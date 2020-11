Quiero llegar a vivir para saber quién mató a María Marta

“No esperaba ni me imagine el interés de muchísima gente joven que en esa época no tenía ni 15 años y hoy en día está viendo todo esto como una novela”, explicó.

Sobre su participación en el documental sostuvo: “Tres años tardaron en convencerme. Yo no quería hacerlo. Fue como una necesidad de ver lo que había pasado. No sé si se logró. El documental es bastante imperfecto en mostrar la realidad. Esta hecho con un fondo comercial de dejar incógnitas por todos lados”.

“Técnicamente me parece perfecto, la muestra de todo me parece perfecto. Pero lo mismo que hable con el productor, el tema de la autopsia me parece que había que desarrollarlo porque por la hora de la muerte yo no estaba en el lugar”, opinó sobre el producto de Netflix.

Carrascosa se refirió a uno de los puntos más dudosos de la causa: “El certificado de defunción evidentemente explica que fue trucho pero no explica cómo. El domicilio que figura es otro porque para evitar el impuesto de traslado de provincia a capital la funeraria te ponían un domicilio de capital directamente, porque era un trámite que se evitaba la funeraria”.

“Siempre tuve un deber de tratar de averiguar quien fue. Lo primero que hice cuando salí fue reabrir la investigación y habrá un juicio que la justicia dirá”, se esperanzó

Habló sobre el presunto asesino y afirmó: “No me quiero meter a decir nombres porque no dispongo de pruebas, no puedo ser querellante porque la Corte tiene pendiente mi absolución. Por eso no quiero hacer ninguna apreciación al respecto”.

“Molina Pico fue el principal culpable de que no se sepa (quién mato a María Marta). Hubo motivos políticos, de soberbia”, consideró y agregó: “A la gente le diría que se cuiden de tener un accidente cerca de San Isidro porque les tocaría Molina Pico”.