Raúl Marino, el funcionario desplazado de Defensa, desmintió a Petri: «Llegué para colaborar y me voy perjudicado por un invento»

El sábado 28 de septiembre trascendió que Raúl Marino, el secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del ministerio de comanda Luis Petri, había sido desplazado. Su salida se asoció al nombramiento de la abogada e influencer Constanza Martina Bravi quien, según los medios que publicaron la noticia, había durado menos de 24 horas en su cargo.

La respuesta oficial del Ministerio de Defensa fue que la decisión se basaba en «diferencias en las metodologías de trabajo». Sin embargo, el ahora ex funcionario decidió romper el silencio: «Llegué para colaborar y me voy perjudicado por un invento», aseguró en diálogo con PERFIL.

La salida de Bravi se presentó como un escándalo. La joven de 27 años es una influencer y una militante libertaria con más de 19.500 seguidores en Instagram y 46 mil en X. Según Marino, toda la historia que se contó sobre su designación en el ministerio es falsa. «Yo no estoy llorando pidiendo que se revierta la decisión, pero sí quiero limpiar mi nombre», sostuvo. Además, agregó: «Constanza está destruida».

Marino dijo que la decisión de Petri y de la jefa de Gabinete del ministerio, Lucía Carrasco, «es, de mínima, desprolija». «El ministro incurre en una falla política. No puede hacerse el desentendido porque Constanza trabajaba en el ministerio desde el 1 de marzo y él firmó su incorporación. Así que o no conoce a su personal y firma cualquier cosa o hay alguien que le firma las cosas y él no sabe qué está pasando», sostuvo.

—¿Cuál es su versión de lo que sucedió?

—Todo fue muy desprolijo porque ni siquiera se comunicaron conmigo. El sábado me enteré por el diario que me habían despedido. Llamé al ministro y no me contestó así que llamé a la jefa de Gabinete y me dijo que, efectivamente, se había tomado esa decisión, pero no me pudo dar una causa. Yo quise entender qué había pasado. El lunes me presenté a trabajar, volví a hablar con Carrasco y me ratificó la resolución. Listo, agarré mis cosas y me fui.

—Su salida estuvo asociada al nombramiento de Bravi.

—Todo es mentira. En los diarios se publicó que ella duró 24 horas en el cargo y no es así. Constanza estuvo trabajando y cobrando con un contrato de locación desde el 1 de marzo. Participó de reuniones con el ministro y con la jefa de Gabinete. Antes que se incorpore al equipo técnico como asesora Legal de la secretaría, en persona les mostré su perfil, como hice con todas las personas que se incorporaron al equipo. No se enteraron el viernes que ella trabajaba en el Ministerio ni por la publicación en el Boletín Oficial.

—Perfil: la distancia entre esta explicación y la oficial es enorme.

Marino: Mi papá, que no es político, que vive en Mendoza y tiene 82 años, vio la primera nota y me llamó preocupado. Me preguntó si yo estaba saliendo con la abogada. En los medios se publicó esta historia con fotos en las que yo estoy de traje y con la bandera detrás. Ella, que es de otra generación, tiene Instagram y se saca fotos como cualquier persona de 27 años, aparecía con imágenes al lado mío que eran selfies en un baño con un body. Aunque después las notas no dijeran nada sobre algún tipo de vínculo, el daño se produjo igual. Cuando mi papá me preguntó qué pasó, no supe qué responder. El viernes habíamos estado en Mendoza con el ministro inaugurando un simulador.

Marino insistió en que le cuesta comprender la decisión de Petri ya que el día antes de que trascendiera su desplazamiento habían compartido actividades en la provincia de la que son oriundos los dos y hasta habían viajado juntos en el avión.

«Estuvimos juntos hasta las seis de la tarde. Brindamos en la Cuarta Brigada Aérea en la inauguración de un simulador. Si había diferencias en las metodologías de trabajo, ¿por qué nadie me las comunicó antes?», se preguntó.

A pesar de que los dos son mendocinos, Marino contó que conoció a Petri el 24 de marzo. «Yo no milito en ningún partido. Cuando el ministro comenzó a armar su equipo de trabajo le acercaron mis antecedentes. Me contó cuál era su proyecto, me interesó el desafío y me sumé», relató el exfuncionario. Su currículum incluye una carrera militar, donde llegó a ser capitán de Caballería. Luego de hacer un doctorado se volcó al ámbito académico y de investigación y, hasta que asumió en Defensa, se desempeñó también como docente en la Universidad Nacional de Cuyo.

—¿Bravi llegó al ministerio con usted?

—Los secretarios iniciamos los expedientes de todas las incorporaciones. Cuando tenía que empezar a armar mi equipo, abrí una búsqueda de diferentes perfiles profesionales. Entre todos los que aparecieron llegó el de Constanza. Entrevisté a todas las personas junto a los demás directores. Hicimos una ponderación de cada una y ella era quien más se ajustaba a las necesidades profesionales que teníamos. Pero no es que uno dice «quiero meter a una persona», aprieta un botón y listo. Esa propuesta se elevó a jefatura de Gabinete del ministerio y después fue a la subsecretaría de Gestión Administrativa. Se inició un proceso de revisión de antecedentes hasta que finalmente salió un contrato. Un tiempo después su designación pasó por el ministro, que la tuvo que firmar. Nadie se puede desentender.

Según Marino, su desplazamiento pone de manifiesto «una falla política», pero también «emocional». «Alguien me podría haber preguntado cómo trabajaba, si resolvía problemas o si iba a trabajar todos los días. Pero apenas se supo que Constanza era influencer se resolvió esto. Es casi cosificador. Si esto hubiera pasado cuatro años atrás, tendríamos una denuncia por violencia de género. Ahora cambiaron los tiempos, pero no tiene sentido: ¿el problema es que sea influencer, joven y rubia?», se quejó. En términos indivuales, agregó: «No estoy para este barro, para que me pongan al lado de una mujer en bikini y que luego se malinterprete todo».

