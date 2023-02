Raúl Timerman: «Si Macri decide ser candidato, el PRO se rompe»

Raúl Timerman, analista político, habló sobre las próximas elecciones y los lugares que ocupan Macri y Cristina Kirchner en sus coaliciones. “Si Cristina fuera candidata, unifica su espacio político. Si Mauricio Macri decide ser candidato, el PRO se rompe”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Hubo acuerdos por debajo de la mesa política del Gobierno que no nos hayamos enterado?

El primer dato es que Cristina no estuvo presente. Hay una coalición liderada por tres personas, y hubo solo dos: Alberto Fernández y Sergio Massa. La tercera, que es quién más votos tuvo, no estuvo.

Fue una reunión donde un sector pujaba fuerte por declaraciones contra la proscripción de Cristina, y el otro porque haya PASO, y en el medio flotaba el hecho de que el Presidente quiere presentarse en las PASO y la vicepresidenta no quiere. En ese punto empezó y terminó la reunión, no hubo demasiados avances. Es difícil que 33 personas se pongan de acuerdo si tres no acuerdan previamente.

Hasta llegar a la mesa se sabía que el Gobierno no quería hablar de la gestión, que solo querían definir la estrategia electoral y que tampoco habría un pronunciamiento por la causa vialidad. ¿Esto se puede anunciar como un acuerdo para empezar a discutir?

Efectivamente es así. Si uno lee el comunicado, en el que se pusieron de acuerdo previamente, digamos que la reunión fue para la catarsis, el comunicado es un pastiche, son frases quitadas y agregadas. Hay una frase que es terrible: “para que el pueblo argentino vuelva a recuperar la esperanza”. Cuando el pueblo los votó en 2019, votó con mucha esperanza, si la perdió fue durante este gobierno.

Así está lleno de frases inconexas. Ahí no se decidió nada. La vicepresidenta espera que el Presidente anuncie que no se presentará a la reelección, mientras que Alberto y su jefe de Gabinete, Agustín Rossi, creen que si hacen eso entra en la etapa del «pato rengo», y la visión de los otros es que más rengo no puede estar.

Cristina siempre insiste

¿Esto podría dirimir en una PASO? ¿Podría el Frente de Todos hacer uso de las PASO por necesidad?

Si hoy hay elecciones, el Frente de Todos es competitivo en la general, pero no en el balotaje. Es imposible evaluar cuál sería el resultado, el único método que tenemos es el de la encuesta. Hay aproximadamente un 12% que no vota a ninguno o que no sabe.

Producido el hecho del balotaje, los votos de Milei no van al Frente de Todos, van a Juntos o a ninguno. Van a Juntos en distinta proporción, si la candidata es Patricia Bullrich van el 65%, si es Macri el 45% y si es Larreta va un poco menos del 30%, y el resto hoy dicen a ninguno.

En esa situación, la única posibilidad del Frente es ampliar su base de sustentación, y para ampliarla tiene que armar una gran PASO donde participen todos los sectores que lo componen. Creo que hay una mínima chance que sería que Massa, Capitanich o Scioli sean precandidatos en esas PASO, pero también puede ser Juan Manzur.

No creo que la vicepresidenta y La Cámpora tengan un candidato, ella valora la presidencia del Senado. Sí creo que Wado De Pedro será candidato a vice, no olvidemos que el Senado es el órgano de gobierno de los gobernadores.

Y por otro lado se forma un grupo, el residual del lavagnismo, que cuando no estaba Schiaretti era Lavagna, y ahora que no está Lavagna está Schiaretti. Ese núcleo se está conformando, y si llega a tener un volumen importante habría que evaluar a quién le está sacando votos.

Schiaretti y Llaryora definen las fechas en marzo, con escenarios favorables al PJ

Alejandro Gomel (AG): ¿Quién puede aparecer como candidato competitivo?

Distintos votos pueden recoger distintas personas. Creo que hoy Massa quiere ser candidato, pero no tiene sentido que lo anuncie cuando lo ha anunciado el Presidente.

Sergio está donde está y con el poder que tiene porque lo decidió Cristina. Lo que Massa hizo fue tratar de ordenar el desorden dialogando y negociando con los sectores que hacen a la economía, no logra reducir la inflación por ahora pero sí logró un cierto orden. Aparte de él creo que pueden ser Scioli, Manzur y Capitanich. Algunos declararon enfáticamente que no quieren ser, como Zamora.

¿A Massa lo ves más que encaminado? ¿Si no baja la inflación Massa pierde chance?

Si él considera que no le va bien en el manejo de la economía y quiere ser candidato, debería renunciar. Tendría que tomar esa posición si las cosas no le van bien, y si le va bien también. Massa quiere ser presidente.

A Massa le empieza a dar el viento de frente

¿Cuando se adelantan los tiempos y se anuncian públicamente les va mal?

Sí, cuando uno pre anuncia, el futuro se aleja. Pasa que la gente quiere tener alguna certeza, hoy se vive en un mundo de incertidumbre. Hace dos años el próximo presidente era Larreta y hoy la tiene difícil y pisa más fuerte Bullrich.

Horacio Rodríguez Larreta dice que hay que juntar el 70% del electorado en contra de la grieta, hoy Cristina tiene 23-24 puntos, igual que Bullrich y Macri juntos, Milei tiene 20 puntos. El 70% está en la grieta. Es bastante difícil que algún candidato esté fuera de eso. Larreta es un objeto político no identificado, no se sabe su plan, qué quiere hacer o en qué lugar se ubica, está desdibujado.

Horacio Rodríguez Larreta se prepara para su lanzamiento oficial

¿Macri qué lugar ocupa?

Se da una situación particular. Si Cristina fuera candidata, unifica su espacio político. Si Mauricio Macri decide ser candidato, el PRO se rompe, porque Bullrich quiere ser candidata y no le importa que otro haya, y Larreta también quiere serlo y está en un acuerdo con el radicalismo.

Si Macri juega ahí, hay una recomposición de la coalición opositora: Macri, Bullrich y Milei por un lado, Larreta y la Unión Cívica Radical por otro. Hoy Macri es el referente y si juega pasa a ser el adversario.

Hay algo en la opinión pública llamado ganabilidad, donde vos le preguntas a la gente quién cree que será el próximo presidente, no quien quiere. La gente en ganabilidad dice que gana Larreta pero vota a Bullrich. Está todo en un mar de incertidumbre y los resultados serán muy cambiantes, habrá que seguirlos de cerca.

MVB JL