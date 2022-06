Rafecas archivó la causa que investigaba el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner

La investigación había comenzado a raíz de una denuncia formulada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, a la que luego se sumó otra de los diputados de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y Waldo Wolff, luego de que el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dejará entrever en un off, una estrategia de la empresa estatal IEASA para favorecer a Techint en la adjudicación de obras.

«Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)», indicaba la información difundida en off.

En su resolución, Rafecas explicó que «la elección de las cañerías de las características solicitadas, lejos de haber pretendido direccionar la licitación hacia una sola empresa, tenía el relevante –y fundamentado-­ objeto de trasladar el volumen de gas establecido y cumplir con las normas de seguridad establecidas en la materia a nivel internacional».

Tras hacerse de toda la documentación, tomar declaraciones y escuchar a expertos tanto en extracción como en transporte de gas, Rafecas aseguró que los señalamientos fueron descartados, y concluyó que la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, «a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal».

Qué dijo Kulfas en su declaración ante Rafecas

El exministro de Desarrollo Productivo declaró el pasado 10 de junio ante la Justicia y negó tener conocimiento de posibles delitos relacionados con el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

«No me consta que haya delito», le dijo Kulfas al juez federal Daniel Rafecas, al declarar durante dos horas como testigo en los tribunales federales de Retiro.

El exfuncionario dijo que sus opiniones «no fueron más que muestras de discrepancias políticas» y explicó que «la adjudicación a Techint está justificada en la premura por realizar la obra».

Según fuentes del juzgado, Kulfas explicó que sus declaraciones -tanto en on como en off the record- fueron «respuestas políticas a lo que consideró un ataque injustificado a su ministerios por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner».