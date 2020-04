Quintela “Con el Presidente asumimos el costo político porque privilegiamos la salud y la vida de nuestra gente”

El gobernador Ricardo Quintela tomó contacto en la mañana de hoy con un medio de comunicación local donde se refirió a la situación actual y las consecuencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Anunció que en los próximos días se podrían habilitar el funcionamiento de nuevas actividades siempre bajo la modalidad de delivery.

El gobernador se refirió a la reunión que mantuvo ayer con sus pares convocada por Nación para analizar la propuesta que le presentaron al fondo y acreedores privados para tratar temas referidos a la deuda. Confió que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, realizó un informe con las ventajas que tiene Argentina en la negociación de la deuda donde se busca lograr un período de gracia para que el país pueda recuperarse, lo que debe incluir no solo la quita de capital sino también de intereses.

Asimismo mencionó la ayuda que se brindó a las empresas mediante un Repro riojano destinado a brindarles una ayuda para que puedan pagar el salario de sus empleados, el que se comenzaría a efectivizar en esta semana y la próxima. Sobre este punto manifestó que se convocó a la CGT, UNIR, representantes de Pymes y de los trabajadores para entregarles los cinco mil pesos para empleados registrados y atenuar en parte los problemas económicos.

Quintela habló sobre la situación de los conductores de taxis y remises de quienes dijo que “la situación de ellos nos preocupa especialmente la de aquellos cuyo único ingreso es su actividad porque sabemos que hay otros que perciben un salario como empleados de la administración pública y por eso se están estudiando diversas alternativas”. También hizo mención a los colectivos urbanos de pasajeros, de los que descartó puedan volver a funcionar en el corto plazo ya que mencionó que según especialistas, éstos son los medios más propicios para contraer y propagar el virus, por lo que pidió prudencia y paciencia.

Al respecto enfatizó que se tomaron todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia con los costos políticos que trajeron aparejados. “Con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, asumimos el costo político porque privilegiamos la salud y la vida de nuestra gente. Ahora, si la comunidad no colabora es muy fácil después señalar con el dedo acusador al decir que las medidas no dan resultados y la gente transfiere esa responsabilidad y se la pasa al gobernante de turno. Nosotros hacemos todo lo humanamente posible para proteger a los ciudadanos y evitar lo máximo posible la circulación pero hay miembros de nuestra sociedad que no están de acuerdo y tratan permanentemente de burlar los mecanismos de control vigentes por eso pido colaboración”, expresó.

Seguidamente anunció que posiblemente en los próximos días se brinden anuncios sobre nuevas actividades que podrían retomarse en la provincia, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias y bajo la modalidad de delivery, es decir, a puertas cerradas sin la presencia de personas dentro de los locales comerciales. Sobre esto advirtió que hay locales que están trabajando sin autorización con el riesgo de que se labren multas que pueden llegar hasta la clausura del negocio. “Hay que entender que esto no va en contra de nadie sino del beneficio de toda la sociedad”, recalcó.

Finalmente se refirió a la posibilidad de extender la cuarentena después del 26 de abril sobre lo que señaló que se evaluará oportunamente en base a las indicaciones que se puedan dar con las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Alberto Fernández “con quien venimos trabajando de manera conjunta lo cual es muy importante en estos momentos”.