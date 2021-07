Redujeron un mes la condena a Amado Boudou y podrá salir en libertad condicional en los próximos días

Amado Boudou, NA

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal resolvió reducir en un mes la condena que Amado Boudou viene compliendo en el formato de prisión domiciliaria. Como Boudou cumplirá la semana próxima los dos tercios de su condena, estará en condiciones de solicitar el beneficio de la libertad condicional.

Los camaristas Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo hicieron lugar a la apelación de la defensa de Boudou tras una resolución del juez de cámara Ricardo Basílico, que en abril había revocado la prisión domiciliaria del exfuncionario.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel en la causa que investiga la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica y cumple con la prisión domiciliaria desde abril de 2020 en una casa ubicada en la ciudad de Avellaneda.

En 2018 fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4, por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo. La prisión domoiciliaria le fue otorgada por el juez Daniel Obligado al sostener que era necesaria la presencia del ex ministro de Economía en el hogar por la pandemia. Además, consideró que la esposa del ex vicepresidente de Economía no podía afrontar sola la responsabilidad de los cuidados de los dos pequeños hijos que tiene con él.

A fines del año pasado, la Corte dejó firme la condena al rechazar un recurso y los fiscales de la causa pidieron que el exfuncionario vuelva a la cárcel. El juez Obligado finalmente se pronunció en el mismo sentido, aunque la defensa del exfuncionario kirchnerista apeló el fallo.

En marzo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo y pidió que se dicte un nuevo veredicto para definir la situación del exfuncionario. El juez Basílico, a cargo del expediente desde el 1° de febrero, revocó la prisión domiciliaria. Sin embargo, el fallo quedó en suspenso y Casación Penal tomó intervención en la causa.