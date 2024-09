Reapareció Máximo Kirchner para «armar de nuevo» al peronismo con CFK incluida – NCN

En medio de la interna peronista, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, encabezó un acto en La Plata. “Nada sin Cristina”, puede leerse en una bandera de enormes dimensiones desplegadas en el Club Atenas. Y esa fue la tónica del evento y del discurso: ratificar el liderazgo de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en oposición al presidente Javier Milei.

“Es imposible que los argentinos y argentinas de bien acompañen este saqueo”, aseguró el diputado al inicio de su discurso. Y agregó: “Hay que salir a buscarlos y que se comprometan con lo que está pasando en el país, piensen como piensen”.

Además, remarcó: “El veto es constitucional, hay que dejar de patalear y ponerse a construir”.

“Si un pueblo vive de manera indigna no hay país y esto es lo que tenemos que entender”, afirmó el líder de La Cámpora. Y agregó: “Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, nuestro petróleo, la minería, el oro y la plata, es saqueo”.

Kirchner también advirtió sobre la posible privatización de Aerolíneas Argentinas, y recordó el deterioro de la empresa durante la década del ‘90. “Los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas peleando por su salario, son amenazados con la privatización de la empresa. Cuando Aerolíneas fue privatizada había vuelos cada tres días”, subrayó.

También le dedicó un párrafo a la interna bonaerense: “Nadie se puede enojar ni ofender por discutir ideas, ni ver un complot. Siempre estuvimos para ayudar a los compañeros”. Y remarcó: “Ahora dicen el dedo de Cristina. Si los que fueron señalados por el dedo se quejan, qué nos queda a los que no lo fuimos y seguimos haciendo”.

En la misma línea, Kirchner manifestó que “hay dirigentes con cargos que creen ser víctimas. Y no lo son, tienen que buscar sintetizar y conducir al conjunto”. Y añadió: “La renovación del peronismo irritó un poco al status quo justicialista, pero había que hacerlo”.

“Dicen que Scioli perdió porque los que estamos acá no militamos. El que no militó nunca fue él, ese fue el problema”, apuntó el líder de La Cámpora. Y envió un mensajes a propios y ajenos: “Acá siempre se milita gobernadores, intendentes”.

“Sería bueno que en vez de criticar tanto a Cristina, empiecen a hacer autocrítica. No es malo reconocer errores. El problema es la soberbia”, aseguró. “Cristina no esperó a que terminara el gobierno para manifestar sus críticas. Ella quiso cambiarlas durante el ejercicio del poder, para que no termine ganando la derecha”, indicó.

Sobre su renuncia a la presidencia del bloque del entonces Frente de Todos tras el acuerdo con el FMI, señaló que fue “porque lo que militábamos tantos empezaba a dejar de tener sentido”.

Respecto de las elecciones del 2023, Máximo afirmó: “Lamentablemente, había compañeros que dudaban si el candidato tenía que ser Wado o Scioli. Miren dónde está cada uno ahora. Hagan la autocrítica ustedes”. “Lo más importante es aceptar la conducción cuando te dicen que no, si no cualquiera”, chicaneó.

“Hay mucho loro hablando, acomodando la realidad a sus intereses particulares, sin hacer esfuerzos para cambiar la oprobiosa realidad que vivimos”, manifestó otra vez en referencia a la interna peronista.

“Podrán decir que somos el factor de división, pero que me traigan un dirigente que haya dado un paso al costado como Cristina en 2019 en pos de la unidad”, destacó en defensa de su madre. Y remarcó: “No se la bancan porque labura todos los días y porque no tiene miedo. Y en el peronismo hay muchos dirigentes con miedo”.

“El pueblo hizo tronar el escarmiento cuando perdimos las elecciones del año pasado. Nos comprometimos y no cumplimos”, reconoció Kirchner. “El problema no fue el debate político, fueron las decisiones que tomó quien gobernaba”, subrayó.

“Algunos entendieron la marcha muy mal. No es ‘unidos triunfaremos’ y se termina. No es la unidad por la unidad”, advirtió. “Ahora resulta que Cristina no tiene que hablar porque eclipsa a otras figuras. Tranquilos, no hay que apresurarse”, expresó en referencia a los que impulsan la candidatura de Axel Kicillof, sin nombrarlo.

“Si ella quiere ser candidata, lo es, y si no, no. Pero estamos bastante grandes nosotros como para no hacernos cargos del destino”, desafió Máximo Kirchner. “Tenemos la responsabilidad de generar la esperanza, de poder ofrecerle a nuestro pueblo una nueva estatalidad. Algunos creen que esto se resume a la elección que viene. Sería bueno que nos pongamos de acuerdo y se vote cada 4 años, así algunos dejan de vivir de campaña”, indicó.

“Hay que ser más prudente en la palabra y más valiente en la acción”, afirmó.