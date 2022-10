Recrudecen las protestas en Irán por Amini y denuncian más muertes por represión

Irán se vio sacudido el miércoles por algunas de las protestas más multitudinarias de la ola desatada tras la muerte de Mahsa Amini, y una ONG informó de cinco muertos en zonas del norte del país de mayoría kurda, incluyendo la provincia natal de la joven.

Tres de las muertes ocurrieron este jueves durante protestas en la ciudad de Mahabad, en la provincia del Azerbaiyán Occidental, en el noroeste de Irán, informó el grupo de derechos humanos kurdo Hengaw.

Otra persona, un hombre de 35 años, murió en la misma ciudad en la represión de más protestas por la muerte de Amini, agregó la ONG, un día después de que el final del periodo de luto de 40 días por la joven diera nuevo impulso a las manifestaciones.

Además, un joven de 21 años recibió un disparo de arma de fuego cuando protestaba en una ruta en la ciudad de Sanandaj, una de las 13 ciudades del Kurdistán iraní en las que hubo protestas, agregó Hengaw, que tiene su sede en Noruega, en su cuenta de Twitter.

Singing Kurdish anthem «Ey Reqib» by people at Zanyar Abubakri’s burial ceremony in Mahabad city.



Sanandaj queda en la provincia del Kurditán.

Las protestas estallaron tras la muerte de Amini, de 22 años, el 16 de septiembre, luego de ser detenida en Teherán por la policía de la moral iraní por llevar mal colocado el velo con que las mujeres deben cubrirse la cabeza y el pecho.

Autoridades y forenses dicen que murió de causas naturales, pero las sospechas de que haya sido golpeada ha provocado las protestas, las peores en el país desde otras en 2019 por cuestiones económicas.

Miles de personas se congregaron en torno a la tumba de Amini en el cementerio de su ciudad natal de Saqqez, en la provincia del Kurdistán, al culminar, según marca la tradición islámica chiita, el periodo de luto de 40 días posterior su muerte.

Los asistentes entonaron cánticos en el cementerio de Aichi, a las afueras de Saqqez, antes de que muchos se dirigieran a la oficina del gobernador en el centro de la ciudad.

La escalada se produjo después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra los manifestantes en la plaza Zindan.

Según Hengaw, muchas personas se refugiaron de los disparos de la Guardia Revolucionaria en los cuarteles del Ejército: “El Ejército nos apoya”, decía la gente en los videos recibidos por la ONG.

Además de Saqqez y una decena de ciudades del norteño kurdistán iraní, hubo protestas en la capital, Teherán, donde los manifestantes encendieron fogatas en una de las calles principales, en las occidentales Andimeshk y Borujerd, y en la norteña Lahijan, cerca del Mar Caspio, dijo la ONG.

En todas las protestas, los manifestantes coreban «Muerte al dictador», en referencia al líder supremo, el ayatollah Ali Jamenei.

En Mahabad, los manifestantes tomaron el control de varias instituciones gubernamentales y rodearon el edificio de la gobernación.

Un video publicado hoy en Twitter por Hengaw muestra a miles de personas, entre los que se divisa una clara mayoría de hombres, protestando frente a un edificio y luego corriendo para escapar de los disparos en medio de una nube de gas lacrimógeno.

