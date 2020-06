Quintela apeló a la responsabilidad individual y ordenó controles más duros por rebrote de COVID-19

El Gobernador expresó que la situación en La Rioja está controlada, y aseguró que el sistema de salud está preparado. Apeló a “la responsabilidad individual”. El Gobierno monitorea 61 domicilios por prevención.

El gobernador Ricardo Quintela encabezó este miércoles en la residencia una conferencia de prensa a fin de llevar claridad sobre el contagio de COVID 19 de uno de sus colaboradores directos. Informó que se realizaría el hisopado y permanecerá aislado al igual que sus funcionarios. Recalcó que se harán controles estrictos en las actividades habilitadas, ante el rebrote de virus, pero que no se restringirán ni se volverá de fase por el momento.

En la oportunidad acompañaron a Quintela, la vicegobernadora Florencia López; el ministro de Salud Juan Carlos Vergara; el secretario de la Gobernación, Armando Molina; y la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera.

“Quiero que sepan que esta conferencia la decidimos anoche a última hora, para poder transmitir lo que realmente sucedió a toda la sociedad” dijo Quintela; a lo que sumó que “podríamos hacerlo mediante comunicado, pero queríamos que esto sea más personal. Queremos transmitirles junto con el gabinete lo que sucedió y cuáles son las medidas que vamos a tomar”, dijo Quintela.

En ese sentido, agregó que “el día de ayer, como todos saben, hubo un rebrote en todo el país, esto era algo que estábamos esperando y podría suceder y manifestamos en varias oportunidades que esto no estaba terminado y que no estábamos exceptuados”. Asimismo, afirmó que “tenemos la tranquilidad que el sistema de salud está preparado y hemos tenido una experiencia con respecto a cómo actuar en estos casos y por lo tanto llevar tranquilidad a la comunidad y pedirles que extremen las medidas que tenemos que tener cada uno de nosotros”.

El primer mandatario le pidió a cada uno de los riojanos y les expuso “la responsabilidad individual, luego se transforma en la responsabilidad colectiva y tenemos que tener una conciencia ciudadana y actuar en defensa de nuestra salud y de todos los ciudadanos”.

Medidas

En referencia a las medidas tomadas a partir del surgimiento de nuevos casos, indicó que se cerrarán las fronteras de la provincia sin excepción. Además, se impedirá la circulación interdepartamental. También recalcó que se incrementarán los controles policiales con el impedimento de circular los días que no corresponde y el pedido de DNI por parte de las autoridades policiales. Se mantendrán estrictos controles de protocolos y el cuidado personal. “Se va a hacer un monitoreo día a día para tratar de preservar la salud de todos los riojanos”, afirmó el gobernador.

Además, expresó que “quiero llevar tranquilidad a todos los riojanos que confían y a los que no confían en nosotros, estamos gobernando en defensa de la salud y preservación de la vida de la gente”.

Sobre los rubros habilitados hasta el momento, el gobernador indicó que continuarán trabajando bajo estrictos controles y que “aquellos que no cumplan protocolos perjudican a todo su rubro” por lo que deberán ser “responsables y mantener los controles”. “Si nosotros decidimos retroceder vamos a comunicarlo”, afirmó el mandatario.

También recordó que “estuvimos 15 días sin COVID positivo, debemos saber que vamos a convivir con este virus” y pidió que se respete la distancia social obligatoria. Además, enfatizó que “la gobernabilidad está asegurada”.

Estado de salud

El jefe de gobierno provincial detalló que se encuentra en óptimo estado de salud y que hoy se realizará el hisopado él y sus colaboradores. “Con todos los colaboradores nos vamos a hacer el hisopado y vamos a cumplir con las medidas, estaremos aislados y seguiremos los protocolos que establezcan los especialistas”, explicó.

Sobre el colaborador que dio positivo de coronavirus informó que “es mi secretario y me pidió permiso para estudiar por lo que en estos días no estuvo prácticamente conmigo. A las 5.30 de ayer me llamó porque presentaba síntomas, le dije que vaya al hospital de Fátima y se autoaisló. No tuvo contacto con casi nadie y si lo tuvo fue con los cuidados correspondientes”.

Por otro lado, el gobernador pidió a los medios que sean cautos, “hubo 8 casos y seguro surgirán otros, pero la situación está controlada”, indicó.

Ante los rumores de falsedad de información en los casos que existen, Quintela sostuvo que “no tenemos injerencia en la información de los casos positivos de COVID. No hay injerencia política, yo me entero por los medios”.

La Policía pidió respetar el cronograma de circulación

El gobierno provincial confirmó que tras el nuevo brote de COVID-19 registrado esta semana, la policía fue autorizada a solicitar DNI a las personas que circulan puntualmente en la Capital. De esta forma, los ciudadanos capitalinos deberán respetar a rajatabla el cronograma de circulación por último número de DNI, además del correspondiente uso del barbijo: Lunes, miércoles y viernes: terminación DNI 0, 1, 2, 3 y 4 Martes, jueves y sábado: terminación DNI 5, 6, 7, 8, y 9. Quienes deban cumplir cuestiones laborales y no tengan el correspondiente permiso, según indicó el gobernador será acompañado por la policía hasta su lugar de trabajo para corroborar fehacientemente la relación laboral. Además, el gobierno indicó que cerró completamente los límites de la provincial, por lo cual está prohibido el ingreso de particulares a La Rioja desde otros distritos del país. El secretario de Seguridad Pedro Fuentes expresó en su cuenta de Facebook: “A raíz de lo trascendido en las últimas horas, quiero enviar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad de La Rioja. Recordarles que estamos trabajando con un gran equipo y reforzando los controles para el cuidados de los vecinos y para que la cuarentena se cumpla correctamente”. El funcionario escribió además, “instamos a la concientización de la población de cumplir estrictamente el protocolo preventivo propuesto por el Gobierno de La Rioja. Por otro lado, comentarles que nos encontramos bien y en estricto cuidado. Además, junto a toda el personal que forma parte de la Secretaria de Seguridad queremos expresar nuestro anhelo de brindarle bienestar y calma a la comunidad desde nuestra vocación y afán de servicio a la seguridad riojana”. Juan Luna pidió informarse por los medios oficiales