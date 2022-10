Radio y Televisión Argentina respondió la acusación de la Diputada Karina Banfi – NCN

Radio y Televisión Argentina desmintió «categóricamente» una información publicada hoy por el diario Clarín, en la cual se afirmaba que la diputada nacional por la UCR Karina Banfi había sido increpada en los pasillos de Televisión Pública, y por el contrario asegura que mantuvo «una charla amable y cordial» con la presidenta de esa Sociedad del Estado, Rosario Lufrano.

«Es importante aclarar que la presidenta se encontraba con el director de Gestión de Personal, quien escuchó toda la conversación que hubo entre ambas. Durante esa charla, Lufrano la saludó amablemente, le agradeció que hubiera aceptado la invitación y le manifestó que las puertas están siempre abiertas para recibirla«, señaló un comunicado difundido por RTA.

Insólito. Asistí a la TV Pública -luego de casi 3 años que no me invitaban- y al salir del estudio Rosario Lufrano me increpó por reclamar que RINDA CUENTAS de RTA. Su actitud no fue amable Sra Lufrano, no hay necesidad de mentir. La esperamos en Diputados. Cumpla con su deber. pic.twitter.com/LwE9NjWHqg

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) October 29, 2022