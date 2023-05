Rashid Khalidi: «La violencia en Palestina se ha recrudecido porque no hay perspectiva política»

Desde una gran sala situada en el interior de la Casa Árabe en Madrid, el historiador y escritor norteamericano de origen palestino-libanés, Rashid Khalidi (Nueva York, 1948), recibe a 20minutos para hablar sobre su último ensayo: Palestina, cien años de colonialismo y resistencia (Capitán Swing). El reconocido profesor de la Universidad de Columbia narra en esta obra el conflicto palestino–israelí no solo desde la perspectiva histórica y académica, sino también acudiendo a su propio árbol genealógico. Su abuelo, Yusuf Diya al-Khalidi, vivió como alcalde de Jerusalén el nacimiento del movimiento sionista que en 1948 proclamaría en Palestina el Estado de Israel, comenzando así una historia de lucha que todavía continúa.

Khalidi cuenta en esta entrevista su visión de un posible acuerdo de paz, tras su experiencia como asesor de la delegación palestina en las negociaciones de Madrid y Washington entre 1991 y 1993; así como la creciente violencia en la zona.

Hace unos días se ha producido un nuevo un alto el fuego tras varios días de ataques entre Israel y Gaza; un hecho que se ha vuelto cada vez más común. ¿Por qué no se consiguen mantener los periodos de paz?La razón principal es que no hay perspectivas de negociación ni de acuerdo, porque Israel no quiere otra cosa que una capitulación palestina. Los Gobiernos israelíes han estado trabajando muy duro mediante la plantación de colonos en los territorios ocupados. Hay cientos de miles de colonos israelíes entre Jerusalén y la Cisjordania ocupada. Esos son los obstáculos para la paz. ¿Cómo puede haber una solución de dos estados o de un estado binacional si Israel aprobó una ley en 2018 en la que dijeron que sólo hay un pueblo con el derecho a esa tierra que es el pueblo judío? Intentan tomar tomar todo usando la fuerza. Por eso se ha recrudecido la violencia, porque no hay perspectiva política y los jóvenes están frustrados.

Quizás el momento de más esperanza en una resolución fue en 1993 con los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, en el libro asegura que «gracias a estos acuerdos la colonización de Palestina continúa». ¿Por qué no funcionaron?Creo que se puede ver lo que significó por los resultados sobre el terreno. Yo era un asesor de la delegación palestina cuando se hizo la Conferencia de Paz de Madrid (en 1991) y en aquel momento había menos de 200.000 colonos israelíes en todos los territorios ocupados y la libertad de movimiento era casi total. Había ocupación y era violenta, pero podías ir de Gaza a Cisjordania. Podías entrar en Israel con matrículas de cisjordanas y un gran número de palestinos trabajaban dentro de Israel. Era un sistema inaceptable, pero comparado con el de hoy, en el que hay barreras, muros, puestos de control, pequeños guetos palestinos y 750.000 colonos israelíes que no dejan de expandirse cada día, talando olivos y robando tierras. La situación es mucho peor, y esto es resultado de Oslo. Para los palestinos fue un desastre y para los anexionistas israelíes funcionó muy bien.

¿Cree que la solución de los dos Estados donde ambas partes se reconozcan y queden satisfechas es todavía viable?Israel ha trabajado sin cesar desde 1967 para hacer imposible una solución de dos Estados. La colonización de Cisjordania tiene por objeto impedir que los palestinos tengan un Estado soberano que sea contiguo. Siempre tuvo esa intención y me desconcierta cómo estadounidenses y europeos pueden seguir hablando de una solución de dos Estados. Su aliado y amigo Israel tiene la solución: o dejan de colonizar o dejan de fingir. Durante las negociaciones con el Secretario de Estado estadounidense James Baker dijimos que las reglas básicas eran no cambiar el statu quo, algo que están haciendo. Se están comiendo y repartiendo la pizza que se supone que estamos negociando.

Rashid Khalidi durante la entrevista con 20minutos. Jorge París

Internamente en Israel la situación política se ha vuelto muy inestable y Netanyahu ha vuelto al poder con un Gobierno con sectores más radicales. ¿Cree que esto puede elevar la tensión con los palestinos?Ya el último Gobierno fue muy duro contra los palestinos y llevó a cabo muchos ataques en Cisjordania. El número de palestinos muertos el año pasado fue el mayor en Cisjordania desde 2005. Pues este Gobierno es mucho más extremista que el anterior. Y no sólo contra los palestinos. Así que sí, es posible que esto pueda llevar a una situación mucho peor.

