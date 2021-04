Quirós dijo que en La Ciudad “dejó de crecer” la cantidad de casos pero la cifra es alta y “debe descender”

Coronavirus en La Ciudad. Canal 26.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destacó hoy que la curva de cantidad de contagios de coronavirus “está prácticamente horizontal” y celebró que ese número “ha dejado de crecer”, aunque advirtió que la cifra es alta y “debe descender”.

“En los últimos diez días la curva ha dejado de crecer y está prácticamente estabilizado. Está prácticamente horizontal. Hemos dejado de crecer. Es una buena noticia, porque cambió claramente la pendiente ascendiente“, destacó el funcionario de la Ciudad.

En conferencia de prensa durante el reporte de la situación epidemiológica en la Capital Federal, el titular de la cartera sanitaria local aclaró que eso “no es suficiente, porque se necesita que descienda”.

“Tenemos que descender ese número. La situación está muy difícil y se necesita hacer descender el número de casos. Si todos los ciudadanos decidiéramos al mismo tiempo no visitar en estas dos semanas innecesariamente a personas con las que no convivimos, esta curva baja rápidamente“, remarcó Quirós.

En medio de los tironeos de la Ciudad con la Nación por la suspensión de las clases presenciales y por la aplicación de vacunas del PAMI, el ministro de Salud porteño subrayó: “No desviemos los debates a cosas secundarias”.

“Concentrémonos en lo importante: el mecanismo de contagio hoy está ocurriendo en lugares cerrados, mal ventilados y por encuentros sociales”, añadió.

Asimismo, insistió en que actualmente se vive “un momento muy difícil” por “una segunda ola con una aceleración muy importante”, ante lo cual señaló que se debe “llevar claridad de información, comprender y empatizar con lo que le está pasando a la ciudadanía y ponerse a disposición y trabajar en ello”.

Al ser consultado sobre reportes de distintos países en los que se evidenció que la educación presencial es un foco de contagio, Quirós pidió “contextualizar adecuadamente bien la información” porque “cada una de estas medidas tiene un impacto diferente en cada país”.

“Nuestra información es contundente y muestra que los niños en la escuela no han tenido un número significativo de contagios generados en la escuela. Sí, por supuesto, dentro de una ola de tamaña magnitud los niños y adultos tienen vida social y en esa vida social potencialmente pueden contagiarse”, agregó.

Por otra parte, el dirigente del PRO también se refirió a las acusaciones que hizo la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien afirmó que el Gobierno porteño no está aplicando vacunas a sus afiliados, ante lo cual Quirós aseguró que la vacunación en la Ciudad es “ordenada y prolija”.

En ese sentido, explicó que la funcionaria nacional hace alusión a “una asignación directa del Gobierno nacional al PAMI de 5 mil vacunas” y se quejó de que no se pudieron encontrar “formas de trabajo colaborativo” con las autoridades del organismo.

“El Gobierno nacional tomó la decisión de entregarle al PAMI esas vacunas por fuera de la cuota de la Ciudad. Nos pidieron que le diéramos los turnos y nosotros pedimos el padrón. Con ese padrón hemos intentado asignar los turnos: hemos logrado asignar 1.500”, describió el ministro, quien remarcó que tras comenzar a aplicar las vacunas se advirtieron “inexactitudes, faltantes, datos erróneos” en el listado aportado por el organismo conducido por Volnovich.

Y concluyó: “El miércoles pedimos una reunión al equipo técnico del PAMI para corregir el problema, que se podría haber resuelto ese mismo día. El PAMI suspendió a último momento y el jueves hizo una presentación en Twitter de lo que estaba pasando. Necesitamos recomponer los espacios de trabajo operativos. Tenemos que volver a juntarnos, corregir el problema del padrón, darles el turno y que el PAMI los vacune. Es una discusión que no aporta nada y se puede resolver rápidamente en una reunión”.