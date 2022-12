Radio Perfil | Carlos Castagneto: «El acuerdo con Estados Unidos va a ampliar nuestra base imponible»

Tras la polémica por la causa judicial por el Potenciar Trabajo, el titular de la AFIP aclara que el informe enviado por el organismo al juez Julián Ercolini y al Ministerio de Desarrollo Social es estadístico y respeta el secreto fiscal. Además, afirma que el acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos ampliará la base imponible, lo que significaría casi toda la deuda con el FMI.

Sobre las irregularidades con beneficiarios del Potenciar Trabajo, usted declaró este lunes en la Justicia que se usó “la base de datos y cumpliendo con el secreto fiscal, dimos datos estadísticos sin emitir opinión”. ¿Por qué el informe que presentó la AFIP se refiere a 250 mil beneficiarios mientras que el Ministerio de Desarrollo Social terminó colocando bajo investigación menos de mil?

Fue un pedido de información por la secretaria de Coordinación del Ministerio de Desarrollo, Maru Zamarreño, en su momento estaba Zabaleta de titular del organismo, cuando llegó a ser administrador, entre todas las cosas que entran todos los días, tanto de requerimientos de información por un lado, oficios judiciales que llegan un promedio de 100 mil al año, nos encontramos con esa nota. En consecuencia, se trabajó técnicamente, como lo hace respetando el secreto fiscal y constaba de once puntos. Y se contestó técnicamente, en cada uno de los ítems cuántas personas correspondían a cada uno de esos ítems.

No emitimos opinión, porque nosotros no emitimos opinión. Lo enviamos al Ministerio. Asumió la ministra Tolosa Paz, nos hizo un nuevo requerimiento. Es decir, dos requerimientos. Le hemos contestado, después se armó una causa judicial donde, por un lado hay una causa que la lleva adelante el fiscal Marijuan, y la otra es del juez Ercolini donde nos pide levantar el secreto fiscal. La única persona que puede levantar un secreto fiscal es un juez. Se levantó el secreto fiscal. Le mandamos la información remitida al juez y después, en el transcurso de esta semana, nos envió el juez también, la autorización de remitir al Ministerio de Desarrollo Social la misma información que le hemos enviado al juez.

Vuelvo a insistir, no conozco las características del programa. La AFIP no interviene en la programación de ningún Ministerio. Simplemente cuando nos piden información. Vuelvo a insistir que es muy importante el tema del secreto fiscal, porque la ley de secreto fiscal lo que da al organismo es la seguridad del contribuyente, que los datos sean de bienes personales, ganancias, etc, quedan bajo estricto cumplimiento del organismo, y no los puede estar difundiendo.

La ministra Victoria Tolosa Paz dijo que solo suspendió 947 planes porque no se va a permitir la doble estigmatización de los beneficiarios. ¿Cree que hubo alguna intención de estigmatizar al conjunto de beneficiaries de la asistencia social?

Respetando siempre a los medios de comunicación, se desvirtúa la información. La información, vuelvo a insistir era estadística. Nosotros no decíamos que 250 mil personas eran incompatibles con un cierto programa, solo dimos un dato estadístico sobre cierta información que nos pidió en su momento Zabaleta o Zamarreño, y después Victoria Tolosa Paz. Ahora la instrumentación, quién lleva adelante el programa, la autoridad de aplicación es el Ministerio. Un ejemplo una persona que tiene una moto, no sé si es incompatible o no, una persona que…

… tiene un auto de hace veinte años.

… veinte años, tampoco es incompatible. No creo que esté dentro de la incompatibilidad del programa que sea monotributista A y tenga un trabajo de changa y facture diez mil pesos por mes y cobre un Potenciar, creo que tampoco. Vuelvo a insistir, hablo en potencial porque no conozco la incompatibilidad del programa, por eso es buena su pregunta y agradezco la aclaración, porque vuelvo a insistir, después que salí de declarar como testimonial con el fiscal Marijuan, hubo algunos medios que dijeron: ratificó Castagneto que había incompatibilidades. En ningún momento en mi declaración, no ratifiqué ni dejé de ratificar si hay o no incompatibilidades. Simplemente me sometí a las preguntas del fiscal y contesté técnicamente, como hace constantemente en todos los requerimientos de la Justicia la AFIP.

