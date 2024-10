Quintela acusó a Cristina Kirchner de «señalar traiciones» y reafirmó su intención de conducir el PJ

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó este viernes sus intenciones de competir en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) del 17 de noviembre. Crítico, cuestionó a Cristina Kirchner y sostuvo que «si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo».

La publicación de Quintela fue realizada después de que se conociera que la expresidenta definió como «Poncio Pilatos» y «Judas» al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por no apoyarla en la compulsa interna.

«Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación», postuló Quintela en su cuenta de X.

Para el riojano, «la vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener». Si bien no mencionó a CFK, las afirmaciones del gobernador pusieron de manifiesto las tensiones cada vez más explosivas en el peronismo y su resuelta decisión de disputarle el liderazgo a la candidata que encabezará la lista Primero la Patria.

«Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo», alertó.

Y sostuvo que «dejar atrás esta forma de construir política» es lo que lo impulsa en su «vocación de conducir el partido».

Fernández de Kirchner pronunció este viernes fuertes críticas a Kicillof, a quien acusó de ser un «Poncio Pilotos» y un «Judas» en medio de la interna en el PJ por la renovación de autoridades.

Ricardo Quintela y Cristina Kirchner.

CFK y su desencanto con Kicillof

«Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más», subrayó Fernández de Kirchner al acusar a Kicillof de no pronunciarse a favor de su postulación para las elecciones del PJ previstas para el 17 de noviembre.

La fuerte advertencia de la dirigente, con resonancias bíblicas que aluden a una presunta «traición», se produjo durante una reunión en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

En este encuentro previo a la oficialización de su lista, CFK llevó la tensión al máximo y le dejó un mensaje cargado de reproche al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”.

La decisión reciente de encabezar actos separados por el Día de la Lealtad ya había aportado indicios sobre el tenso vínculo entre Kicillof, la ex presidenta y La Cámpora.

El propio Quintela le envió guiños al gobernador que no hicieron más que reafirmar las diferencias en la previa de las elecciones del PJ: “[Kicillof] ha demostrado solvencia y conocimiento de la economía, es un hombre que maneja la provincia más importante del país, ese ejercicio le da la posibilidad de ser uno de los candidatos del justicialismo”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

