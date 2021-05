Quirós sobre vacunación en la Ciudad: “No tenemos más segundas dosis, las aplicamos todas”

Quirós en conferencia, NA.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió hoy al proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso para que lo faculte a adoptar medidas para frenar contagios de coronavirus y remarcó que se debe priorizar la “mirada local” porque “la forma más inteligente de analizar epidemiológicamente es región por región”.

Además confirmó que ya no tienen ese componente y uno de los infectólogos que asesora al Gobierno hizo hincapié en la importancia de completar el esquema. “Hasta que a partir del 20 de este mes las de AstraZeneca tomarán un ritmo más regular. No tenemos más segundas dosis, las hemos aplicado todas”, dijo.

“De la ley no puedo opinar demasiado porque no tuve oportunidad de leerla. La Argentina es un país muy diverso, muy distribuido, con características de conglomerados urbanos muy particulares. Siempre he defendido la mirada regional, local y siempre he dicho que los datos se evalúan ciudad por ciudad”, sostuvo el funcionario de la Ciudad.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria capitalina recordó que en la Ciudad el pico de casos positivos de COVID se dio en agosto de 2020, mientras que a nivel países fue en octubre. “Mirando los datos del país en su conjunto difícilmente se pueda comprender lo que pasa en una ciudad en particular. La forma más inteligente de analizar epidemiológicamente es región por región”, subrayó. En ese sentido, Quirós destacó que “es importante que las medidas apunten a los mecanismos de contagio que están ocurriendo”.

“Por eso acompañamos al Presidente (Alberto Fernández) cuando propuso restricciones a la nocturnidad y a los encuentros privados”, señaló, a la vez que ratificó que se opusieron al cierre de escuelas “porque no se identificaba a la presencialidad como mecanismo principal de contagio”. Y agregó: “Siempre dijimos que el daño era demasiado irreparable como para balancearlo con un pequeño beneficio”.

Asimismo, el funcionario porteño remarcó que la Ciudad va a “seguir siempre escuchando otras miradas e hipótesis y cooperando en la mirada integral hasta donde se lo logre hacer con el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia”.

Por otra parte, Quirós también se refirió a la detección de las variantes sudafricana e india en el país y señaló que “toda cepa que hay en algún lugar del mundo puede llegar a la Argentina, sobre todo a Ezeiza”.

“Por eso es tan importante la estrategia de testeo en Ezeiza, más allá de que tengan un PCR negativo de origen. En la medida en que se identifiquen las cepas en Ezeiza y se definan bien los contactos estrechos en el viaje en avión se podrán aislar”, añadió.

Finalmente, celebró el “descenso significativo” de casos que hubo en la Ciudad y precisó que del promedio de diario de 2.800 casos por día en la tercera semana de abril se pasó a 2.000. “Pero aún no es suficiente para poder alcanzar el piso de casos en la Ciudad y darle la capacidad a las terapias intensivas de poder ir liberándose”, concluyó.

Hasta el momento, en el distrito capitalino se registraron 360.862 casos de coronavirus y 8.597 muertes: el 81 por ciento de los positivos fue en personas de hasta 59 años, mientras que el 87 por ciento de los fallecimientos se produjo en pacientes mayor a 60. En lo que respecta a la campaña de vacunación contra el virus Sars-Cov-2, la Ciudad recibió 912.900 dosis, de la cuales aplicó 900.215.