Reapareció Pepín Rodríguez Simón, intentó una defensa pero expuso una contradicción que ratifica sospechas

“Hola Pepín, vos no actuaste ni operaste. Vos apretaste, amenazaste y extorsionaste gente en nombre de Mauricio Macri. Te creiste impune porque tenías a Macri y (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto por detrás pero la gente se dio cuenta y perdieron en primera vuelta”, respondió López. “Mis exsocios tuvieron que aceptar un acuerdo por imposición de ustedes. Nos inventaron denuncias en los tribunales con los que jugaban al paddle. Nos allanaron empresas del Grupo Indalo y nos amenazaron con la cárcel”, continuó el empresario arrobando a Rodríguez Simón. “Espero –dijo dirigiéndose al operador que hoy está complicado en la justicia- que puedas dormir tranquilo a la noche, sabiendo que, a la larga, la impunidad se termina”, completó. Rodríguez Simón está acusado de ser el cerebro detrás de varias operaciones para casos de interés durante el macrismo y será indagado a fines de mayo. Mientras tanto, permanece en Uruguay y solo notificó a la jueza que volverá el 15 de mayo, vía Buquebus.

CAPTURA TW CL.jpg

En la noche del domingo, “Pepín” –cuyos principales aliados dentro de Cambiemos comenzaron a dispersarse luego de que se conociera el tenor de sus llamados- buscó contraatacar para mejorar su situación: “Actuar para que los operadores del juego paguen impuestos como cualquier constribuyente no fue perseguir a nadie Sr De Souza (sic). No pagar Ingresos Brutos era un alarde de impunidad. La CABA a la que representé regularizó la situación de sus socios. Su problema con la AFIP fue otro”, indicó “Pepín” adjuntando una resolución del gobierno porteño con su nombramiento “ad honorem” para ser “asesor en políticas públicas y acciones de gobierno”. Es que Rodríguez Simón concurría a reuniones donde la propia AGIP –la agencia recaudatoria de la Ciudad- sospechaba que no debía participar dado que era, en los papeles, un simple Parladiputado. Así fue que se decidió “crear” un rol para “Pepín” con una asesoría ad honorem. El principal problema para quien hoy está prófugo es justificar por qué esas reuniones derivaron en aprietes y cómo demostrar, tras las acciones que llevó adelante el Gobierno de Macri, que el objetivo central era desguazar el Grupo Indalo. Federico de Achaval y Ricardo Benedicto –socios de López- lo ratificaron en ese momento ante escribano público. Servini dio por probados esos hechos.

En este movimiento, Rodríguez Simón mostró sus cartas: piensa escudarse en esa designación y dedentenderse del resto de los hechos por los cuales será indagado, apunta a cuestionar el informe de la Dajudeco para evitar responder por contactos judiciales de más alta escala y piensa descargar en la AFIP la responsabilidad de haber embestido contra Indalo, mostrándose ajeno.

CAPTURA TW AF.jpg

Fiel a su estilo, Fernández fue menos sutil: “Pero mirá quien apareció… ¿El tipo pretende hacernos creer que un organismo intitucionalizo (como Loterías) necesitaba de él, que no tenía la más p… experiencia en derecho tributario local? Siga, siga que va derecho a Ezeiza!”, apuntó Fernández. Pero a las horas, agregó más datos: Pepín Rodríguez Simón y (Mario) Quintana citaron el 23 de junio de 2016 en Casa Rosada a Federico de Achaval para apretarlo por la suba del impuesto a los ingresos brutos en el tema juego”, inició un hilo. “Pepín resultó ser un apretador multi jurisdicción porque, representaba teóricamente al gobierno nacional, pero como el mamerto de Macri había firmado el 3 de junio, el traspaso a CABA, el manejo de los juegos de azar, etc, los teóricos beneficios a obtener ya no serían para Ministerio de Desarrollo Social ergo, todo el país, sino exclusivamente para CABA. Achaval aclaró que iría a la Corte Suprema de Justicia, a lo que Pepín respondió: la Corte hará lo que digamos que tiene que hacer. Pepín, muchas las mierdas a tapar. No lo olvides, recordalo camino a Ezeiza”, lanzó Fernández en relación a lo que podría ser una prisión preventiva para el operador judicial, que para la justicia alberga peligros procesales.

En su primer intento, Rodríguez Simón quedó descolocado por la contradicción en la que él mismo ingresó.