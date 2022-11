Radio Perfil | Patricia Bullrich: «No se puede hacer un acuerdo para dejar todo como está, esta Argentina de la decadencia no va más»

La presidenta del PRO, y candidata para 2023, analiza la situación económica y política de Argentina, afirma que las fórmulas de Juntos por el Cambio serán combinadas, pero no descarta que el radicalismo presente una lista propia. El oficialismo no le preocupa, porque “no tienen candidato”.

Voy a hacerte las mismas preguntas que le hice a Mauricio Macri la semana pasada sobre el libro pero primero, ¿creés que Mauricio Macri finalmente va a presentarse como candidato a presidente en las próximas PASO?

La verdad es que no tengo claro cuál es su voluntad, pero sea cual sea su voluntad, me parece que la tiene que realizar. Pero no tengo una respuesta por sí o por no.

¿No cambia la tuya que se presente o no?

No, a esta altura todos me conocen, y cuando tomo una decisión, soy persistente en las decisiones.

¿Cómo serían dos candidatos del PRO y uno del radicalismo en esas eventuales PASO, sería un problema para el PRO o, por el contrario, sería una ventaja?

Creo que no va a haber candidatos del PRO y del radicalismo. Creo que hoy tenemos que ir a una coalición de gobierno, y una coalición de gobierno significa la integración de los partidos que forman parte de la coalición. Así que siento que las fórmulas van a estar cruzadas, combinadas, y me parece que esa va a ser la mejor manera de integrar no ya una coalición electoral como fue en 2015, sino pasar a una coalición de gobierno, donde todos nos hagamos cargo y responsables de cuál es el cambio que la Argentina necesita.

El fin de semana anterior entrevisté a Facundo Manes, y él planteaba que vos, Horacio Rodríguez Larreta o eventualmente Macri quieren un vicepresidente del radicalismo, pero que el radicalismo lo que quiere es tener un candidato a presidente. ¿Puede existir la hipótesis de que el radicalismo integre fórmulas con los candidatos a presidente del PRO, pero al mismo tiempo tenga una candidatura pura a presidente, como por ejemplo Manes y Carolina Losada, y que eso sea un problema para el PRO, porque divide fuerzas frente a un candidato que sea exclusivamente del radicalismo?

Puede pasar; me parece total y absolutamente legítimo que el radicalismo quiera tener una fórmula radical. Creo que el país hoy necesita una coalición más amplia que la que pueden representar el PRO o el radicalismo, e incluso Juntos por el Cambio. Tiene que buscar asentarse cada vez más sobre los sectores sociales que nos votan y ampliar ese voto. Entonces, siento que puede pasar, puede haber una fórmula radical y puede haber fórmulas transversales. Creo en esa transversalidad, creo en esa integración, porque creo que en el anterior gobierno, que unos gobernemos y los otros acompañen, no fue la mejor fórmula. La mejor fórmula es que todos nos hagamos cargo y consensuemos a fondo cuáles son los cambios que el país va a llevar adelante, porque eso es apoyo legislativo, apoyo de las provincias, una organización política que se pone en marcha para llevar adelante y defender los cambios que vamos a proponer, que sabemos que de entrada van a tener muchos actores de veto, muchos que nos van a querer vetar, ya están anunciando que nos van a aumentar desde el primer día. Entonces, como ya conocemos eso, más vale que estemos todos bien juntos.

Mauricio Macri, en un reportaje reciente, dijo que te ve a vos presidenta. ¿Te preocupa que te apoye, te alegra, es un problema que el expresidente marque su preferencia por algún candidato?

Creo que no fue tan así, porque después vi todo el reportaje y él dijo…

Que te veía presidenta, textualmente.

Sí, que me veía presidenta, pero también habló de Horacio Rodríguez Larreta. Así que, quizás esa frase no interpreta todo lo que él dijo. Siento que él tiene que estar por encima, y no me parece bueno que decida apoyar a alguno de los candidatos. Me parece que los candidatos nos tenemos que poder hacer valer por nosotros mismos, mostrar nuestros programas, nuestros proyectos, nuestra forma de acción en el gobierno, el desafío de los cambios, que es el punto más álgido del debate con la sociedad que dice: “¿Y cómo lo van a hacer?”. El cómo lo van a hacer es muy potente hoy en la sociedad. Entonces, creo que es bueno que se mantenga quizá por encima de esta interna que va a haber.

por Jorge Fontevecchia