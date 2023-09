¿Quieres entrar en el ‘Mile-High Club’? Solo tienes que haber tenido sexo en un avión en vuelo a al menos 5.280 pies

¿Son más intensos los orgasmos a 30.000 pies de altura? La mayoría ni lo sabemos ni lo sabremos nunca. Pero los miembros del Mile-High Club (Club de la Milla de Altura) podrían responder y hacerlo con todo detalle. Se trata de un imaginario club de personas que han tenido sexo en un avión.

El último capítulo de las hazañas sexuales de estos impetuosos seres humanos (se ve que no pueden esperar a estar en tierra) lo ha protagonizado una pareja que iba a bordo de un avión de EasyJet. El aparato volaba de la localidad inglesa de Luton al aeropuerto de Ibiza. Escondidos y apretados, fueron sorprendidos copulando en uno de los aseos de la aeronave.

En X (antes Twitter) se ha compartido el vídeo que, ante la expectación del resto de pasajeros, muestra a un auxiliar de vuelo abriendo la puerta del baño del avión. No parece que se sorprenda: dentro se encuentran un hombre y una mujer semivestidos. EasyJet ha confirmado que el vuelo fue recibido por agentes de policía a su llegada a Ibiza debido al incidente, pero no ha precisado si se hubo alguna detención.

Un club ficticio: en realidad es jerga

En realidad el club de quienes tienen sexo en los aviones no nació ayer. Claro que el Mile-High Club no existe en el sentido de que tenga sede, directiva y carnet. Es un club ficticio; es jerga, un modo de referirnos a una práctica que resulta ser más habitual de lo que creemos.

Según una encuesta de 2010, el 3% de los pasajeros de avión afirma haber realizado algún tipo de travesura durante un vuelo. El 9% de los estadounidenses dijo haber tenido un encuentro sexual en el asiento de un avión; el 17% en el baño; el 5% con un desconocido; y el 3% con un miembro de la tripulación.

Otra encuesta, esta de Skyscanner de 2011 encontró a un 20% haciendo la misma afirmación. Otra, también de este buscador, mostró que los británicos lideran la lista no oficial de miembros del club, seguidos de cerca por australianos, alemanes, franceses y brasileños.

Sexo en el aire, ¿por qué?

Pocos lo hacen y mucho se quedan con la ganas. ¿Por qué nos puede atraer la idea de tener sexo en un avión en vuelo? Se dice que las vibraciones de la aeronave aumentan la excitación. También, que la disminución de la presión atmosférica aumenta la intensidad del orgasmo. Cuanto más alto se vuela, menos oxígeno hay en el aire (se produce una hipoxia leve), lo que muchos creen que conduce a un mejor orgasmo.

Y en términos psicológicos, ya decía Sigmund Freud que la fantasía de volar tiene «raíces eróticas infantiles» y que todos los sueños de vuelo representan deseos sexuales.

¿Hay delito?

El vuelo de Luton a Ibiza el pasado 8 de septiembre fue recibido por la policía a su llegada al aeropuerto español. No hay una normativa específica que prohíba mantener sexo en un avión, pero sí podría haber delito. Hace unos años, la BBC llegó a la conclusión de que para la legislación británica, tener sexo en un avión en vuelo es «sexo en un lugar público», lo que se castiga con seis meses de cárcel. En Estados Unidos, podría ser delito de exhibicionismo o interferencia con la tripulación de vuelo (puede suponer hasta 20 años de cárcel).

Una norma y una web

Sólo hay una norma para «ingresar» en el Mile-High Club, la que señala su nombre en inglés: el sexo debe tener lugar en el avión, sí, pero en vuelo y a más de una milla de altitud (unos 1.600 metros), esto es, 5.280 pies.

Una pareja teniendo sexo en mitad de un avión de Ryanair rodeados de pasajeros. YOUTUBE

Dijimos que no hay sede, directiva ni carnet, pero sí hay una web. Algunos de estos copuladores aéreos se lo han tomado en serio, el humor es cosa seria, y han creado una web.

