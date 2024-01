Quintela cuestionó al Gobierno y dijo que sus propuestas pueden ‘chocar muy fuerte con la realidad’

Ricardo Quintela, Gobernador de La Rioja.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó al gobierno de Javier Milei por «la falta de interlocutores para discutir en profundidad» tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus y advirtió que «con la velocidad que quiere imponer sus medidas se puede chocar muy fuerte con la realidad».

El gobernador riojano, en declaraciones a C5N, opinó sobre la actual gestión y consideró que el país «está afrontando el efecto Milei tras el balotaje, en donde subieron los precios un 120%, aumentó el precio de los combustibles y eso repercute en los precios».

En alusión a este período, Quintela sostuvo que «lamentablemente esto va a desencadenar una crisis social. Esperemos que se rectifiquen. Si se le agrega la ley ómnibus y el DNU, esto va a generar una situación insostenible desde el punto de vista social».

«Debe primar la razonabilidad y el sentido común y se debe corregir las medidas que hizo el Presidente para congraciarse con los grandes capitales y los concentradores de la riqueza», añadió.

El gobernador mostró preocupación sobre el accionar de algunos sectores del Gobierno nacional para debatir sobre el DNU y la ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos»: «Me preocupa la intransigencia del presidente y la falta de interlocutores para discutir en profundidad».

Y agregó que «con la velocidad que quiere imponer sus medidas puede chocar muy fuerte con la realidad».

«Ellos no tenían previsto gobernar. Esto (sobre la «Ley ómnibus») estaba preparado para otro proyecto político y se lo entregaron. Creo que no hay un equipo preparado. He hablado con gente que trabaja en el gobierno y me dicen que no saben qué hacer. No hay un equipo preparado para desembarcar. No hay política de salud, educación y social. No hay política en este gobierno», apuntó.

Tras esto, Quintela hizo una crítica a los gobernadores que mantuvieron reuniones individuales con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y señaló: «Yo no soy partidario de la negociación individual. La negociación debe ser una mirada integral de la Argentina. No puedo negociar un beneficio individual. Yo no puedo pensar en mi provincia sabiendo la situación de todo el país».

Además, Quintela opinó sobre el pedido de una cautelar a la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional el DNU 70/2023 de desregulación económica y remarcó: «Yo tengo expectativa de que, tras esto, varios jueces dieran lugar a las medidas cautelares. Tengo confianza de que el DNU no va a prosperar y que el Presidente va a revertir la situación».

Hacia nuevos liderazgos

Por último, Quintela hizo un llamamiento a distintos sectores emparentados con el peronismo para «sentarse en una mesa» y lograr que surjan nuevos «liderazgos».

«Hay muchos peronistas que por distintas causas dejaron el peronismo y se fueron a otros espacios diferentes. Esos compañeros son valiosos para consensuar y generar un nuevo proyecto de país, que este basado en la concepción del movimiento nacional del justicialismo», indicó.

Y agregó: «Puede haber discrepancias con algunos dirigentes, pero nos podemos sentar en una mesa y que de ahí surjan los nuevos liderazgos. Sin exclusiones, incorporando a todos los sectores, como la CGT, las pymes, la juventud peronista y las organizaciones sociales».