Quintela y el ministro Nicolás Trotta inauguraron el ciclo lectivo 2021

El acto tuvo lugar en la Escuela Nº 164 Juana Loreto de Argüello en Puerta de La Quebrada, en el extremo Oeste de la ciudad Capital.

En la oportunidad, también se realizó el lanzamiento del programa Rosario Vera Peñaloza, por el cual la Provincia entregará 20 mil computadoras a alumnos del nivel primario. En esta oportunidad, se entregaron computadoras, mochilas y kits escolares a alumnos y alumnas de la Escuela Nº 164 Juana Loreto de Argüello.

“Hoy es un día muy particular porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es un día especial, que nos sensibiliza y nos emociona por tres motivos. Primero porque se inaugura el ciclo lectivo, que en algunas escuelas será presencial, semipresencial en otras y virtuales en otras. Pero también es especial por la presencia del ministro Trotta”, comenzó su discurso el gobernador Quintela.

El Gobernador habló de la necesidad de desarrollo que tiene el Norte Argentino y de romper las asimetrías que tiene esa región del país con respecto a la Argentina central.

“Estamos tratando de construir, junto al presidente de la Nación, el polo de poder que significa el Norte Argentino. El Norte Argentino proveyó de hombres y mujeres valientes a la República, que trabajaron y lucharon para lograr la libertad e independencia de nuestra Patria. Y sin embargo, las asimetrías en el desarrollo son abismales. Por eso nos hemos convocado los 10 gobernadores para trabajar fuertemente para que nuestras provincias alcancen un grado de desarrollo adecuado al desarrollo que deben tener los ciudadanos que viven en cualquier punto del país”, señaló.

Quintela sostuvo que es necesario “descentralizar operativamente los recursos federales del país, para que servicios como el educativo puedan establecer la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y niñas”.

En otro tramo de su discurso, Quintela destacó la puesta en marcha del programa Rosario Vera Peñaloza. “Hicimos un esfuerzo importante, yo considero que la mejor plata es la que ponemos en los bolsillos de los trabajadores. Compramos estas computadoras para los alumnos de 4º, 5º y 6º grado, pero asumo el compromiso público que el año que viene vamos a tratar de completar la entrega de computadoras para todos los grados de la primaria”, dijo.

Además, Quintela anunció que entregará guardapolvos a 30 mil chicos del nivel primario de toda la provincia y destacó que esos guardapolvos serán fabricados en La Rioja.

También tomó la palabra Florencia López quien consideró “un orgullo que un Ministro de la Nación esté hoy aquí inaugurando el ciclo lectivo en una provincia del interior profundo”. “Ese federalismo está más presente que nunca”, aseguró.

La Vicegobernadora agregó que “la verdadera transformación de esa sociedad machista, liderada por el patriarcado, llena de desigualdades y de violencia, solo la vamos a poder transformar desde la educación y desde las nuevas generaciones”. “Que en nuestras acciones podamos erradicar esa violencia y podamos construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria para todos”, completó.

Trotta: “Es muy importante este paso que estamos dando hacia una presencialidad cuidada”

Por su parte, el ministro Trotta expresó su alegría por estar en La Rioja inaugurando la apertura del ciclo lectivo. “Estar hoy aquí a uno le llena el corazón, al ver la alegría de los estudiantes, de las maestras”, sostuvo.

Luego habló del impacto de la pandemia en el ciclo lectivo 2020 y destacó el rol que cumplieron los docentes el año pasado. “Quiero reconocer el enorme compromiso de todos los maestros y maestras de la provincia de La Rioja, el desafío de enseñar a la distancia en un momento tan difícil. Hoy tomamos real dimensión del compromiso que tuvo toda nuestra comunidad educativa. Y también el compromiso de las familias riojanas que decidieron acompañar a nuestras niñas y niños en el desafío de seguir aprendiendo”, expresó.

Al hablar del inicio del ciclo lectivo 2021, Trotta manifestó: “Es muy importante este paso que estamos dando acá en La Rioja en este regreso a una presencialidad cuidada, porque esta escuela no es la escuela que soñamos, es la escuela de la transición de la pandemia, es la escuela del tapabocas. En este regreso tenemos que garantizar no solo el regreso a la presencialidad sino también sostenerla porque todos somos conscientes que la pandemia no ha terminado, por eso es tan importante el rol que tiene la escuela para que el comportamiento social de cuidado no solo esté en nuestras aulas sino que lo podamos multiplicar en los hogares”, afirmó.

