«Quiero ser intendenta de Necochea» (audio) – NCN

Oriunda de Necochea, hincha confesa de Estudiantes de la Plata y feminista, llegó al Congreso de la Nación de la mano del Frente Renovador en 2019. Su relación con Massa, la mirada de la mujer en el mundo de la política, sus sueños y la relación con Malena Galmarini, son algunos de los tópicos que transita la Diputada Jimena Lopez, en esta entrevista exclusiva con NCN (Noticias Congreso Nacional), donde asegura que su sueño, fue es y será, “ser intendenta de mi localidad”.

Nacida el 26 de octubre de 1979. Licenciada en Servicio Social, trabajó en la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Género de la Municipalidad de su distrito en la gestión de Facundo Manuel López, su hermano y ex intendente. Llegó a la Cámara de Diputados por la Provincia de Buenos en representación del Frente de Todos, accediendo a su banca en reemplazo de Luana Volnovich (NR: Nombrada titular del PAMI). Dice ser fruto de la “gestión de Malena y Massa”.

“Donde Sergio me necesite voy a estar, siempre me sentí muy reconocida de su parte y de Malena (NR: Refiere a la esposa del Ministro Malena Galmarini). Yo trabajo mucho con ella, y me dio la posibilidad de entrar a la política. Soy el resultado de su trabajo en la militancia feminista en la política. Hablando en criollo soy una mujer del interior que de repente está sentada en el Congreso de la Nación hablando. Esa posibilidad la generaron Malena y Sergio” confiesa y agrega que “ser Diputada no estaba en mis planes, pero reconozco que es un honor, es un trabajo que me encanta”.



De chica, la “pequeña” Jimena soñaba con ser Presidenta de la Nación, hoy su “yo adulta” sostiene que “la vida le fue achicando los sueños” pero que siempre subyace el de comandar los destinos de su Necochea natal. “Me encanta el trabajo en el municipio, el estar cerca de la gente. La política de cercanía, que tiene mucho de lo bueno y lo malo, porque cuando te van a buscar lo hacen a tu casa. Es muy diferente de lo que podemos llamar la macro política” argumenta.



La salida de Sergio Massa del Congreso y la llegada al fusionado Ministerio de Economía, Producción y Agricultura es sin dudas una pregunta que decanta y que López responde con sinceridad: “tengo la confianza de que es el hombre de que hoy necesita la Argentina. Con su expertiz dinámica, concreta, dialoguista y más expeditiva”.

“No todos los lideres tienen estas formas y saben cómo hacerlo. Massa es la posibilidad de hablar con todo el mundo, de negociar, cerrar acuerdos con todo el mundo y sostenerlos. Estamos en la inauguración de un punto bisagra”.

La Diputada recuerda las sensaciones durante el discurso en la Jura como “Superministro”: “Había todo el tiempo de un clima de esperanza, no digo festivo, si de esperanza. La conferencia de prensa de Massa, por ejemplo, a mí me pareció de lo mejor que he visto en la forma de comunicar del Gobierno. Con una seguridad, seriedad y timer. Nos da certeza. Fue conciso, concreto y audaz”.

Su relación con Cecilia Moreau

López también esboza palabras de optimismo para con la nueva Presidenta de la Cámara Baja, reconociendo a su vez que “el nombramiento de Cecilia me pone muy feliz, por un lado porque es compañera de espacio en el Frente Renovador, es una persona idónea para estar allí y por otro lado porque creo que es un acto de justicia, de igualdad para todas las mujeres de la política que después de 158 una mujer ocupe ese espacio en la Cámara de Diputados. Una de nosotros rompió ese “techo de cristal” que en realidad es de hormigón. Sé que va a dejar todo para lograr los objetivos en la presidencia”.



