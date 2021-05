Rafecas aseguró que declinará su postulación a Procurador si cambia la ley del MPF – Télam

El magistrado explic en un posteo su postura

El juez federal Daniel Rafecas asegur que no continuar con su postulacin para ocupar el cargo de Procurador General de la Nacin (PGN) si el Congreso sanciona una ley que reduce “la mayora necesaria en el Senado” para nombrar al jefe de los fiscales.

El magistrado lo confirm a travs de un posteo en su cuenta personal de la red social Instagram, donde public adems la foto del encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernndez el da que le propuso postularlo para Procurador General de la Nacin.

“Reafirmo lo que ya sostuve pblicamente: si a mitad del proceso para mi designacin se reduce por ley la mayora necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso ser para m un lmite tico insuperable, que me har imposible seguir adelante con la postulacin”, sostuvo Rafecas.

El magistrado explic en su posteo que dejaba asentada su postura porque desde que fue ofrecido para hacerse cargo de la Procuracin “ha avanzado un proyecto de ley, tendiente a reformar el Ministerio Pblico Fiscal”.

“Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, as como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada pblicamente mi postura: ms all de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso poltico suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN (Corte Suprema de justicia) y para encarar reformas estructurales a nivel federal”, afirm.

El posteo de Rafecas hace referencia al proyecto de reforma de la ley del Ministerio Pblico Fiscal que impulsa el oficialismo y que, entre otros cambios, propone acotar el mandato del procurador a 5 aos y reducir la mayora necesaria para designarlo de una mayora agravada a una absoluta.

Por otra parte, Rafecas sostuvo que cree que hubiera podido lograr la mayora de dos tercios del Senado para ser designado a partir de la audiencia pblica en la que el candidato tiene la oportunidad de responder preguntas de los senadores, algo que, a ms de un ao de haber sido propuesto, no ocurri.

“Ese consenso recin se pone en juego en la audiencia pblica, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumpli en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, sostuvo el juez.

Rafecas fue propuesto por el por el Presidente para cubrir el cargo vacante de Procurador General de la Nacin el 17 de diciembre de 2019.