El exfuncionario insistió en el buen desempeño de Bravi y reflexionó sobre su brevísimo paso por la política. «Me voy con una desilusión. Yo dejé mi vida profesional y mi actividad, tanto en la universidad como en el mundo privado, para sumarme a un proyecto de tranformación del Ministerio de Defensa. ¿Qué sabor me queda? Que está todo perdido, que debería sacar un pasaje para irme a vivir a otro lado. Pero yo quiero a mi país y aposté por colaborar con el Estado argentino», sostuvo.

La carta que Marino le envió a Petri

Bravi había sido designada como coordinadora de Seguimiento de Exportaciones e Importaciones de Materiales Estratégicos para la Defensa. Cuando se hizo público su desplazamieto, la influencer libertaria difundió una carta para dar a conocer su malestar. La abogada afirmó que cumplía con los requisitos para el cargo mientras que señaló que otros funcionarios de Defensa, designados por su «afinidad política al PRO y a la UCR», no lo hacían.

Marino hizo algo similar. El exsecretario le envió una carta a Petri a través del sistema interno del ministerio.

A continuación, el texto completo:

«Me dirijo a Usted en virtud y como consecuencia de las manifestaciones periodísticas de público conocimiento que involucran tanto a mi persona, como a una integrante de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, por medio de las cuales tomé conocimiento del apartamiento del cargo de Secretario de Estado, con el que fui honrado oportunamente. El comunicado enuncia: ‘El Ministro de Defensa comunica que ha dejado sin efecto las designaciones del Secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del MINISTERIO al doctor Raúl MARINO y de Constanza Bravi, que fue promovida por el Secretario a Coordinadora de Seguimiento de Exportaciones e Importaciones de Materiales Estratégicos para la Defensa, por diferencias en las metodología de trabajo para el ejercicio del cargo previsto a cubrir”, deslizaron a varios medios desde la cartera ministerial’.

«Lamentablemente debido a que según me informaron por su ajustada agenda protocolar, no le permitió recibirme en persona el día lunes pasado, por encontrarse Ud. en preparación para su misión al exterior en conjunto con una comitiva. Es por tal motivo que me veo obligado a efectuar esta presentación a todos los fines aclaratoria.

«Quiero recordar que tal como le consta a Ud. y su equipo, la profesional en cuestión, participó activamente en la Secretaría a partir desde el 01 de marzo de 2024, cumpliendo funciones técnicas y operativas demostrando solidez y competencia en las tareas asignadas, las que estaban en conocimiento desde el primer instante del proceso, tal como yo se lo presentara personalmente, conforme al currículum vitae acreditado y verificado para poder desempeñarse tanto en la función de marzo a septiembre, como la coordinación a la que fuera designada desde septiembre.

«Cabe destacar que anteriormente ya había sido todo analizado y consensuado con la Sra. Jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores. Es decir, que bajo ningún modo esto fue una decisión arbitraria ni unilateral de mi persona. En la participación en exposiciones de proyectos que desde la Secretaría se le hicieran a Usted, ella estuvo presente, por lo que aducir desconocimiento llevando todo al momento de la formalización de la designación, es un simplismo preocupante.

«Este proceso, fue similar a todos los profesionales propuestos para ser consideradospara incorporaciones a la Secretaría. Asumo mi responsabilidad en la gestión del trámite, como ha correspondido con todo el personal que de mi depende, pero no es mi potestad su designación.

«Como Usted exaltara en el cierre de los Juegos culturales y deportivos Interliceos 2024, realizados en Mendoza el viernes de la pasada semana, especialmente quienes tenemos formación militar, estamos comprometidos con los valores Sanmartinianos, como así también con la meritocracia, entendemos de jerarquías y las responsabilidades que estas importan.

«Me siento convencido que todo el personal de la Secretaría cuenta con las condiciones profesionales, personales e idoneidad, así como el compromiso con el Estado argentino, las FFAA y este gobierno, para desarrollar su función y lograr la transformación virtuosa de nuestro sistema de Defensa en lo que técnicamente compete. Prueba de esto, es la intensa gestión y logros alcanzados en este corto tiempo de gestión, poniendo la investigación, la planificación industrial y la producción para la Defensa en relevancia y acción nuevamente. Esto queda de manifiesto en la participación que tuvo el “1er congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Defensa 2024” en el día de hoy.

«Al asumir el cargo lo hice jurando por Dios, la Patria y los Santos evangelios. Como miembro de las Fuerzas Armadas y ciudadano debo mi palabra a ese juramento y es mi compromiso para con mi equipo de gestión, mis colegas y la sociedad toda, poder dar cuenta de lo sucedido, poniendo en contraste lo que los medios de comunicación informaron y desde el Ministerio nunca se aclaró ni desmintió, todo lo contrario.

«Estará Usted al tanto, que debido a las circunstancias sucedidas y como consecuencia de no estar de acuerdo a las formas del tratamiento del hecho y por el compromiso adoptado en mi juramento, el día lunes 30 de septiembre presenté la renuncia al cargo que ejercía.

«Asimismo, nobleza obliga, me permito agradecerle la posibilidad histórica que me otorgó de haber podido contribuir con mi experiencia profesional y trabajo para el engrandecimiento de nuestro sistema de Defensa Nacional, del que orgullosamente soy parte y no de modo pasajero.

Fraternos y sinceros saludos».