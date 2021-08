Randazzo en sus nuevos spots: “¡Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere que le resuelvas el problema!”

Florencio Randazzo. Spots de campaña.

Con la mente y la mira puesta en las próximas elecciones, los diferentes candidatos se apresatana recorrer el tramo finla con novedosos spots de campaña. Así las cosas, Florencio Randazzo, precandidato de Vamos con Vos, ha lanzado recientemente una serie de avisos que han llamado particularmente la atención.

Se trata de su segunda tanda de spots publicitarios de campaña, que llegan luego del famoso en el que había recreado una conversación con Cristina Kirchner durante 2015.

En esta oportunidad son seis piezas en las cuales Randazzo se expresa con absoluta libertad y con formas muy coloquiales, cercanas a la gente, o como se dice comunmente “sin filtro”.

Los nuevos spots están conformados por fragmentos de una charla junto al publicitario Ramiro Agulla, el creativo a cargo de los avisos de Randazzo.

Las expresiones del pre candidato, son imperdibles. “¡Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere que le resuelvas el problema!” dice en uno de los novedosos avisos.

“¿Entendés? Vos los escuchás a Alberto hablar todo el día de Macri; a Kicillof, todo el día de Vidal. ¡Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere que le resuelvas el problema!”, dice Randazzo en otro de los videos proselitistas.

Los spots empiezan en todos los casos con la frase “Florencio íntimo” y finalizan con el mensaje “Ni de un lado ni del otro, del lado del futuro. Florencio hace bien”.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Spots de campaña de Randazzo.





Noticias relacionadas