Reclaman medidas en un hospital de San Martín por 13 contagios – Télam

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) bonaerense reclamó hoy “urgentes medidas” para extremar “la protección” del personal del Hospital Belgrano de la localidad de San Martín ante “el contagio por coronavirus de 13 trabajadores”, y convocó a una asamblea para este jueves, a las 10.30, según “los protocolos” establecidos para la emergencia sanitaria.

La Cicop, que representa a 13 mil trabajadores de la actividad en los 80 hospitales públicos bonaerenses, informó hoy que “el Belgrano atraviesa una preocupante e importante crisis sanitaria”, y sostuvo que ya fueron confirmados 13 contagios que podrían llegar a 20, según un comunicado de prensa gremial.

La asamblea convocada por la seccional sindical deliberará en el playón del hospital, con todas “las medidas de protección y distanciamiento social”.

“Es indispensable reforzar los Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal sanitario en general y para los afectados a la atención directa de casos sospechosos o positivos del virus en particular. También hay que reforzar las medidas de prevención, que no son de responsabilidad individual. El personal no debe autogestionar los EPP sino el Estado provincial”, puntualizó en un documento de prensa el médico Orlando Restivo, titular de la Cicop Belgrano.

Para el galeno, los insumos y los EPP que llegaron son “insuficientes” para la contingencia, y sostuvo que de forma sorpresiva “la dirección del establecimiento de salud decidió cerrar el Comité de Crisis, que permitía apelar a jefes, coordinadores, dirigentes gremiales y trabajadores para acertar las resoluciones”.

El médico y dirigente gremial sostuvo que “no deben demorarse las medidas para los casos sospechosos”, y señaló que “la cuarentena y el hisopado al personal es la única posible determinación, por lo que la Cicop reclama el testeo de la totalidad de los trabajadores para evitar el riesgo de sumar más contagiados”, concluyó.

El Hospital Zonal General de Agudos General Manuel Belgrano, que fue visitado el viernes pasado por el gobernador Axel Kicillof para supervisar obras de ampliación, pertenece a la Región Sanitaria V y está en Avenida Constituyentes al 3.100, en San Martín, recordó la Cicop, a la que conducen Fernando Corsiglia y Martha Márquez.