Emilio Pérsico, el administrador del Potenciar Trabajo, líder del Movimiento Evita, anunció que su esposa la diputada Patricia Cubría disputará la intendencia de La Matanza, numéricamente más voluminosa que muchos provincias. ¿Hay una puja política en la interna del Frente de Todos que llevó a utilizar estos datos de la AFIP de una manera intencionada?

Estuve muchos años en Desarrollo. Emilio Pérsico es secretario del Ministerio, pertenece al Evita, la verdad es que no sé cuál es su intención. En un momento cuando estábamos en Desarrollo, el Cippec nos pide una información, que publiquemos en la página todos los datos de todas las personas que en ese momento tenían un derecho social, un Microcrédito, un Argentina Trabaja, el Ellas Hacen, distintos programas que en ese momento veníamos desarrollando, y le contestamos que no, porque era una base de datos. ¿Por qué hay que publicar la base de los que están bajo la línea de pobreza o indigencia? Me parecía que no era correcto. Fuimos a primera instancia, ganamos, después en segunda instancia fue un fallo en contra, y después la Corte Suprema nos dijo que lo tenía que publicar. Como no nos dijeron cómo lo teníamos que publicar, lo publicamos en función de que cada uno con su CUIL o su CUIT ingrese y puede atestiguar si realmente pertenecía a un programa o no.

Creo que a veces sí con los pobres, y quiero ser muy concreto en esto, con los pobres no se juega y a los pobres hay que darles la oportunidad. Y vuelvo a insistir que los programas sociales tienen que ser un puente hacia el trabajo formal, por eso es tan importante la capacitación. Cuando desarrollamos el Argentina Trabaja y el Ellas, terminamos con 205 mil personas, de las cuales cuando iniciamos eran más de 300 mil personas, después se armaron cooperativas y los fuimos capacitando, porque la política social además de ser un puente, es una constante formación y capacitación. En ese momento terminamos haciendo en forma independiente, contratando a las cooperativas de la economía social, un millón de guardapolvos para las escuelas más carenciadas del país, y otros aprendieron oficios y formaron sus propias cooperativas y han hecho edificios, de sistema de agua, de electricidad. Y en el Ellas Hacen las mujeres monoparentales o por la violencia de género que sufrían, la condicionalidad era terminar con el Plan FinEs, el secundario, y con mucho orgullo puedo decir que eran 80 mil personas y casi el 80% terminó la secundaria y alrededor de cincuenta o sesenta personas con el transcurso de los años tuvimos la satisfacción que son profesionales. Entonces, me parece que pasa por ahí. Es dar una oportunidad.

Por supuesto, en el orden general de la vida, a veces a uno se le dan las oportunidades y no las aprovecha o no las quiere. En todas las actividades hay buenos y malos, a lo mejor hay alguno que le cuesta más cumplir o capacitarse y a otros les cuesta menos. En toda empresa y en todo lugar nos encontramos con gente más comprometida y menos comprometida. Por eso respeto mucho las políticas sociales y ojalá que algún día, es una utopía a lo mejor, no haya más Ministerio de Salud o Social, que salgamos de la pobreza y la indigencia, porque uno tiene la suerte de nacer en un lugar, y a veces la vida no te da la oportunidad o las políticas que se desarrollan a través de un gobierno, no te dan la oportunidad. Vengo de una familia donde mi padre trabajó en Segba, mi madre, ama de casa, cosía, y la vida me dio la oportunidad del deporte y de poder estudiar al mismo tiempo. Me recibí a los 23 años de contador.

por Jorge Fontevecchia