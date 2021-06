rechazan los sindicatos cambios en las indemnizaciones

El arco empresarial apoya el proyecto, y cada vez más entidades pymes invitan a Karagozian a explicar los detalles en charlas por zoom. Algunos apoyos surgen de dirigentes empresarios enfrentados al gobierno, como Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, pero también de pymes de muy buen trato con el Frente de Todos, como el Consejo Productivo o IPA.

Pero, además, la iniciativa consiguió un adepto en el sector sindical y del Congreso: Facundo Moyano, hijo del líder de Camioneros, y diputado del interbloque del Frente de Todos. Según pudo saber este diario, está dispuesto a trabajar en un proyecto de ley y dialoga con varios sectores del sindicalismo para debatir un sistema laboral. Argumenta que de alguna manera hay que llegar a la mitad de los trabajadores que están en la informalidad. “Si no empezamos a discutir estas cosas, se acaban los sindicatos, se acaban los empresarios y se acaban los trabajadores”, aseguró en una entrevista televisiva.

“Lo hablamos en muchas oportunidades con Sergio Massa también”, agregó Moyano. De hecho, es el sector de Massa dentro del Frente de Todos el que respalda la propuesta. Según pudo saber Ámbito, el presidente de la Cámara de Diputados tiene un borrador muy similar al de Karagozian, que todavía no vio la luz. En el Gobierno, fuentes consultadas por Ámbito explicaron que es una iniciativa que, de avanzar en su tratamiento, debería ser para la pospandemia, contar con el apoyo del sindicalismo y regir para nuevos empleos, para no afectar el régimen indemnizatorio actual. Sin embargo, los gremios rechazan la idea.

El miércoles hubo una reunión del Consejo Directivo de la CGT en la que surgió el tema. Si bien no se van a expedir públicamente, debido a que es un proyecto que todavía ni llegó al Congreso, acordaron mostrarse en contra. “Es negativo porque el derecho a la indemnización es disuasorio, para que el empleador no pueda deshacerse de los trabajadores tan fácil. Y protege al trabajador porque recibe la totalidad de todos los años trabajados”, dijo a Ámbito Jorge Solá, secretario gremial del sindicato de seguros y miembro de la CGT. “Es cierto que hay que revisar de qué manera los empresarios pueden invertir mejor, pero no hay que empezar por apretar los derechos del trabajador, me parece una mala estrategia, van a encontrar a la central obrera en contra”, agregó.

En la misma línea, Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos y miembro de la CTA, afirmó a Ámbito: “Es una propuesta que rechazamos de plano. El problema del empleo no es el régimen laboral, es que las empresas no acceden al crédito, tienen competencia desleal o caída de la demanda interna. Todos los intentos de flexibilizar nunca terminaron con más empleo. Con Néstor y Cristina Kirchner, hasta el 2012, se habían creado 5 millones de empleos, sin flexibilización”. Yasky integra junto con Héctor Daer de la CGT el Consejo Económico y Social. “Así como está planteado, este proyecto no tiene ni posibilidad de ser debatido en el CEG”.