Recogen firmas para indultar a tres chicos que mataron a golpes a su padrastro por abusar de su hermana

Una petición en internet para liberar a dos hermanos de Texas y a un amigo, acusados los tres de matar a su padrastro por presuntamente abusar sexualmente de su hermana de 9 años, ha superado las 300.000 firmas.

Tal y como recoge TooFab, el pasado 20 de enero, la policía de McAllen, en Texas (EE UU), encontró el cuerpo de Gabriel Quintanilla, de 42 años, que había sufrido un traumatismo severo en la cabeza.

Sus hijastros Alejandro y Christian Treviño, de 18 y 17 años, y su amigo Juan Eduardo Meléndez, de 18 años (en la foto, de izquierda a derecha), están acusados de matarlo a golpes.

El jefe de policía de Pharr, Andy Harvey, dijo a los medios que los hermanos admitieron que hubo una pelea después de que descubrieran que Quintanilla había agredido sexualmente a su propia hija biológica.

«Lo que supieron fue que su padrastro había tocado inapropiadamente a su hija de 9 años, que es su media hermana», dijo Harvey.

Cuando lo mataron, Quintanilla tenía una orden de arresto de 2019 por agresión sexual continua de otro menor no relacionado, de 2014 a 2016. La policía no había podido encontrarlo ni arrestarlo desde entonces. «Obviamente estaba siendo elusivo y se escondía de nosotros. No lo atraparon, no lo encontramos», dijo Harvey.

Agregó que la policía desconocía la agresión sexual de la niña de nueve años, que supuestamente ocurrió la noche anterior a la muerte de Quintanilla.

Según los investigadores, los hermanos se enfrentaron a su padrastro en su casa de un parque de caravanas y estalló una pelea, durante la cual Quintanilla abandonó la residencia. Alejandro lo siguió y se desató otra pelea; poco después, Christian y Juan Eduardo los alcanzaron y «se convierte en un tres contra uno», dijo Harvey.

Lo dejaron «golpeado, pero aún consciente y caminando», y se fueron en un automóvil; pero el trío cambió de vehículo a una camioneta y volvió a buscarlo, dijo el capitán. Estalló una tercera pelea, y esta vez Christian estaba armado con puños americanos, dijo Harvey. «Esta vez, lo golpearon severamente, hasta el punto en que está inconsciente o casi inconsciente», añadió.

El trío cargó a Quintanilla en la parte trasera del camión y lo arrojaron en un descampado; estaba inconsciente y respirando cuando la policía lo encontró, pero murió en ese mismo lugar.

Los tres adolescentes ahora están acusados de asalto agravado y participación en actividades delictivas organizadas, mientras que Christian y Juan Eduardo también están acusados de asesinato capital, ya que los investigadores creen que dieron los golpes fatales.

El jefe Harvey dijo que el cargo era asesinato capital en lugar de solo asesinato, porque Quintanilla fue técnicamente secuestrado cuando lo llevaron en el camión, y los sospechosos también le robaron joyas antes de dejarlo morir. Los tres están detenidos con una fianza de un millón de dólares.

Hasta el sábado por la mañana, una petición de Change.org al gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiendo que los tres fueran liberados, ya había superado las 300.000 firmas.

«Si son declarados culpables de asesinato capital, se enfrentan a una sentencia mínima de cadena perpetua sin libertad condicional. Pedimos que el estado de Texas libere a estos adolescentes, quienes posiblemente podrían pasar el resto de su vida en prisión por proteger a su hermana«, dice la petición.