También en la política palestina se están viviendo años de constantes disputas de poder. ¿Cómo puede afectar esto?Es absolutamente necesario para que los palestinos avancen que haya un movimiento nacional unificado. Y los políticos egoístas de mente estrecha tanto de Hamás y como de Fatah son los responsables de que no se haya logrado ni siquiera un mínimo de unidad. Son liderazgos no representativos y no democráticos; ya que las últimas elecciones fueron en 2006. Ambos están en bancarrota intelectual. No tienen visión estratégica. Ni resisten ni negocian. ¿Pueden los palestinos hacer alguna de las dos cosas si no están unificados? Hubo períodos en los que si lo estuvieron y lograron mucho más a nivel internacional, dentro del mundo árabe y entre los palestinos. Debo añadir, eso sí, que el objetivo de Israel es mantener a los palestinos divididos y mantiene Cisjordania rigurosamente separada de Gaza.

Afirma sin embargo en el libro que la sociedad palestina sí ha respondido con un nivel de unidad sin precedentes.A pesar de las divisiones a nivel político, una de las cosas que están muy claras es que la sociedad civil palestina está unida en la resistencia a la ocupación. Apoya gran parte de la acción militante que está teniendo lugar y la resistencia en lugares como Jenin y Nablus, y ahora Jericó y Hebrón. Hay unión popular a pesar de los espías, colaboradores y repetidas incursiones de los israelíes y de matar a docenas de militantes y civiles. También hay un amplio apoyo popular a la resistencia no violenta, al BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) y a todo tipo de solidaridad. Esto se ha visto durante el Ramadán cuando Israel atacó la mezquita Al-Aqsa, en Jesrusalén. Como no se va a producir ese apoyo cuando golpeas a la gente, le disparas, lanzas gas lacrimógeno y granadas aturdidora dentro de la tercera mezquita más sagrada del Islam. Imagina que eso ocurriera en una catedral o en una sinagoga.

Estos años han aparecido nuevos grupos armados palestinos. ¿Cree que la frustración de la sociedad palestina puede acabar siendo canalizanda cada vez más de esta forma?La violencia del Gobierno israelí ha provocando un aumento por el otro lado. Todo el mundo ve el lanzamiento de cohetes, pero nadie ve las palizas a los manifestantes, las torturas en las cárceles, las detenciones sin juicio, los requisitos para obtener permisos para tener tratamiento médico, los puestos de control, la humillación durante horas para llegar al trabajo en Jerusalén o cruzar a Israel… De una ocupación durante sesenta años ven un cohete. Nadie ve la violencia sistemática diaria. Y esta acaba engendrando resistencia, especialmente entre los jóvenes. La gente mayor puede estar agotada después de haber pasado por prisión. Más de 1.000.000 de palestinos han pasado por cárceles israelíes desde 1967. Pero muchos jóvenes sienten, por desgracia, que no tienen nada que perder.

La idea clásica de que todos los países árabes están en contra de Israel está acabada

A nivel diplomático, desde que en 2020 se firmaran los acuerdos de Abraham cada vez más países árabes normalizan las relaciones con Israel. ¿Está perdiendo palestina su apoyo en favor de la realpolitik?Se puede culpar a los gobiernos árabes o a Estados Unidos por animar a tener relaciones normales con Israel, pero los culpables también son la Autoridad Palestina y Hamás. Más de la mitad de los Estados árabes tienen algún tipo de relación con Israel. No solo los que lo hacen oficialmente como Egipto, Jordania, Marruecos, Emiratos o Bahrein, que tienen embajadas, también otros como Qatar o Túnez tienen relaciones de diferentes tipos. Necesitan el apoyo exterior de países como Estados Unidos y un ejemplo es Marruecos, que lo hizo para conseguir el reconocimiento estadounidense sobre el Sáhara Occidental. Y eso que Palestina es muy popular en Marruecos, pero la cuestión del Sáhara Occidental es un triunfo para ellos. Los Gobiernos árabes hacen este tipo de cálculos. El camino a Washington pasa por Tel Aviv.

Es como si toda la región estuviera cambiando.Es que la idea clásica de que todos los países árabes están en contra de Israel está acabada. Eso no significa que la opinión pública árabe no apoye a los palestinos. Todas las encuestas lo demuestran. El Centro Árabe en Qatar hace una encuesta anual y el apoyo es superior al 80%. Pero muchos de estos países que se analizan no son democráticos, por lo que sus gobernantes no prestan atención a esto.

Rashid Khalidi durante la entrevista con 20minutos. Jorge París

En el libro habla también de la influencia de financiadores dentro de la política estadounidense. ¿Qué papel juegan en este conflicto?La política estadounidense está profundamente corrompida, pero esa corrupción es legal. Hacer política es muy caro y las contribuciones de diversos tipos son fundamentales para la reelección de muchos. Hay lobbies de diferentes tipos, desde el petróleo y las armas hasta del automóvil. Para influir sobre Israel hay multimillonarios como la familia Adelson. No obstante, los votos también son importantes, por lo que cada vez hay más políticos estadounidenses, especialmente demócratas, que se dan cuenta de que los votantes les apoyarán también si hablan sobre los derechos de los palestinos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos hay docenas de miembros del Congreso que está dispuesto a hablar sobre Palestina.