No hay cifras oficiales, pero evidentemente los que consiguen copular en el aire son muchos menos que los que lo reclaman»

«A lo largo de la historia de la aviación se han batido innumerables récords de altitud, velocidad, distancia y resistencia, entre otros. Quizá el más preciado y codiciado sea el ingreso en el Mile-High Club, esa orden fraternal de pilotos, tanto hombres como mujeres, que han alcanzado el orgasmo en el aire. No hay cifras oficiales, pero evidentemente los que consiguen copular en el aire son muchos menos que los que lo reclaman», se lee en la pagina oficial del club.

Dorothy y Lawrence, los pioneros

Entre tanto anonimato, los creadores de la web sí se atreven a señalar a los pioneros, a los primeros seres humanos que tuvieron sexo en el aire. «Hay que otorgar el debido reconocimiento a la primera persona que intentó el sagrado acto en las alturas. Ese honor sólo se le puede conceder a Lawrence Sperry, piloto temerario, genio de la mecánica y, por supuesto, inventor del piloto automático». Y no es broma: Sperry fue un pionero de la aviación y el creador del piloto automático.

Claro que como el logro no incluye prácticas onanistas, el bueno de Sperry no estuvo solo. Fue en noviembre de 1916 y junto a él disfrutó Dorothy Rice Sims (en aquel momento señora de Waldo Peirce), una destacada poetisa, escultora, artista y piloto estadounidense. Su lecho de amor fue un hidroavión Curtiss, equipado con piloto automático, y los orgasmos (supongamos que sí, que llegaron) se alcanzaron cerca ya de aterrizar en Nueva York.

El 21 de noviembre, Sperry pilotaba el hidroavión propiedad de Peirce con la misma señora Peirce (Dorothy) como pasajera, cuenta la web Check-six. Por problemas técnicos, el avión descendió al agua. Algo perforó el fuselaje y el aparato empezó a sumergirse rápidamente. Los dos lograron salir con vida y agarrarse a los restos del hidroavión.

Cuando un par de cazadores de patos que presenciaron la caída a tierra del avión remaron hasta el lugar del accidente para ayudarlos, se dieron cuenta de que tanto Lawrence como Dorothy Sperry estaban desnudos. Fue la fuerza de la caída, justificó el piloto.

Más tarde explicó: «La señora Peirce y yo no tuvimos lo que se podría llamar un verdadero accidente. Fue sólo un percance trivial. Decidimos aterrizar en el agua y bajamos perfectamente desde una altura de 600 pies y habríamos hecho un aterrizaje perfecto si el casco de nuestra máquina no hubiera golpeado una de las estacas que salpican el agua, que le hizo un agujero». Siendo puntillosos, el adulterio no ocurrió a al menos esa milla de altura, pero bueno…

Antecedentes: orgasmos en globo

Aunque los creadores de la web del Mile-High Club dan lugar preeminente a Lawrence Sperry y Dorothy Rice (bueno, en realidad sólo a él, cuando sin compañía poco hubiera conseguido), ya hubo valientes que volaron mientras tenían sexo.

Un paseo en globo, una oportunidad de tener sexo en el aire. Pexels

Una de las primeras referencias aparece en el libro de apuestas de Brooks’s, un club de caballeros londinense. En 1785 (sólo dos años después de la primera ascensión en globo de Étienne Montgolfier) se lee: «Ld. Cholmondeley ha dado dos guineas a Ld. Derby, para recibir 500 de los grandes cada vez que su señoría se folle a una mujer en un globo a mil metros de la Tierra».

Durante la Primera Guerra Mundial, el as alemán Oswald Boelcke fue sancionado por sus superiores por subir a una enfermera a la cabina de su caza, convirtiéndose en los primeros miembro del Mile-High Club. Pero ¿fue posible?

En su libro, Enduring Courage: Ace Pilot Eddie Rickenbacker and The Dawn of the Era of Speed (Coraje duradero: el as Eddie Rickenbacker y el amanecer de la era de la velocidad), John F. Ross considera que lo del as alemán y la enfermera es poco creíble. Consumar seguramente no consumaron dado el reducido espacio de la cabina. Además, Boelcke tenía mantener las manos y los pies en la palanca de control y los pedales del timón (no, Sperry todavía no había inventado el piloto automático).