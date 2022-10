Recrudece la pelea entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

– Estás metiendo mucha presión Horacio.-, le dijo Mauricio Macri a Rodríguez Larreta hace un mes, durante un almuerzo. El ex mandatario había visto una foto del jefe de Gobierno porteño junto a 150 dirigentes, todos candidatos del PRO a gobernadores, intendentes y legisladores del interior del país.

– Yo no obligué a nadie a que estuvieran en la foto conmigo Mauricio...- respondió el alcalde de la Ciudad.

La disputa entre ambos es clara. Macri cree que Larreta podría entregar la Ciudad a manos de otro partido que no sea el PRO, a cambio de alianzas nacionales. Y no confía en él por su cercanía con el peronismo y por su carácter para imponerse y barrer con el kirchnerismo. El Jefe de gobierno tiene distintos planes que Macri si llega a la presidencia, se queja porque el ex presidente quiere manejar todo, y tampoco lo apoya sino que por el contrario coquetea con Bullrich y con María Eugenia Vidal.

Esa confrontación recrudeció en los últimos días con el video y las fotos que mostraron a Patricia Bullrich junto a Jorge Macri, donde la candidata presidencial asegura que trabajará para que la Ciudad quede en manos del PRO y no del radical Martín Lousteau.

Jorge Macri le había anticipado a Larreta un apoyo de Bullrich, pero nada se había hablado de imágenes juntos. Dos meses antes, hubo otros mensajes de emisarios de Jorge Macri -aunque creen que podrían haber sido de Mauricio por tratarse de dirigentes que trabajan con ambos- que se sentaban con larretistas o con el propio jefe de gobierno advirtiendo que el ex intendente de Vicente López sería el candidato de Bullrich si Larreta no le daba su bendición. Y la respuesta era siempre la misma. “No es el momento, falta mucho”.

“Por qué voy a salir apoyando a Jorge con tanta anticipación, si ni siquiera Mauricio me apoya a mí”, repetía Larreta ante su equipo.

Jorge Macri dejó Vicente López e ingresó al gabinete porteño generando muchas dudas que se habían disipado. “Entró al gobierno de manera impecable, se amoldó, colaboró, fue solidario con sus compañeros”, aseguran. Se había convertido en el candidato más fuerte del PRO para competir con Lousteau y hasta participaba de cinco o seis actividades por semana junto a funcionarios porteños y en los principales eventos del alcalde. Hasta había provocado el reclamo de Lousteau y su equipo, con quien Larreta se sacaba una foto cada 15 días, porque veían que Jorge tenía más protagonismo.

“Es la presidente del PRO a nivel nacional, una foto con ella no debería causar tanto revuelo”, argumentó Jorge Macri, cuando la polémica por la foto con Patricia se había disparado intramuros del PRO.

“Jorge pasó un límite y tiró por la borda lo que había construido”, aseguran en Uspallata. Ya no aparecerá en primera fila en todas las actividades ni tendrá fotos a menudo con Larreta. La mesa chica porteña cree que por lo menos debió haber dejado claro que trabajaba para la candidatura presidencial de Larreta.

Las próximas jugadas larretistas serán en los próximos días. Por un lado, se empezará a ver al ministro de Salud, Fernán Quirós, mucho más activo y en actividades en modo candidato. Y Soledad Acuña seguirá en campaña.

Pese al reclamo de algún sector, no está en los planes del jefe de gobierno echar ni mucho menos a Jorge Macri, pero la relación ya no será la misma. La polarización Macri-Lousteau quedará atrás y habrá varios candidatos para la Ciudad. Además de Quirós y Acuña, se suma Ricardo López Murphy. Pero en caso de que el Bulldog finalmente no se decida, Roberto García Moritán, cuya exposición viene creciendo rápidamente, podría postularse por Republicanos Unidos.

Puede haber más sorpresas. Hay un pacto tácito entre Larreta y María Eugenia Vidal: el que mejor mida para Presidente en marzo, será apoyado por el otro. No sería alocado pensar que si es Larreta quien termine más arriba, Vidal elija lanzarse por la jefatura de gobierno en la Ciudad. Falta demasiado y el tablero puede cambiar.

En el entorno de Mauricio Macri creen que Jorge es por lejos el mejor candidato, al que no sólo el ex mandatario sino Bullrich apoyan, y consideran que su potencial no se licuará por más que haya otros aspirantes a la Ciudad del PRO.

Los macristas evitan confrontar con Larreta u opinar acerca de la irrupción de más postulantes del PRO. Pero destacan que Lousteau “no es el mismo que en 2015, dejó de ser una novedad y no representa los valores del PRO en la Ciudad”. Claramente, el ex embajador de Macri no seduce al ex presidente.

Cerca de Macri tampoco creen que en el radicalismo haya un sentimiento en su contra. Porque consideran que Gerardo Morales no es el líder de la UCR. “Macri, Yrigoyen y Perón son los únicos tres políticos que crearon un partido, fueron presidentes y cumplieron su mandato”, afirman, ubicando al resto un peldaño más abajo.

Destacan que la Unión Cívica Radical salió a repudiar días atrás el ataque de Facundo Manes contra Macri. “Nadie cree que Manes no haya estado en el acto del sábado porque se iba de viaje”, ironizan.

En la Coalición Cívica, la tercera pata de Juntos por el Cambio, ven atónitos la pelea. Les gustaría otro candidato por fuera de Macri y Lousteau, y por eso consideran que Quirós “reúne muchas cualidades para una candidatura a Jefe de Gobierno”.

En la fuerza de Elisa Carrió recuerdan a dirigentes de ese espacio que conocen mucho la Ciudad como Paula Oliveto, Maxi Ferraro, Fernando Sanchez y Mariana Zuvic, entre otros, pero están convencidos que JxC debe salir de las individualidades y recuperar lo colectivo, y que no son tiempos de candidaturas.

“Creo que el PRO debe bajar las tensiones de su interna. No son la única centralidad del espacio. Macri es el líder o uno de los líderes del PRO y tendría que poder ayudar a que no se maten”, enfatiza un dirigente de la CC.

En los próximos días, probablemente la cuerda que une a Macri con Larreta volverá a tensarse. Así como ocurrió el fin de semana en la cumbre radical, en la que posó con Lousteau y Morales, el Jefe de gobierno aparecerá junto a algún dirigente crítico del ex presidente.

