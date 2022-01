Quiero creer que algún fiscal federal va a hacer una denuncia por sedición

Y agregó: «Estos tipos, el orate que tuvimos como Presidente (Mauricio Macri) y la inútil de la exgobernadora (Vidal), nos muestran a la gráfica que eran incapaces de gobernar».

Para Fernández, los dos máximos funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio «solamente pensaban en sus negocios» con los cuales «les ha ido muy bien y se han llevado muchísimo dinero que le pertenece a los argentinos».

A la vez, buscaron «ver cómo hacer para parar a la política y una de las maneras era esta», dijo en relación a la llamada «mesa judicial».

Fernández también dijo que Vidal «es una sinvergüenza» y tuvo «mucho que ver» con el armado de las causas que se reflejaron en los videos porque «todos los personajes que estaban allí presente gestaban políticas públicas para ella».

También estimó que si la exgobernadora no habló hasta ahora es «porque no tiene con qué y porque se está agarrando la cabeza para que no aparezcan lo que seguramente existe en la mugre de estos dos», en referencia a Macri y Vidal.

«Debe haber elementos más que suficientes de las acciones que esta gente fue llevando a la práctica para sancionar o eligiendo a quien sancionar desde su punto de vista», aseguró el ministro, y lo comparó con la Gestapo nazi porque su «vocación era justamente esa», la de «elegir sus enemigos» y «combatir las tendencias de los que ponían en peligro el Estado, que eran los que inventaban ellos».