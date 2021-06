Reclamos cruzados en el informe ante Legislatura de jefe de Gabinete porteño

La sesión especial se desarrolló de manera presencial y virtual como suele hacerlo la Legislatura porteña en sus debates, desde que comenzó la pandemia. Una parte importante de la exposición se refirió a la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires y al manejo de la epidemia, momentos en los cuales Miguel vio la oportunidad de reprochar el recorte de fondos que le propinó el Gobierno al distrito por el traspaso de la Policía. También recalcó la baja en la recaudación porteña como producto de las medidas preventivas de contagio de coronavirus que mermaron la actvidad económica.

Dijo que la atención sanitaria se financió pese a la caída histórica de la recaudación y la quita de los fondos de la Coparticipación Federal.

“Este año nos enfrentamos a la segunda ola del covid. Una segunda ola que nos golpeó fuerte, pero que nos agarró mejor preparados, habiendo aprendido sobre el virus, sobre cómo cuidarnos, apoyados en una estrategia muy fuerte de testeo y con un plan de vacunación en marcha”, aseguró el funcionario al brindar su informe y antes de dar lugar a preguntas.

En la presentación también Miguel mencionó que “desde un primer momento sostuvimos que la mejor forma de enfrentar la pandemia es con diálogo y trabajo coordinado. Compartiendo información y, sobre todo, tomando decisiones en base a la evidencia, en base a los datos” y que “así que quiero agradecer a cada uno de ustedes que, más allá de cualquier diferencia política, han debatido e impulsado leyes y proyectos muy importantes para atravesar de la mejor manera posible este momento tan difícil y doloroso para todos”.

Al brindar datos, enumeró que “al día de hoy la Ciudad recibió 1.833.511 vacunas y ya aplicó 1.747.335, es decir el 95,3%. 1.367.084 personas recibieron la primera dosis, de las cuales 380.251 también tienen la segunda, es decir que el 44,46% de los vecinos de la Ciudad tiene al menos una dosis”.

Sostuvo además la decisión de la presencialidad en las aulas, diciendo que “nada reemplaza el aprendizaje en el aula, el trabajo en equipo, el vínculo directo de los chicos entre ellos y con sus docentes”.

“Desde el año pasado venimos afrontando un triple desafío: el de tener que reordenar las cuentas internamente y destinar mayores recursos a las áreas esenciales; el de la baja en la recaudación por la caída de la actividad productiva; y la quita de la Coparticipación”, subrayó Miguel y en cuanto a la situación actual reconoció que “si bien durante el primer trimestre del 2021 la recaudación se ha ido recomponiendo de a poco gracias a la reapertura progresiva de las actividades, aún no hemos alcanzado los niveles pre pandemia” y reiteró que “a esto hay que sumarle la quita intempestiva e inconstitucional de los recursos coparticipables, que nos obligó a llevar nuestro reclamo a la Corte”.

Desde la oposición, que en la Ciudad representa mayoritariamente del Frente de Todos, se quejaron porque el funcionario no respondió todos los planteos.

“Tenemos muchas preguntas hechas, más de 1.500 aproximadamente, pero fueron pocas las respuestas que nos dio”, explicó el titular del bloque, Claudio Ferreño. De la misma bancada, Claudia Neira dijo que “el jefe de Gabinete nos viene a contar lo que está en la página web del Gobierno de la Ciudad y no a establecer un diálogo para poder vehiculizar el trabajo en conjunto en pos de mejorar la vida de los porteños y las porteñas”. Matías Barroetaveña apuntó a que el Gobierno porteño “abandona a comerciantes y trabajadores mientras gasta fortunas en gastos superfluos como encuestas o edificios de lujo en Costa Salguero” y Javier Andrade pidió al jefe de ministros “si puede asegurar que el Ejecutivo de la Ciudad puede garantizar que no van a existir barrios cerrados”.

Del bloque Izquierda Socialista, Pablo Almeida dijo que Miguel “no sabe o no contesta” porque aseguró que las preguntas que le habían formulado “no las ha leído, no tiene respuesta o ha elegido no contestar”.