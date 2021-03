Reemplazo de Losardo en Ministerio de Justicia: un albertista y una abogada feminista, en la corta lista de candidatos

Marisa Herrera y Julio Vitobello. Fotos: LapridaWeb y NA.

El Gobierno Nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández atraviesa aguas turbulentas, debido al conflicto que lo enfrenta a la Justicia. Las idas y vueltas de la semana pasada, derivaron en que Marcela Losardo, ministra de Justicia, haya decidido abandonar su cargo, y con ésto, la Administración gubernamental debe encontrar rápidamente un reemplazo.

Con ese marco, es que ya suenan dos nombres que integran una muy corta lista de gente disponible. Los posibles reemplazantes tienen perfiles diferentes, que van desde los albertistas, independientes, kirchneristas, feministas y massistas, quienes han sido mencionados. La situación imperante se reflejó en un artículo de Clarín, a cargo de Guido Carelli Lynch.

En la nota se recuerda que el expresidente Néstor Kirchner solía decir que “el que suena, suena”, haciendo velada mención a los candidatos a ocupar cargos que llegaban a los medios periodísticos, cuando Alberto Fernández era su jefe de Gabinete.

En este contexto, bastante complicado por cierto, es que fuentes oficiales afirman que el primero de los candidatos para suceder a Losardo, el diputado de Río Negro Martín Soria todavía tiene chances de convertirse en el sucesor de Losardo. Pese a que defienden la teoría de lawfare, que el cristinismo alienta de manera permanente, Soria no es un kirchnerista puro y confrontó abiertamente con los alfiles del FPV. Su hermana y sucesora en la intendencia de General Roca, María Emilia Soria, cuando era diputadaen 2017, votó a favor del desafuero de Julio de Vido. Comparte ese “pecado” con el canciller Felipe Solá y con la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, entre otros dirigentes de encumbrados del actual oficialismo.

En el artículo publicado en Clarín, se sostiene que en la Casa Rosada, funcionarios albertistas debaten entre la necesidad de entregar la agenda institucional-judicial al kirchnerismo o de sostenerla a través de un ministro “propio”, con el costo político y la erosión permanente con la que convivió Losardo. Es claro y evidente que el Presidente Alberto Fernández dio el brazo a torcer ante sus aliados internos. “Todos en el FdT hacen política menos nosotros”, se resigna un funcionario con despacho en Balcarce 50, que no disimula su hartazgo.

Dice también Guido Carelli Lynch en su informe para Clarín que entre los nombres del cristinismo que aparecieron en el candelero sonaron los del secretario de Justicia Juan Martín Mena -quien hizo carrera dentro de la Cartera durante años, como reconocen allegados a Losardo, que lo sufrió en carne propia- y los del ex senador neuquino Marcelo Fuentes, de máxima confianza de la ex presidenta. Ex jefe de bloque del FPV-PJ hoy es secretario Parlamentario del Senado. Con menos fuerza se ha lanzado también el nombre de Aníbal Fernández, quien durante dos años, entre 2007 y 2009, ocupó esa Cartera cuando estaba integrada a la de Seguridad.

En el entorno cercano de Eduardo “Wado” de Pedro rechazan tajantemente la chance de que el ministro del Interior -que tiene llegada a jueces federales y al Consejo de la Magistratura- abandone su Cartera o absorba la de Justicia. El presidente de Diputados Sergio Massa prefiere mantenerse alejado de la agenda judicial. “No es un tema que le interese a la gente”, señalan sus allegados.

Marcela Losardo. Foto: NA.

De todos modos -tal como informó Clarín- un hombre de su armado, el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez, también sonó como posible candidato a ocupar el despacho de Justicia. Suena aún más improbable. Massa y Fernández tuvieron un almuerzo reservado en la tranquilidad de Olivos luego de que el Presidente hiciera un recorrido por Avellaneda en el que curiosamente no hizo declaraciones. Fernández recibió a la titular de la ANSeS Fernanda Raverta y al ministro de Educación Nicolás Trotta, una imagen que comunicó a través de sus redes sociales.

El silencio de radio de parte del presidente seguiría por un rato largo. La Casa Rosada no informó actividades oficiales del mandatario para este jueves. Fernández debió suspender su visita a Rosario por el delicado momento de salud que atraviesa la madre del gobernador Omar Perotti. El miércoles al mediodía se escuchó con fuerza el nombre de Marisa Herrera, integrante de la comisión de once juristas que aconsejó al Presidente reformas vinculadas a la Corte, la Magistratura y el ministerio Público. Por la tarde, sus chances parecieron desinflarse. Investigadora del Conicet, participó de la redacción del nuevo Código Civil, tiene conocimiento de la familia judicial y también críticas para ella. Sería una opción a medio camino entre el Presidente y la vice.

Así mismo, por la tarde circuló también el nombre de Julio Vitobello, secretario general de Presidencia, amigo personal del jefe de Estado y uno de los hombres que le siguen los pasos a Fernández adonde quiera que vaya. “Cristina no lo veta”, dijo uno de sus impulsores. Pese a su amistad con el ahora Presidente, CFK nunca echó a Vitobello de su Gobierno: fue titular de la Oficina Anticorrupción entre 2009 y 2015. “Imposible, descartalo. Estan tirando nombres porque nadie sabe quién va. Solo hay versiones y operetas”, aseguró un colaborador del secretario general de Presidencia.

Marcela Losardo aún está a tiempo de prestar un último favor al Presidente. Si su sucesor no se conoce antes de la medianoche de este viernes, estampará su firma en su último DNU: la extensión del ASPO. La secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra no dejará que se publique ese decreto sin la firma del ministro de Justicia. Cuando el titular de Justicia está ausente está ausente, debe ser reemplazado por su par de Seguridad. Ibarra no contempla esa opción ni tampoco que el DNU se publique con el ministerio acéfalo.