QUITA DE SUBSIDIOS. SUBA DE TASAS.

A la señora Naishtat le interesa que Marx defina el marco en el que Argentina llega a este entendimiento con el FMI.

“–Argentina viene de un período largo, de inflación con recesió11111n, con breves interrupciones. Y afectada por distintas orientaciones políticas, con una población relativamente paciente, con una mezcla entre resignación y deseos de que algo cambie y gente cada vez más afectada por la pobreza y falta de oportunidades. Y esto reflejado en decisiones políticas, que son difíciles después de tomar, porque todos evalúan que el acuerdo con el FMI tiene un grado de costo en la popularidad.…Visto en retrospectiva, hubiera sido aconsejable encararlo unos cuantos meses atrás. Esos eran momentos de pandemia, pero Argentina cerraba un acuerdo con los bonistas. Y a partir de ahí cerrar unas bases para recuperación de Argentina y más crecimiento y menor acumulación de desequilibrios. En general la tentación es muchas veces posponer, para evitar enfrentar algunas tomas de decisiones. Pero con eso, a veces, están subestimando implícitamente la complejidad de arribar a una solución comprehensiva que sirva para agudizar y no quedarse a medias tintas, que al final no dan resultado. A la luz de la alternativa que teníamos hace un par de semanas, esto es mejor, pero de ahí a que sea el óptimo…Hoy tenemos bastante focalización acerca de este ida y vuelta con el Fondo, pero el desafío más grande viene después. Estamos atrapados en un debate de corto plazo y se dejan las cosas por la mitad. Hay que superarlo. En Argentina hay una capacidad con recursos que se pueden movilizar, con el capital humano generando más empleo, más actividad, más ingresos donde el Estado de un marco para que las personas puedan desarrollarse y tomar riesgos generando una dinámica positiva para una base fiscal más amplia y acumulación de reservas en una idea de que todos ganen.”

“El Fondo busca apoyar un programa económico que, de acuerdo a sus estatutos, le permita superar el problema de balanza de pagos que está enfrentando un miembro. En la práctica ha evolucionado mucho y lo que busca es un programa económico donde ellos aportan recursos financieros y que el repago vuelva porque o se revirtieron algunas cuestiones temporales adversas o se superó el problema y el país vuelve a acceder a financiamientos voluntarios, un clima de inversiones, etcétera. En el caso de Argentina, el Fondo ya desembolsó la plata, estos son aspectos de manejo de un crédito ya otorgado. De acuerdo a sus reglamentaciones, tiene que pasar por un nuevo programa, donde evalúan, desembolsan secuencialmente y con eso van habilitando los fondos para que se les pueda repagar.

“El Fondo en sí no hace referencia a números. Y menciona pocas cuestiones de política económica. Entre ellas, disminuir el nivel de subsidios económicos y llevar a las tasas de interés internas positivas, mayores que la inflación. El Fondo va a seguir la evolución de estos dos parámetros y discutirá los detalles del programa, donde el Ministro hizo referencia, por ejemplo, a un sendero de reducción del déficit primario de la Nación. El Fondo tiende a mirarlo en términos nominales, no en relación al producto y esto lo van a reflejar, como es su costumbre además, en metas trimestrales. Y hay que definirlas, hacen a los detalles de la secuencia. Después, el Fondo dice que va a poner una meta, como es también su costumbre, de financiamiento, que le da el Banco Central, en pesos, al gobierno nacional. Otra cuestión es la acumulación de reservas, cómo se van a ir haciendo a lo largo del tiempo. Tratándose de un programa de facilidades extendidas, el Fondo va a querer ver reflejado en el memorando lo que ellos llaman las componentes estructurales. Y hay algunas indicaciones que dio el ministro de qué funciona y qué no funciona. Lo que funciona, dijo, es la mejora en la administración tributaria y fortalecimiento del mercado de capitales. Lo que no funciona, dijo, es el cambio en la legislación laboral y previsional. Hay muchísimos otros temas a precisar. Y hay que tener en cuenta en lo de monitorear tarifas y tasas de interés, es lo que ellos llamarían acciones previas que se van a continuar a lo largo del programa. Acciones previas significa que lo van a querer ver implementado antes de la aprobación en el directorio.”

“–El Fondo no desembolsa sin aprobación del Directorio. Lo que podría haber es una indicación del directorio que lo va a aprobar y se podría gestionar un préstamo puente, de corto plazo. Puede ser del Banco de Ajustes Internacionales, por ejemplo o alguna otra fuente así, multilateral, alguna combinación. Después el Fondo aprueba, desembolsa y con eso se repara. Se ha usado muchas veces, por distintos países, incluido Argentina.”

“En el Fondo hay muchos países y tienden a seguir los hechos. Pero indicaciones de política por autoridades pueden predisponer o no a determinados accionistas. Porque sin suplantar la cuestión técnica y de los hechos, hay decisiones que tomar que tienen alguna influencia de la diplomacia.”

“-Creo que hay adaptaciones. Esas adaptaciones involucran muchos países y muchas personalidades. Pero también creo que la forma básica, el ADN del Fondo, sigue siendo el mismo. Hay mayor tolerancia que antes a déficit fiscales, pero eso no quiere decir que ellos en todas las ocasiones no estén pensando que el déficit fiscal no sea un factor. Y quizás el Fondo en los últimos años ha hecho incrementos de capital, ha puesto a disposición más dinero.”

“El acuerdo es una carta de intención, hay que llevarlo a la práctica, habrá temas que por ahí no se previeron. Pero hay que buscar cómo movilizar Argentina y darle oportunidades a todos los que tienen intereses vinculados a Argentina, empezando por los propios residentes. Eso es algo que significa revertir un grado de escepticismo que hoy existe. Y para ello hay que dar pruebas durante un tiempo, manteniendo consistencia entre las intenciones y las prácticas. Y esto va a estar asociado a costos también. No deberíamos negar los costos, pero deberíamos ofrecer las oportunidades y las maneras en que se logren los beneficios.”

“Las empresas han tomado previsiones y se han preparado para escenarios adversos. Tenemos una sensación muy importante en las empresas que están afectadas por lo que se llama el código postal. La misma empresa, en otro ambiente, en otras circunstancias, en otros lugares, sería más exitosa. Y eso les genera precauciones que les permite a varias sobrevivir, pero también insume mucho recurso en algo que podría estar utilizando de una manera mucho más productiva.”