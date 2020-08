Reapareció Elisa Carrió con un irónico tuit contra el Presidente

Luego de que el ex presidente Mauricio Macri, cruzara en una “carta abierta” al actual mandatario, Elisa Carrió sumó su opinión mediante un irónico tuit donde le “agradece” a Fernández porque “la vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio”.

En la misiva que el líder de Cambiemos publicó asevera que «es falsa la versión» la supuesta charla que mantuvo con Alberto Fernández al día siguiente de decretada la cuarentena, en la que -según Fernández- le había recomendado no decretar la cuarentena y “que se mueran los que tengan que morirse”.

En este sentido, Carrio, salió en defensa de Macri compartiendo un video en el que pidió «no jugar a la lógica de la antinomia, nos ha hecho demasiado daño».

La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández @alferdez! — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 24, 2020

«Hay que defender el centro que nos une que es el estado de derecho, que es la no violencia y esto no significa resignar ninguna lucha. Es tener la inteligencia, construir instituciones sólidas», sentenció.

«La dictadura nos divide, el autoritarismo nos divide, la anarquía siembra el caos, cuál es el medio siempre entre el miedo a la anarquía y el miedo al autoritarismo y la dictadura, de cualquier índole, el estado de derecho, la Constitución, la no violencia, las manifestaciones pacíficas. No se trata de confrontar, se trata de convencer a todos los argentinos y argentinas de bien que tenemos que vivir bajo el mismo techo», sostuvo en el video.

También expresó que «a los pobres les digo que si no hay contribuyentes no hay subsidios, no es que los ricos se enfrenten a los pobres, si la gente que gana dinero, que tiene dinero y contribuye son sus impuestos a la Nación… Si todos no contribuimos con los impuestos a las Nación, no hay recursos para subsidiar a gente que realmente está pobre o para alimentar a gente que no tiene que comer».