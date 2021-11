¡¡¡ QUIERO Y RETRUCO!!! | 7 miradas

El truco es el juego de barajas por excelencia practicado por los argentinos y favorito de ciertos políticos. Es frecuente verlos en tiempo de vacaciones, entretenerse en las carpas que ocupan en Cariló, Pinamar y otros amables lugares marinos dónde amparan sus ocios veraniegos. En el truco se puede mentir y engañar al oponente y de jugarse en parejas acordar un código privado de señas y gestos.

El truco es el arte de la simulación. Los festejos del Gobierno por la derrota forman parte del juego. Eso sí, hay que hacerlo bien y conocer las señas. No es el caso.

A poco del verano ya se juega. La apuesta es el futuro. La emoción consiste en prever los accidentes y sorpresas que depara el azar. Sobre todo las barajas que jugarán Alberto Fernández y su despareja, la Señora Kirchner. ¿Massa es de palo?

Sobran las bromas en el truco. No siempre de buen gusto. Pruebas al canto; las palabras de don Alberto sobre Córdoba. Sobre todo porque obtuvo un diez por ciento y la oposición un veinticinco. En cualquier caso el gobernador Juan Schiaretti no se quedó con el vuelto. «Lamentamos profundamente los dichos del Presidente. Confirma la mirada unitaria que tiene de la Argentina. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. A confesión de parte relevo de pruebas. Sus dichos acaban de confirmar que es necesaria una Argentina justa. Que distribuya los esfuerzos de todos de igual manera. No queremos ni más ni menos que Buenos Aires. Queremos lo mismo para Córdoba y el resto del país«.

Los cordobeses cobraron con la moneda que más duele: sofocaron a votos al oficialismo.

«en Córdoba, al kirchnerismo lo rechaza una enorme mayoría. El kirchnerismo y Cambiemos miran al país desde el puerto de Buenos Aires y eso los hizo fracasar. Hay espacio para crear algo distinto. La Casa Rosada le mete la mano en el bolsillo a los cordobeses”.

“Estoy convencido de que vienen tiempos donde vamos a poder caminar juntos desde el peronismo quienes tengan una concepción progresista y federal para generar una alternativa que permita que en 2023 la Argentina sea gobernada no con la mirada del puerto de Buenos Aires, sino con una mirada federal en serio” .

El truco depende de la suerte y fundamentalmente de la habilidad y experiencia para apostar. Tras el resultado, la tropilla K organiza su guerrita en territorio de Córdoba. Son malos perdedores.

El gobernador de Córdoba cantó retruco: «quiero un peronismo progresista, democrático, republicano, plural, que respete las libertades y la división de poderes«.

“Estoy contento con este resultado electoral, pensando en la Córdoba y en la Argentina del futuro. Hacemos por Córdoba va a construir la alternativa para el 2023 desde el interior de nuestra Patria. Vamos a trabajar para conseguir la Argentina Federal que nos merecemos”

La partida se está jugando. Schiaretti busca construir su alternativa con una Liga de Gobernadores aliados. Habrá que ver quien gana la mano. Habrá muchos que se anoten.