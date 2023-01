Radio Perfil | Horacio Rodríguez Larreta: «Estoy convencido que la Corte va a hacer cumplir su fallo»

En medio de las tensiones entre la Ciudad y la Nación por el fallo de la Corte por la coparticipación, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio para 2023 repasa los acontecimientos políticos más relevantes del año que termina, y analiza las posibles candidaturas de su espacio, dejando en claro su inclinación por los candidatos del PRO.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que acataría parcialmente el fallo de la Corte, y escribió por Twitter que instruyó al ministro de Economía enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer cumplir la demanda judicial, conforme a lo que dispone la Ley 23.982 en su artículo 22. Ese artículo de la ley pública establece que la deuda se hace exigible cuando haya concluido el período ordinario, donde se resuelve la adecuación presupuestaria, ¿hiciste alguna evaluación sobre qué significa esto y cuál es la intención que tendría?

Sí, son artilugios, trampas en realidad. Los fallos de la Corte se cumplen, no es parcialmente o los interpreto, “me parece que…”. El fallo de la Corte se cumple. Es clarísimo el fallo de la Corte. El Gobierno lo que tiene que hacer es aumentar la alícuota de la coparticipación de la Ciudad en detrimento de la Nación, y esto que digo es muy importante: no afecta ninguna provincia esto, y además, explícitamente lo dice el fallo, que no hay ningún, ningún recurso que hoy va a las provincias que va a dejar de ir. Así como el Presidente en 2020, cuando nos sacó a la Ciudad de Buenos Aires, la parte de la coparticipación, no les dio un peso a las provincias. Fue toda la provincia de Buenos Aires, el interior, a las provincias argentinas no les dio un peso. De la misma manera, ahora al revés, la devolución de esos fondos no implica un solo peso de las provincias. Por eso me cuesta entender qué hacen los gobernadores apoyando esta medida. Si uno lo piensa bien, es una medida muy federal, porque con esto se genera el antecedente de que nunca más el gobierno nacional va a poder sacarle arbitrariamente plata de la coparticipación a las provincias.

Sonrío porque, en realidad, parece muy claro que planteando la cuestión entre unitarios y federales, se encuentra un elemento electoral para herirte como candidato a presidente con muchos habitantes y votantes del interior.

Esta es una discusión entre unitarios y federales, entre un gobierno nacional muy fuerte y todos los distritos, incluidos la Capital. Este no es un conflicto entre la Capital y el interior. La discusión entre la Capital y el interior se zanjó en el 1880, más o menos, hace 140 años.

Pero, evidentemente, le permite a una cantidad de gobernadores peronistas exacerbar esa idea antigua de la discusión entre unitarios y federales, y desde el punto de vista electoral te perjudica, o te busca perjudicar como candidato a presidente, pero te beneficia como precandidato, porque obviamente, te coloca en el centro de la escena, te facilita las PASO y busca perjudicarte luego en la elección general.

La gente entiende esto, lo digo claro, el Presidente no le dio un peso a ninguna provincia. Si hoy tenemos un gobierno unitario, es porque dieciséis de los últimos veinte años gobernó el kirchnerismo y transformó a la Argentina en su etapa más unitaria de la historia. Y esto no es una opinión, estos son números. Si tomás el porcentaje de los recursos totales que cobra el Estado en todos sus niveles, nunca fue tan alta la proporción del gobierno nacional. Eso es un gobierno unitario. Hoy un gobernador que quiere hacer veinte viviendas o, no sé, diez kilómetros de una ruta, tiene que venir a golpear la puerta al gobierno nacional y lidiar con burócratas que muchas veces, ni siquiera conocen la provincia. Hoy estamos más unitarios que nunca, hay que revertir eso, la Argentina tiene que volver a ser un país federal y una manera, un paso para ser un país federal es este fallo, porque nunca más el gobierno nacional va a poder tocarle un peso a las provincias.

No es lo que debiera ser, sino lo que es. La Corte no da señales de habilitar la feria para expedirse sobre la controversia con la Nación, pasaría todo febrero y podría quedar dentro del proceso legislativo que eligió el Presidente para ampliar el crédito presupuestario, este famoso artículo 22 de la Ley de Deuda Pública, si la Corte no hace nada antes de febrero, ¿qué escenario concreto de resolución económica imaginás?

El único escenario posible es cumplir el fallo, porque si no, empezamos a discutir el cumplimiento de un fallo. No pasó nunca desde la vuelta de la democracia, que un presidente haya desoído así, olímpicamente, un fallo de la Corte Suprema. Entonces, no hay lugar para la interpretación. El fallo es clarísimo.

Al recusar a los miembros de la Corte, y al mismo tiempo, plantear la necesidad de un tribunal de alzar la apelación in extremis, ¿decís que queda fuera del Estado de derecho o que hasta que no resuelva la Corte esa apelación del Poder Ejecutivo, todavía está dentro del Estado de derecho?

Primero, es un tema técnico, pero las recusaciones se hacen antes de los fallos. Hacer una recusación después de que la Corte falló… estamos fuera del Estado de derecho hasta que el Gobierno cumpla con el fallo de la Corte.

Aun con el pedido de la apelación in extremis.

Sí, porque son todos artilugios para no cumplir.

En derecho, los abogados tienen artilugios todo el tiempo, mi pregunta es si son artilugios legales o creés que no son legales.

El hecho de que el Presidente ya esté buscando artilugios para no cumplir, es una pésima señal para la Argentina. ¿Quién va a invertir un peso en este país que es tan necesario para generar laburo, con esta inseguridad jurídica de un presidente que no cumple este fallo?, que no cumple un fallo porque hoy es un fallo, mañana es otro y va a tener una explicación para el tercero, y se acabó la división de poderes en Argentina, es gravísimo.

¿Tus asesores jurídicos te dicen que la apelación in extremis es inconsistente, que no suspende la cautelar hasta que la Corte rechace la apelación del Gobierno?

La apelación no suspende los efectos del fallo si querés ir a lo técnico. Los funcionarios responsables de efectivizar esto, que básicamente son los del Banco Nación, y así lo dice el fallo de la Corte, están incumpliendo una sentencia de la Corte. Por eso hicimos una denuncia penal a todos los funcionarios responsables de que el pago se efectivice, y la responsabilidad está. O sea, la apelación, todos estos artilugios no suspenden la responsabilidad que tienen de hacer cumplir el fallo hoy.

¿Y cómo creés que termina? ¿Creés que el gobierno nacional va a pagar o no?

Estoy convencido que la Corte va a hacer cumplir su fallo, y es el único resultado constitucionalmente o institucionalmente válido.

por Jorge Fontevecchia