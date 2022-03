Reclama Zelenski zona de exclusión aérea en Ucrania

Dirigente checheno Kadyrov asegura estar en Ucrania

El líder de la República rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, un protegido del presidente ruso Vladimir Putin, aseguró el lunes (14.03.2022) que se encuentra en Ucrania junto a las fuerzas de Moscú en su ofensiva contra este país.

Kadyrov, acusado por ONG internacionales de graves violaciones de derechos humanos en la República del Cáucaso, publicó en Telegram un video en el que aparece en traje militar mientras estudia planos con soldados alrededor de una mesa.

Posteriormente, aseguró en un mensaje que el video fue grabado en Gostomel, un aeródromo situado cerca de Kiev, la capital ucraniana, controlado por las fuerzas rusas en los primeros días de la ofensiva. La información no pudo ser verificada de forma independiente.

Kiev dice que las tropas rusas se están preparando para varios nuevos ataques

El Ejército ucraniano dijo el lunes (14.03.2022) que las tropas rusas estaban tratando de afianzarse en las posiciones ocupadas, mantener el ritmo de su ofensiva y prepararse para nuevos ataques dos semanas y media después de la invasión de Rusia a su vecino.

«El enemigo está formando y trasladando reservas estratégicas a nuestras fronteras», dijo el estado mayor ucraniano en un boletín diario, y agregó que se esperaban nuevos ataques en Kharkiv, Sumy y el suburbio de Kiev de Browari. La parte ucraniana denunció que las fuerzas rusas estaban destruyendo infraestructura militar y civil estacionaria en el país, en contravención del derecho internacional humanitario.

Rusia ha pedido a China ayuda militar y económica, según medios

Funcionarios del Gobierno de EE. UU. han dicho que Rusia ha pedido apoyo militar a China en medio de su invasión de la vecina Ucrania, según informes de los medios el domingo (13.03.2022).

El Financial Times, el Washington Post y el New York Times se encontraban entre los medios que citaron a funcionarios del Ejecutivo estadounidense anónimos que dijeron que Moscú pidió ayuda a Beijing desde el comienzo de su invasión de Ucrania el 28 de febrero, aunque no proporcionaron información sobre qué armas o municiones Rusia esperaba conseguir. Inicialmente, tampoco estaba claro cómo respondió China a la solicitud, según los periódicos. El Gobierno de China no ha condenado ni tolerado el ataque de Rusia y se ha abstenido de llamarlo una «invasión» de su aliado.

EEUU: China enfrentaría consecuencias si ayuda a Rusia a evadir sanciones por Ucrania

El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, quien se reunirá el 14 de marzo en Roma con el principal diplomático de China, Yang Jiechi, advirtió a Beijing que enfrentará «absolutamente» consecuencias si ayuda a Moscú a evadir sanciones generalizadas por la guerra en Ucrania.

Rusia pidió a China equipo militar después de su invasión de Ucrania el 24 de febrero, lo que generó preocupación en la Casa Blanca de que Beijing pueda socavar los esfuerzos occidentales para ayudar a las fuerzas ucranianas a defender su país, dijeron varios funcionarios estadounidenses.

El ataque aéreo ruso intensifica la ofensiva en el oeste de Ucrania

Misiles rusos golpearon una base militar en el oeste de Ucrania el domingo (13.03.2022), matando a 35 personas en un ataque a una instalación que sirvió como un centro crucial para la cooperación entre Ucrania y los países de la OTAN que apoyan su defensa. El bombardeo marcó una la escalada de la ofensiva de Moscú y trasladó la lucha peligrosamente cerca de la frontera polaca.

El ataque tan cerca de un país miembro de la OTAN planteó la posibilidad de que la alianza pudiera involucrarse en la lucha, y estuvo cargado de simbolismo en un conflicto que revivió viejas rivalidades de la Guerra Fría y amenazó con reescribir el actual orden de seguridad global.

Bolivia acoge a pareja de Ucrania tras haberle negado la entrada

Una pareja ucraniana que escapó de la guerra en su país llegó a Bolivia este domingo (13.03.2022) tras haber sido rechazada un día antes, luego de que el Gobierno se disculpara y los invitara a regresar.

El hombre y la mujer aterrizaron sobre las 16:50 locales (20H50 GMT) en Santa Cruz, este de Bolivia, invitados por una compatriota resiente en el país, informó la autoridad migratoria. «Ellos están en calidad de solicitantes de refugio para permanecer en Bolivia», dijo la directora general de Migración, Katherine Calderón, tras recibir a la pareja.

Zelenski: las reuniones pretenden lograr una reunión con Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado a través de un vídeo en Telegram que el objetivo de la delegación de Ucrania en las negociaciones con Rusia es lograr una reunión con su presidente, Vladímir Putin.

Tras decir que representantes de ambos países hablaban todos los días a través de vídeoconferencias, añadió que el objetivo era obtener garantías efectivas para la paz y seguridad. «Nuestra delegación tiene una tarea clara: hacer todo lo posible para que se realice una reunión de presidentes, una reunión que, estoy seguro, la gente está esperando», subrayó Zelenski en las declaraciones, recogidas también por las agencias rusas.

El personal de Chernóbil deja de realizar tareas de mantenimiento y seguridad

La agencia nuclear de las Naciones Unidas mostró este domingo (13.03.2022) su preocupación por la situación del personal de la antigua planta nuclear de Chernóbil, que ha dejado de realizar tareas de mantenimiento y reparación de equipos debido a la situación de estrés y fatiga en la que se encuentra.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se mostró satisfecho por el restablecimiento de la energía eléctrica en el complejo de Chernóbil, pero expresó su preocupación por la situación de los empleados de la planta. «Sigo profundamente preocupado por la seguridad en Chernóbil y otras instalaciones nucleares de Ucrania», indicó.