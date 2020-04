Realiza México ensayos clínicos para combatir el coronavirus

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó este martes que al momento cuentan con cuatro ensayos clínicos principales y otros más que iniciarán en los siguientes días.

“El primero es un ensayo clínico del uso de remdesivir. Remdesivir es un antiviral que se ha utilizado todavía poco en el mundo, pero que parece promisorio en algunas de las investigaciones preliminares para combatir el coronavirus”.

El segundo ensayo, indicó es sobre una proteína llamada tocilizumab, que bloquea uno de los mecanismos que producen la inflamación de los tejidos “en particular del tejido pulmonar, aunque es de acción general y que, dado que el efecto inflamatorio que causa el coronavirus sobre los pulmones, es la causa principal del daño pulmonar agudo grave, se considera que podría ser promisorio este medicamento”.

Otro ensayo más es sobre un medicamento que habitualmente es utilizado contra el paludismo, la hidroxicloroquina, que también se emplea, señaló, para la modulación inmune en enfermedades reumáticas y sobre el cual existen evidencias preliminares de su posible potencial, indicó.

Y el cuarto ensayo es sobre una sustancia similar a la cloroquina que es, señaló López Gatell, el producto análogo original de la hidroxicloroquina, en combinación con la azitromicina, un antibacteriano de amplio uso.

A pesar de los avances, advirtió que antes de recomendar su uso, se tienen que realizar las pruebas necesarias para garantizar que no tengan efectos adversos o inadecuados en las personas.

Por lo pronto informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPEFRIS) ya aprobó tres de los ensayos clínicos y está en proceso la liberación del cuarto ensayo. “En conjunto estos cuatro ensayos clínicos son colaboraciones con investigadoras e investigadores de mucho nivel, de gran competencia, en particular los de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos con quienes existen también colaboración desde hace mucho”.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que existen en curso, en distintos países, varios ensayos clínicos con medicamentos occidentales y tradicionales y que brindará información actualizada tan pronto estén disponibles los resultados.