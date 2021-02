RADICALES ¿ADELANTE?   | 7 miradas

Por: Carlos Fara. Cuando más de un posible cliente nos pregunta cómo arrancar un proyecto político o una candidatura en particular, muchas veces nuestra respuesta es: dígale a la política y la sociedad a dónde quiere ir. Esto es: haga un manifiesto, “plante una pica en Flandes”, haga algo que llame la atención sobre su intención de arrancar con algo. Es como levantar la mano en clase y pedir la palabra.

Claro que se lo debe hacer de la manera apropiada en términos comunicacionales, atando una serie de hilos que construyan una malla. Poco sentido tiene la clásica y vieja “afichada” para instalar a un candidato/a: si nadie sabe muy bien quién es el personaje, si lo hace a destiempo o si no tiene una buena excusa, será un esfuerzo en saco roto. Por eso un acto en una “básica” o en un “comité” no ayuda mucho si no se le habla al ciudadano común.

Hablando de atar hilos la semana pasada hubo novedades en el frente radical. Primero fue la aparición del manifiesto “Adelante Radicales” firmado por Luis Naidenoff, Mario Negri, Ernesto Sanz, Jesús Rodriguez, Maxi Abad y Facundo Suarez Lastra, con la pluma de Fabio Quetglas entre otros. El segundo acto de la obra fue la foto que produjo el mismo Abad –presidente del bloque opositor en la Cámara de Diputados bonaerense- para mostrar fuerza de cara a la elección interna del partido en ese territorio: aquí sumó a dos de los tres gobernadores radicales, Morales y Valdés. El tercer acto fue el reportaje que concedió el ex precandidato presidencial Sanz al diario Clarín (espacio periodístico muy observado por el círculo rojo). Cómo se llama la obra? Vamos a discutir poder porque acá hay una oportunidad.

Más de un lector pensará: “Pero los radicales están muertos! Son un furgón de cola del PRO”. Otros dirán: “Están muertos”. Pienso: si están muertos respiran bastante. Solo para contabilizar intendentes y jefes de comuna suman unos 450 a nivel nacional sobre un universo de 2400. A eso hay que sumarle 3 gobernadores, cientos de legisladores provinciales, más 46 diputados nacionales y 14 senadores. Es un paquete no desdeñable. Salvo el peronismo / Frente de Todos, nadie tiene un activo tan grande. El problema de siempre es que es una empresa con muy buena red de sucursales, pero con una casa matriz débil. Quién conduce y quién lidera para ser competitivos en una presidencial es la cuestión.

El manifiesto (refrendado más explícitamente por Sanz en el reportaje) en cuestión, más allá de declaraciones principistas, dice básicamente 3 cosas: 1) si no representamos un centro amplio con mirada progresista, no le vamos a ganar a este peronismo / cristinismo (percepción hoy mayoritaria dentro del radicalismo y de Juntos por el Cambio, que coincide con lo que expresó la mayoría social en la presidencial de 2019); 2) Cornejo (presidente del comité nacional) vamos por el partido para encarrilarlo en esa estrategia de posicionamiento; y 3) Horacio (y el PRO), no estás solo en la cancha.

Vuelve la reflexión del lector crítico: “pero si los radicales no tienen a nadie”. Primer regla: siempre habrá un personaje que quiera lucirse, aunque sea para después bajarse y negociar. De modo que no importa que sea necesariamente competitivo, lo importante es subirse el precio en la mesa.

Segunda cuestión: no es tan importante que el o la [email protected] sea un fenómeno de multitudes ya, puede serlo dentro de 2 años, hacia marzo de 2023 digamos. Es una enorme cantidad de tiempo para posicionar a alguien. Larreta no era hace 12 meses lo que fue a partir de la oportunidad que le dio la pandemia, solo para tomar una referencia. Sorpresas te da la vida.

Tercera cuestión: para dirimir estas cosas están las PASO, como sucedió en 2015. La competencia dinamiza a las fuerzas, genera atracción mediática y abre el abanico de posibilidades de captación de votos. De modo que no siempre se presenta un caballo para ganar, a veces es para posicionarlo para adelante, y en otras simplemente para medir fuerzas.

Cuarta cuestión: ¿y si Larreta –hoy el mejor posicionado- se desgasta por el camino? Ya no sería solo un problema del alcalde la CABA, sería un problema de todo JxC. Por eso, piensa la mayoría radical, mejor tener aunque sea un muleto.

Quinta cuestión: ¿y quién es ese personaje? En el reportaje a Sanz –si bien no jugó fuerte en ese aspecto- le gustaría más Facundo Manes que Martín Losteau. Quién de los dos es mejor? Eso lo dejamos para una próxima nota porque hay mucha tela para cortar.

Por ahora les dejo la inquietud para que disfruten el feriado largo. Porque como cantaba Celia Cruz: la vida es un carnaval.