó presupuesto a la Ciudad, y le pidió al Máximo Tribunal que “defina cuanto antes” porque “cada día” a la Ciudad le “están sacando 10 mil millones de pesos“.

Horacio Rodríguez Larreta – Coparticipación – Ciudad

“Esto tiene nombre, es intencionalidad política, no hay otra forma de llamarlo. No cuenten conmigo para proifundizar esa grieta, yo no voy a profundizar la división“, indicó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la administración porteña.

El mandatario porteño describió que desde “la decisión intempestiva e inconsulta del 9 de septiembre, de quitarle fondos a la Ciudad a través de un decreto”, la Ciudad “dejó de recibir 150 millones de pesos diarios, que para fin de año va a ser de 13.000 millones de pesos y para el próximo año, 53.000 millones de pesos”.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli hablan de la reducción de la coparticipación de la Ciudad

“Esto era solo con el decreto. Y ahora le hacen mas daño a la Ciudad con la ley, que nos sacan 12.000 millones más. El gobierno aceleró contrarreloj y a las apuradas tanto el tratamiento en comisión como el llamada a la sesión para el ultimo día hábil de sesiones ordinarias. No hay antecedentes de tanta premura ni tanta improvisación“, apuntó.