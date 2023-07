Radio Perfil | Antoni Gutiérrez-Rubí y Jaime Duran Barba: ‘Enemigos íntimos’ electorales, de Cristina Kirchner a Mauricio Macri

Ambos son comunicadores y analistas políticos de relevancia, los dirigentes a los que asesora cada uno se ubican en las fronteras contrarias de la grieta; sin embargo, ellos comparten ideas, puntos de vista, e incluso uno escribe el prólogo del libro que escribió el otro y lo presentan juntos, hasta podría decirse que se admiran mutuamente. Quizás este sea el botón de muestra de que los opuestos pueden acercarse, y hasta parecerse. No solo en la Argentina aconsejan a competidores, Gutiérrez-Rubí a Sergio Massa y anteriormente a Cristina Kirchner, y Jaime Duran Barba a Rodríguez Larreta y antes a Mauricio Macri, sino también a los últimos candidatos presidenciales de Colombia o México, donde actualmente compiten en la elección del sucesor de López Obrador de este año, Gutiérrez-Rubí guía a la reciente exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shckmen, y Jaime Duran Barba, al canciller Marcelo Ebrard, los dos candidatos con mayor cantidad de intención de voto.

Jaime, ¿qué te llevó a hacerle el prólogo a uno de tus principales competidores?

DURAN BARBA: Tú me conoces bien desde hace años, tengo lo académico como primario en mi vida. También ejerzo la consultoría de política, pero me interesa la gente que piensa de manera original. No tengo tiempo para leer libros que son meros panfletos de: ¡Viva la izquierda! ¡Viva la derecha! Viva cualquier cosa. Cuando leí el libro de Antoni me pareció realmente relevante porque hace pensar, dice cosas nuevas, permite entender este mundo en el que estamos que no se parece al mundo en el que yo viví cuando fui estudiante, también acá en Argentina. Es un nuevo mundo en el cual los seres humanos hemos cambiado, nos hemos hecho más intensamente emotivos, estamos mucho más informados y ya no somos los pibes que… en mi juventud fui peronista, lo que decía el general Perón era sagrado y listo, cantábamos La Marcha. La gente se volvió compleja, vive sociedades horizontales diversas y hay un enorme esfuerzo en la academia, tanto de vertiente europea como norteamericana, por comprender este mundo. No lo comprende nadie tampoco. Los académicos estamos en general de acuerdo con algunas líneas. Creo que los políticos, el 95%, no lo entienden en absoluto. Es un mundo demasiado nuevo y el libro de Antoni es un aporte importante, un libro que hay que leerse y me encantó prologarlo, él tuvo la bondad de llamarme, y me pareció perfecto. Siempre estimulo el trabajo intelectual, soy, ante todo, profesor de la George Washington. Antoni se va a incorporar pronto a la universidad también, al posgrado en español. He pedido que lo inviten como catedrático del posgrado. Creo que hay que pensar, hay que perder el tiempo pensando y eso es indispensable que lo hagamos los académicos, sería bueno que lo hagan los políticos.

Antoni, bienvenido a esta serie de reportajes. Tu libro lleva como título “Gestionar las emociones políticas”, ¿cómo se gestiona, qué significa gestionar esas emociones?

GUTIÉRREZ-RUBÍ: Primero comprenderlas, pero no quisiera empezar respondiendo a la pregunta sin agradecer primero las palabras de Jaime, y si me lo permites, voy a explicar por qué se lo pedí. Se lo pedí porque lo respeto y creo que el respeto intelectual es importante en esta profesión y porque para muchas personas del ámbito de la comunicación política, es la persona de referencia y por lo tanto pedírselo a alguien del que hay que aprender me parecía que era algo saludable y conveniente. Le agradezco mucho públicamente que haya hecho este prólogo. Ahora te respondo: primero hay que entenderlas y comprenderlas. Voy a explicar por qué escribí el libro, en el 19, que quizás puede ser útil para los lectores. Escribí porque a lo largo de los últimos años, cada vez estaba más interesado en la neurociencia y en el estudio del cerebro, del comportamiento humano, y me daba cuenta de que en mi entorno el cerebro era un gran desconocido. Cosa que es bastante sorprendente. Es decir, que la materia gris, lo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo, que es nuestra capacidad de pensar y de razonar, era muy desconocida. En el ámbito de tu profesión o de la mía, conocemos poco cómo funciona el cerebro, y escribí el libro para reivindicar las emociones, para poner el acento en que, a mi juicio, y como también dicen muchos estudios y expertos, el cerebro es emocional y acabamos pensando lo que sentimos. Por lo tanto, si queremos entender lo que piensa la gente, quizás hay que empezar a comprender lo que siente la gente. Esta fue mi mirada, y me lancé con bastante audacia a intentar hacer una reflexión. Y no da más el libro porque no sé más, es cortito porque es hasta donde puedo llegar. Ahora está enriquecido con el prólogo de Jaime, y debo decir que para los que lo lean, si se acaban con el prólogo es suficiente porque recoge muy bien los grandes temas y si continúan un poquito más, igual también hay alguna sorpresa.

