Quintela “está garantizado el pago del aguinaldo y de los salarios”

El gobernador Ricardo Quintela admitió que podrían autorizar los encuentros con pocas personas, en base a la buena situación epidemiológica actual. Será con motivo del día del padre y el anuncio sería este fin de semana. También deslizó que taxistas y remiseros podrían volver a la actividad.

La Rioja avanza optimista ante los favorables números que se dan a conocer desde el Ministerio de Salud de la provincia en el marco de las medidas tomadas por el coronavirus. Ahora, las autoridades evalúan la habilitación de nuevas actividades.

En ese marco, el Gobernador hizo una evaluación de la situación por la pandemia en la provincia. Adelantó que se analiza habilitar nuevas actividades, aunque serán las que involucren poca gente y no sean colectivas.

Quintela confirmó ayer en declaraciones a varias radios locales que “lo que se quiere habilitar es el tema de reuniones familiares con motivo del Día del Padre en Capital”. En ese sentido, añadió que sería “el fin de semana que viene”, y aclaró que “no está decidido todavía. Vamos a hacer esa propuesta para la ciudadanía y si el Comité de Emergencia lo aprueba lo pondríamos en práctica”, indicó.

Transporte público

Por otra parte, se refirió al transporte y aseguró que “va a depender de taxistas y remiseros cuántos coches se pueden habilitar para desarrollar su actividad”.

“Los taxis y remises, ya hay muchos que están trabajando en forma encubierta. Yo creo que a esto hay que legalizarlo, nos tenemos que poner de acuerdo para que un tercio pueda empezar a trabajar”, dijo.

Ante esto, agregó que “lo importante es que trabajen de manera legal con una circulación moderada para satisfacer la demanda y que sea sustentable su trabajo”.

Clases y estatales

En cuanto al regreso de las clases presenciales, el mandatario dijo que “se va a hacer todo lo posible para que en algunas zonas aunque sea en forma parcial se retome la actividad educativa” aunque no precisó fechas. Con respecto a la Administración Pública adelantó que el regreso de la actividad será “solo para lo necesario, lo que necesite cada área”. “El resto, hasta que no se termine la pandemia, no va a ser convocado”, afirmó.

Sueldo y aguinaldo

El gobernador Ricardo Quintela se refirió a la situación salarial de los estatales y afirmó que está garantizado el pago del aguinaldo y de los sueldos en la Administración Pública.

“Está garantizado el pago del aguinaldo y de los salarios. Y el aguinaldo que se va a pagar como corresponde. Hay otras provincias que están mejor que La Rioja y sin embargo han planteado el pago en cuotas del aguinaldo, acá no pasará eso”, aseguró el mandatario.

En esta línea, Quintela habló sobre la situación financiera de La Rioja y sostuvo que la Provincia no tiene deudas “salvo el tema del bono verde”. “La Rioja, como el resto de las provincias, no pasa por su mejor momento porque el solo hecho de estar parada la actividad económica. La recaudación local y nacional han decaído notablemente. En el caso nuestro hemos prorrogado los vencimientos de los impuestos y de los servicios y eso significó plata que no hemos recaudado y que tuvo que poner la Provincia para que puedan mantenerse los servicios. A esto se suma el tema de la coparticipación que cayó casi un 40 en un mes y un 50%. Y ahora por suerte tiende a recuperarse eso porque hay una actividad económica mucho más marcada que hace un mes”, describió el Gobernador.