Trotta sostuvo que la escuela “tiene un rol fundamental para construir una sociedad igualitaria, para romper los estereotipos y atacar la violencia machista, porque atacar la violencia machista también implica cómo abordamos la educación sexual integral”.

Luego, el Ministro nacional se refirió al Acuerdo Federal por la Igualdad Educativa y destacó que, en ese marco, se creará un fondo especial para el Norte Argentino. “Este Acuerdo Federal por la Igualdad Educativa pone en el centro de la agenda educativa construir una mejor realidad en todo el país. Y este acuerdo tiene un punto que para nosotros es medular sobre el modelo de desarrollo que queremos para la Argentina y que es un fondo de convergencia educativa para el Norte Grande del país, para las 10 provincias del Norte Grande, una región postergada desde el propio nacimiento de la Patria en el siglo 19”, indicó.

En la misma línea, Trotta dijo que “el país se puede desarrollar, pero si ese desarrollo no implica una presencia inteligente del Estado federal para romper la asimetrías, las distancias entre el Norte y el Centro no se reducen”. “Ese es el desafío de nuestro presente para tener un futuro distinto. Y para eso también está la escuela y está nuestro Gobierno, el compromiso de nuestro gobierno y de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, amplió.

Ariel Martínez: “Tendremos un año complejo pero todo el sistema educativo está preparado para responder”

También tomó la palabra el ministro Ariel Martínez quien sostuvo que la apertura del ciclo lectivo “es un día esperado porque sensibiliza el alma encontrarnos con nuestros docentes, directivos y estudiantes”.

“Hoy iniciamos un nuevo ciclo lectivo que quedará en la memoria de cada uno de nosotros. Encontrarnos en nuestras escuelas es un hecho de una gran significancia. Es algo que nos moviliza y nos unifica en la verdadera convicción de que la educación es la que nos permitirá reconstruirnos como sociedad, es en ella en la que obtendremos las herramientas para continuar desde el lugar que nos toque”, dijo.

Martínez hizo referencia al ciclo 2020 y al desafío de garantizar el servicio educativo en medio de la pandemia.

Al hablar del ciclo 2021, Martínez sostuvo: “Tendremos un año complejo pero hay un gran trabajo articulado de todos los sectores que involucran al sistema educativo. Creemos en lo que estamos desarrollando. Acá hay un Estado presente, hay un Gobernador y un Gobierno provincial que escuchan al territorio y que no solo escuchan sino que también resuelven y se sensibilizan por nuestro contexto”.

El titular de la cartera educativa dijo que desde el Gobierno provincial “hemos trabajado para generar las mejores condiciones sanitarias, de infraestructura, epidemiológicas y pedagógicas”. “Creemos en las mejores condiciones para nuestro sistema educativo y creemos en los acuerdos, en los consensos, en el desarrollo y en la construcción colectiva que nos permite generar políticas educativas territoriales que nos va a permitir transitar esta nueva normalidad, que como siempre, trae aparejado nuevos desafíos y los actores que conformamos el sistema educativo estamos preparados para responder”, dijo.

Además, hizo referencia al Día Internacional de la Mujer. “Hoy es un día para reafirmar la construcción que la provincia se merece. Es un día de lucha, ideal para consolidar la ascendencia social, política y de derechos, para construir bases sólidas que nos permitan concientizar sobre la verdadera igualdad de oportunidades, para una real erradicación de la violencia, para una inclusión en nuestras acciones de una política de género que tiene que ser transversal a todas nuestras políticas públicas”, consideró.

El programa “Rosario Vera Peñaloza”

El programa “Rosario Vera Peñaloza” es un plan provincial de accesibilidad y conectividad digital.

Este año, este programa entregará 20 mil computadoras a alumnos y alumnas del nivel primario. Con esta iniciativa se busca generar, no solo conectividad, sino también la incorporación de contenido educativo para ser utilizada por los alumnos de manera off line como en zonas rurales donde no hay conectividad, lo que reduce así la brecha digital.

Junto al mandatario y al ministro nacional también estuvieron presentes, la vicegobernadora Florencia López; el ministro de Educación de la provincia, Ariel Martínez y la secretaria general del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz.

También participaron ministros y secretarios del Gabinete provincial, senadores nacionales, diputados nacionales, diputados provinciales y concejales, entre otras autoridades.