Jaime, en el prólogo citás a un poeta colombiano que dice que cada vez hay menos lugar en el mundo para el mundo, profundizá un poquito en ese concepto.

DB: Lo que se está dando, y podemos leer lo que pasa ahora en Francia, en toda Europa, Estados Unidos, es que se está derrumbando el antiguo Occidente, el mundo en el que me formé, que fue primero un mundo muy vinculado a los jesuitas, a la filosofía escolástica, y luego el mundo del marxismo de los años 60, 70, en que la verdad estaba clara, Althusser había descubierto cuál era la forma de leer El capital, donde estaba la ciencia y las verdades estaban claras, se desmoronó. Venía corroído desde la revolución del Mayo francés, pero la implantación de las computadoras y después de internet produjo esta Tercera Revolución Industrial que es la más radical que ha existido. Entonces, todo lo que me parecía normal cuando en la escuela utilicé ábaco para aprender a contar, a mi nieto le parece inverosímil porque desde que tiene 5 años usa pantallas y computadoras. Tuve la experiencia con este niño que revisaba viejos posters de mi juventud y tenía uno con la foto de Javier Heraud, este poeta peruano que murió combatiendo contra el ejército con guerrilla de Blanco en Perú, y estaba reproducido un poema de él, “sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre árboles y pájaros”. Mi nieto me pregunta quién es, le contesto que es un chico que era guerrillero. “¿Guerrillero, y qué hacía?”, pregunta. No entendía lo que era un guerrillero, y le cuento: “Unos tipos que se fueron a la montaña a luchar por la justicia y cosas por el estilo”. Vuelve a preguntar: “¿Y por qué se iban a la montaña?”. Nadie me había hecho esas preguntas. “¿Por qué les parecía mejor?”, “¿Y esto de los árboles y pájaros tiene que ver con que disparaba en la montaña?”. “Sí”, le contesto. “Qué tarado, asustaba a los pajaritos”, me dice. Nunca pensé en reflexionar sobre la guerrilla desde ese punto de vista, pero me di cuenta de que yo vivo en Marte y él en Júpiter, no tiene la más remota idea de lo que fue algo que a mí me entusiasmó. Pasé parte de mi adolescencia organizando marchas contra la guerra de Vietnam, gritando contra el imperialismo, yendo a pie de Ambato a Quito. Fui a Washington, a Oslo, a protestas contra la invasión yanqui. Todo eso a mi nieto le parece tan lejano como a mí la revolución que fundó la Argentina. O sea, el cambio que ha habido en estos pocos años es tan diametralmente profundo que, como decía este poeta nadaísta colombiano, parecería que ya no hay lugar en el mundo para el mundo que conocí.

Antoni, hablando de emociones, planteás las emociones ignoradas, ¿a qué te referís con eso?

GR: Primero, a las emociones que no se reconocen en los demás y que no se comprenden por parte de otras personas.

¿Y del propio sujeto?

GR: Del propio sujeto también. El primer dato que hay que comprender en relación con las emociones en política es que son capital cognitivo, es decir, son información y conocimiento. Las emociones no son una simple reacción, se convierten en capital cognitivo para las personas. Esto es un dato extraordinariamente positivo y diferente del que quizás desde el conocimiento se pueda pensar. No simplemente una reacción, un estado de ánimo, sino capital cognitivo. Insisto, pensamos lo que sentimos. Por eso, cuando se ignoran o se desprecian, o incluso se contraponen a la razón, al intelecto, es no conocer cómo funciona el cerebro, no conocer cómo son los seres humanos y no conocer cómo impactan e influyen las emociones en la vida de las personas. Por lo tanto, estas emociones ignoradas en parte son despreciadas a veces, en otros casos subestimadas, y muchas veces casi reducidas a simplemente una pura reacción, cuando a mi juicio son capital cognitivo. Esto creo que es el gran dato que hay que destacar.

Escuchá la entrevista completa en Radio Perfil.

por Jorge Fontevecchia

Galería de imágenes





En esta Nota