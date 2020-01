«…quiero un Sistema Judicial que no nos avergüence» – Por Marcelo Mango – NCN

Hablamos de corrupción de menores. Hablamos de un delito de corrupción de una niña mujer, efectuado por un Juez del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro; con sentencia y condena a prisión.

Hablamos a la sociedad, a las mujeres víctimas de violencia sexual, a las niñas vulneradas y corrompidas por un juez. Hablamos en contra de una resolución y comunicación corporativa, contraria a las demandas de la sociedad. Hablamos de negarnos y oponernos a indultar a un violador.

Como dijo el ex presidente Néstor Kirchner, “a la Constitución hay que leerla completa”. En el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, parece que hace rato que no la leen completa y ni hablar de la forma en que la aplican. El apriete hacia el Legislador provincial José Luis Berros (y por elevación a toda la sociedad), quién manifestó lo que cientos de rionegrinos y rionegrinas de a pié piensan del Poder Judicial, no hace más que ratificar los dichos de Berro; operan como una “casta”.

Cuándo el STJ decidió “evaluar” la destitución del ex-juez Bernardi (quien fue condenado por corrupción de menores), ¿no se les ocurrió defender la Constitución o “exaltar” su “espíritu”?. Y cuando los funcionarios responsables de darle comida podrida a nuestros estudiantes en los comedores escolares (caso Flavors) fueron absueltos, ¿no les preocupó la “consolidación de las instituciones republicanas y la ética solidaria”?.

¿Se imaginan lo que le pasaría a un/a ciudadano/a cualquiera, que no cuenta con ningún tipo de inmunidad (Art. 182 de la Constitución Provincial) o protección, que osare decir algo cercano a lo que dijo el Legislador José Luis Berros?. Como dice el dicho popular, “hay que pegarle al chancho, pa’ que salte el dueño”, aunque en este caso no se pueda distinguir bien quién es quién en “la banda de los viejos».

El jefe del Estado Argentino, Alberto Fernández, anunció que impulsará «una reforma integral del sistema de Justicia» (…) » Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales y linchamientos mediáticos» (…) “Quiero que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de ser usado para perseguir a los opositores.”

En Río Negro, también quiero un Sistema Judicial que no nos avergüence.

Legislador Provincial