Tampoco deja pasar los comentarios de cierta parte de la oposición cuando hablaron de “las hormonas” a la hora de referirse a su colega: “Nosotras gritamos y somos locas, los varones gritan e inician la guerra son barbaros. Es llamativo pero es una de las cosas que nos toca padecer. Se nos sigue evaluando como objeto decorativo, desde el punto de vista estético hegemónico, esto de poner el punto en la ropa, el maquillaje, si es linda, si no lo es, ahí hay que tensionar y decir “a un varón no se lo evalúa como se viste para ejercer un cargo”. A la mujer le ponen varas, todo el tiempo, altísimas. Inclusive de titulación, nosotros generalmente somos todas universitarias para ocupar un cargo, que cualquier hombre ocuparía con nada”.

“Ningún de nosotros le tiene el debate acalorado, a poder apasionarnos, pero es muy diferente eso a salir a decir cualquier barbaridad respecto a nuestra cuestión mas privadas o hablar de “nuestras hormonas” sentencia.

El Género y la Política

La Diputada Jimena López lleva consigo impresa la lucha por el feminismo, la igualdad y la paridad de género tanto en el ámbito político, como social y laboral. Este punto la lleva a reflexionar sobre la actualidad de las mujeres en la esfera ministerial.



“El tema de la paridad en el Ejecutivo, es complejo por el tema de algunas especialidades técnicas que se piden, que particularmente no tenemos acceso. A veces sucede con el Transporte, donde muy pocas mujeres trabajando en el sector, requiere formación. Luego está el tema de poder luchar para que hay alguna Ministra que no necesariamente este en un cargo de Género, Secretaria. Yo sueño con ver alguna vez una Ministra de Obras Públicas. Tenemos la misma división sexual en la vida como en el trabajo. Las cuestiones “más duras”, como Obras Púbica, Infraestructura o Presupuesto, son para varones y a nosotras nos dan más tareas “blandas” dedicada a lo social, a los Derechos Humanos o a la Perspectiva de Género” detalla.

La Gestión de Alberto Fernández

Una de las sentencias que esgrime sin dudarlos es que en el Gobierno “No hay crisis institucional, hay muchas diversidad eso sí”.

La funcionaria destaca la llegada de su mentor político en este sentido: “Lo bueno es que la llegada de Massa, que tiene una estrecha relación con Cristina, es que pueda aunar determinados criterios con el Presidente. Logrando ser como el punto medio entre dos extremos. Tiene que haber un interlocutor de amalgamar posturas que pueden ser extremas. Sergio tiene en claro eso y va a ayudar sin dudas”.



Respecto a lo actuado por el Presidente desde su llegada al “sillón de Rivadavia”, para López, amerita un análisis integral y de contexto mundial: “La gestión atravesada con un escenario mundial complejo. No logramos salir de algo y ya nos sucede otra cosa. Es el primer Presidente que llega a través de una coalición partidaria, todo eso obviamente influye. La gestión de la pandemia fue muy buna y creo que el Gobierno también necesitaba un nuevo aire en cuanto a la agilidad para la respuesta a la gente. De llegar, como Estado. Creo que ahí habíamos entrado en una lentitud que no nos podemos permitir”

No obstante sostiene que “hay que tener más dinamismo. Tenemos que plantearnos un montón de discusiones, como la pobreza, que todavía no la dimos. No porque no quisimos, sino que no las pudimos hacer, porque fueron dos años de Pandemia y luego la Guerra, y a eso sumado cuestiones internas que seguramente tenemos que revaluar” cierra su análisis.

El Federalismo que no llega

Sus raíces en Necochea hacen imposible que la lectura de la realidad no se haga con “ojos federales”. Sin dudas el modelo de “Capitales Alternas” fue un interesante puntapié para comenzar a Federalizar el país. La Diputada López celebra la medida y suma que “incluso lo que se debería sumar es la posibilidad de regionalizar algunos sectores específicas de la Argentina. Pensar situadamente las Políticas Publicas, porque claramente no puede ser lo mismo una política para Buenos Aires o la región Pampeana que para el Norte del País. Creo que hay que comenzar a modificar de alguna manera que el Estado no es homogéneo, que debe estar interesado en modificar las estructuras imperantes. Eso es un desafío” culmina.

Para NCN por Juan José Postararo