Reapareció Macri y admitió que “no se puede tomar deuda eternamente”

El ex presidente Mauricio Macri apareció por primera vez en público después de terminar su mandato el 10 de diciembre, en un encuentro que mantuvo con dirigentes del PRO en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde hizo un balance de su gobierno y recordó que le decía a su equipo que “no se puede tomar deuda eternamente” y que había que “corregir” esa modalidad.

La reunión trascendió a través de un video que subieron a la red social Twitter usuarios que difunden información sobre el ex presidente Macri.

En ese registro, el ex mandatario se muestra rodeado de dirigentes y militantes, y les habla de los últimos meses de su gobierno.

Entre los adherentes a Macri se encontraban el ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello; el legislador provincial por Cambiemos, Juan Martín, y el ex diputado Sergio Wisky, entre otros.

“Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”, expresó Macri en el video en el que aparece vestido de manera informal.

Recordó que siempre advertía que había que ser respetuosos de los mercados, porque “un día no te dan más plata”.

Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda. No, tranquilo, hay que seguir me decían”